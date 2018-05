Tudorel Toader, după decizia CCR: Procurorii activează sub autoritatea ministrului

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a reacționat pe Facebook, immediat ce Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarea Guvernului, dupa ce Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, procuror sef al DNA.







"Decizia CCR valorifica principiul constitutional potrivit caruia procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei", scrie ministrul pe pagina personala de Facebook.



Toader subliniaza ca spre deosebire de ministrul Justitiei, presedintele Romaniei nu are nicio abilitare legala pentru a evalua competentele profesionale ale procurorilor de rang inalt.



"Presedintele Romaniei nu are nici o abilitare legala pentru evaluarea competentelor profesionale sau manageriale ale procurorilor de rang inalt, spre deosebire de ministrul justitiei care are astfel de competente, stabilite atat la nivel constitutional cat si la nivel infraconstitutional", a adaugat Tudorel Toader.

Curtea Constituţională a României a constatat, miercuri, că există conflict între puteri în cazul respingerii revocării şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, anunță Agerpres. Scorul a fost 6-3, mai precizează sursa citată.

„Am admis cu majoritate de voturi și am stabilit că există un conflict între ministrul Justiției și președinte datorat refuzului președintelui de a da curs propunerii ministrului Justiției. Vom publica minuta ședinței și acolo va fi indicată calea de rezolvare a conflictului”, a spus președintele Curții, Valer Dorneanu.