Raluca Prună, fost ministru: La război cu golanii nu se merge cu papionul, ci cu sabia!

​Raluca Prună, fost ministru al Justiției, spune despre judecătorii CCR care au admis plângerea lui Tudorel Toader că si-au aratat "caracterele mici", dar si "supusenia fata de jupanii papusari".

"Ziua de azi trebuie tinuta minte. Ca o zi o rusinii, rusinea noastra la 100 de ani. Ca o zi in care 'inteleptii' cetatii pusi acolo pentru ca ar sti principiile, regulile, ar avea simtul dreptatii si al realitatii, si ar sti sa masoare situatii particulare pe calapodul acestor principii scrise in Constitutie, si-au aratat culorile fade, caracterele mici si supusenia fata de jupanii papusari- marginali intr-o cetate functionala, dupa orice criteriu", a scris pe pagina personala de Facebook Raluca Pruna.

Ea a aratat ca ziua in care Curtea Constituionala a dat aceasta decizie este "ziua caderii noastre in istoria trista post comunista".

"Ziua de azi (miercuri - n.red.) nu este despre Kovesi, DNA, Justitie si un tragic ministru al Justitiei al carui nume nu mai trebuie pomenit in veci. Ziua de azi (miercuri - n.red.) este despre noi toti. E ziua caderii noastre in istoria trista post comunista, intr-o istorie de dinaintea integrarii formale in Uniunea Europeana.

Neformal si pe bune, suntem la granita de la inceput. Iar guvernantii nostri, in maaaare parte, au lucrat la asta cu osardie (termeni slavi aici, mai jos, on purpose) ", subliniaza fostul ministru.

Raluca Pruna mai scrie ca ziua in care CCR a pronuntat decizia isi are originea in 2006, "cand premier era Tariceanu si rolul ministrului a fost reintrodus discutabil intr-o procedura in care nu avea ce cauta, incalcand ceea ce fusese agreat pentru Justitie la incheierea negocierilor".

"Ziua de azi este despre cum atunci cand legiferezi in considerarea persoanei platesti. Chiar si dupa 12 ani", a mai scris Pruna pe reteaua sociala.

Fostul ministru a promis ca va reveni cu o postare in mediul online in care va oferi mai multe detalii, dupa ce ne "dezmeticim din socul zilei infame".

"Ce ramane de facut? Suspendarea presedintelui. Care e pus in situatia sa respecte o decizie a unei infame curti numite constitutionale. Sper sa fie competent sfatuit si sa aleaga suspendarea. Noua ne ramane datoria sa denuntam derapaje de la lege, bun simt, o minima decenta.

Eu asta voi face, fara ezitare. Voi vorbi, ma voi detasa de o institutie care nu are nimic de a face cu constitutionalismul, in numele unor principii mai inalte. Nu numele da reputatia. Nu ma intereseaza motivarea, e imposibila in termeni de constitutionalitate.

Si da, ca in orice nesupunere civica, primesc urmarile. Noapte buna, golanii ne pazesc cetatea de noi insine. Curand e o alta dimineata", a conchis fostul ministru al Justitiei postarea din miez de noapte.

Ulterior, Pruna a revenit cu o alta postare in care a precizat ca "la razboi cu golanii nu se merge cu papionul si cu bune maniere. Se merge in numele dreptatii, cu sabia si un raspuns proportional atacului".

Amintim ca judecatorii Curtii Constitutionale au admis, miercuri, sesizarea Guvernului privind un conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis si intre Guvern si presedinte, ca urmare a respingerii de catre seful statului a cererii de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

CCR arata ca, pentru solutionarea acestui conflict, presedintele urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al DNA.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca decizia CCR valorifica principiul constitutional potrivit caruia procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului Justitiei.

Toader mai sustine ca seful statului nu are nicio abilitare legala pentru evaluarea competentelor profesionale sau manageriale ale procurorilor de rang inalt, spre deosebire de ministrul Justitiei.