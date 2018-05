Federaţia sindicatelor din penitenciare: Cerem anchetarea lui Tudorel Toader pentru abuz în serviciu

Federaţia Sindicatelor din ANP a depus, miercuri, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, o plângere penală împotriva lui Tudorel Toader, acuzându-l pe ministru de abuz în serviciu şi încălcare a dreptului de reprezentare sindicală.

Textul integral al plângerii penale, AICI

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) a depus deja plângerea penală împotriva lui Tudorel Toader la Parchetul General. EI îl acuză pe ministru Justiției de abuz în serviciu și de încălcarea dreptului de reprezentare sindicală, făcând cunoscută și pedeapsa cu închisoarea aferentă acestor infracțiuni: 7 ani de închisoare.

”In data de 30 mai 2018, Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) a depus la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie o plangere penala impotriva lui Tudorel Toader, pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si de incalcare a dreptului de reprezentare sindicala, fapte pentru care ministrul Justitiei risca o pedeapsa de pana la 7 ani de inchisoare”, spune FSANP într-un comunicare remis presei sub titlul ” Cerem anchetarea lui Tudorel Toader pentru abuz in serviciu si restrictionarea dreptului de reprezentare sindicala.”

”Desi, in perioada mai 2017 – mai 2018, au fost mai multe runde de negocieri si mai multe intalniri oficiale intre Tudorel Toader si reprezentantii FSANP, ministrul si-a permis, inca o data, sa dezinformeze cu intentie opinia publica si mass-media invocand o asa-zisa lipsa de calitate a organizatiei sindicale care a cerut insistent demiterea acestuia pentru incompetenta si subminarea sistemului penitenciar.

Evident, Tudorel Toader cunoastea faptul ca FSANP este organizatie sindicala reprezentativa la nivelul sistemului penitenciar, in calitate de ministru al Justitiei, acesta semnand un Acord cu FSANP, reprezentata prin presedintele ales, cu doar 10 zile inainte de acest incident care constituie o discriminare vadita a organizatiei noastre.

Drept urmare, pana cand organele competente se vor pronunta in legatura cu plangerea penala pentru abuz in serviciu si incalcare a dreptului de reprezentare sindicala, revenim cu solicitarea ca ministrul Tudorel Toader sa fie demis din functie pentru incompetenta si pentru incercarile repetate de a dezinforma opinia publica.

Pentru conformitate, precizam ca Legea 62/2011 a dialogului social la art. 218 alin. 2 sanctioneaza cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani infractiunea de limitare a exercitarii atributiilor functiei membrilor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale, iar art. 297 din Codul penal sanctioneaza infractiunea de abuz in serviciu cu inchisoare de la 2 la 7 ani”, mai spune FSANP în comunicat.