Florin Iordache: Au fost decizii care ne-au plăcut, cum e aceasta: Codruța Go Home!

Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, miercuri, ca decizia prin care CCR a decis asupra existentei unui conflict intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis, din cauza refuzului sefului statului de a o revoca pe sefa DNA, poate fi rezumată în trei cuvinte: "Codruta go home".



„Decizia este clară. În trei cuvinte: Codruța go home! daca tot vorbește engleza”, a spus acesta, la Palatul Parlamentului.





„Au fost decizii care ne-au plăcut, cum e aceasta, au fost și decizii care nu ne-au plăcut, dar deciziile Curții trebuie respectate. Așteptăm motivarea. Ne place sau nu ne place, deciziile CCR sunt general obligatorii”, a subliniat el.





Întrebat de ziariști daca președintele va avea un rol simbolic, Iordache a răspuns: "Este simbolic".

„Normal ca asteptam motivarea si in urma motivarii, din ce am vazut si eu, presedintele este obligat sa o revoce. Tocmai aceasta este ideea, ca procurorii sunt, potrivit Constitutiei, in acea coordonare la Ministerul Justitiei, Ministerul Justitiei a facut acea constatare si de aici mai departe e un aviz consultativ de la sectia de procurori si presedintele trebuie sa semneze decretul", a afirmat miercuri presedintele Comisiei speciale pentru legile justitiei, Florin Iordache. „E o victorie a normalității”, a concluzionat el.