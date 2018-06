Arkadi Babcenko povestește cum și-a înscenat moartea pentru a dejuca planul de asasinat

Jurnalistul rus Arkadi Babcenko, despre care se anunţase că a fost asasinat la Kiev, este în viaţă, autorităţile ucrainene explicând că asasinatul a fost înscenat pentru dejucarea unui complot organizat de serviciile secrete ruse, relatează BBC şi Reuters.

Vasil Hriţak, directorul Serviciului ucrainean de securitate (SBU), a confirmat că jurnalistul este în viaţă, explicând că înscenarea asasinatului a fost făcută pentru depistarea unor agenţi ruşi care intenţionau să comită crima.

Arkadi Babchenko le-a mulţumit autorităţilor ucrainene că i-au salvat viaţa. "Vreau să transmit că îmi pare rău pentru toţi cei care au suferit din cauza anunţului morţii mele. Eu am fost nevoit să îmi înmormântez de multe ori prieteni sau colegi", a declarat Arkadi Babcenko la sediul SBU, potrivit Kyiv Post.

Arkadi Babcenko a explicat că individul care intenţiona să îl asasineze a fost arestat în cadrul unei operaţiuni a serviciilor secrete ucrainene.

Arkadi Babcenko a povestit că şi-a înscenat moartea, ajutat de serviciile de securitate ucrainene, pentru a dejuca un plan de asasinat care-l viza. Totul a fost organizat în cel mai mic detaliu. Potrivit scenariului, jurnalistul rus fusese împuşcat în faţa casei.

Arkadi Babcenko, jurnalist rus: „Mi-am pus un tricou în care făcusem găuri de gloanţe şi m-am întins pe jos. Aveam pe mine sânge real, dar de porc. Au turnat sânge pe mine, mi-am pus din el în gură şi l-am scuipat. Au băgat nişte cheaguri de sânge în găurile de gloanţe. Şi eram „mort".

Imediat, la faţa locului a ajuns o ambulanţă, iar medicul, care ştia de înscenare, a început să-i facă manevre de resuscitare, după care l-a declarat mort.

Arkadi Babcenko, jurnalist rus: „Totul a început pe la 6 seara şi am ajuns la morgă pe la 10 seara. Toate hainele mele erau pline de sânge. Îmi era foarte frig. M-am spălat cât am putut. Mi-au dat un cearşaf şi m-am înfăşurat în el. Am stat aşa, în cearşaf şi am ascultat cum se zicea la ştiri că am fost un tip fantastic.”

Ucraina acuză Rusia că se afla în spatele planului de asasinat, lucru pe care Moscova îl neagă cu vehemenţă.

Pe de altă parte, înscenarea morţii lui Arkadi Babcenko a fost criticată de unele organizaţii jurnalistice.

Anthony Bellanger - secretar general FIJ : „Faptul că şi-a înscenat moartea, ascunzând totul de jurnalişti, de familie, de colegi, depăşeşte orice limită. E un dezastru să ajungi la aşa ceva, pentru că întreaga breaslă va fi stigmatizată luni întregi”.

Rusia condamnă vehement înscenarea asasinării jurnalistului rus în Ucraina

Administraţia Vladimir Putin a condamnat vehement, miercuri seară, înscenarea de către Ucraina a asasinării jurnalistului disident rus Arkadi Babcenko, un gest catalogat de Moscova drept o "nouă provocare antirusă" prin care comunitatea internaţională a fost indusă în eroare.

Autorităţile din Ucraina au anunţat marţi seară că jurnalistul rus Arkadi Babcenko, un critic al Kremlinului, a fost asasinat la Kiev. Miercuri, jurnalistul a apărut în conferinţă de presă alături de oficiali ucraineni, explicând că asasinatul a fost înscenat în cadrul unei operaţiuni speciale pentru a se permite dejucarea unui complot rus care îl viza.

"Evenimentele din Kiev în cazul jurnalistului Arkadi Babcenko sunt o înscenare, o nouă provocare antirusă, care a avut scopul inducerii în eroare a comunităţii internaţionale", a reacţionat miercuri seară Ministerul rus de Externe, citat de agenţia Interfax.

"Suntem convinşi că partenerii internaţionali, instituţiile relevante vor trage concluziile necesare după acest eveniment", a subliniat Administraţia de la Moscova.

O femeie a alertat marți serviciile de urgență anunțând că și-a găsit soțul plin de sânge în locuința lor din Kiev, a explicat poliția. Anchetatorii suspectează că asasinatul a fost comis din cauza "activității profesionale" a lui Babchenko. Fost soldat rus, Babchenko (41 de ani) era unul dintre cei mai cunoscuți corespondenți de război din Rusia, dar și-a părăsit țara pentru că se temea pentru viața sa. Critic virulent al regimului președintelui Vladimir Putin, Babchenko a părăsit Rusia în urmă cu circa un an, după ce a primit amenințări. S-a mutat mai întâi la Praga, apoi la Kiev.

"Era la el acasă, în cartierul Dniprovskyi din Kiev. Soția sa era în baie și a auzit lovitură puternică. Când a ieșit, l-a văzut pe soțul său sângerând", a relatat un purtător de cuvânt al poliției, Yaroslav Trakalo, adăugând că jurnalistul era "mort în ambulanță", transmite Hotnews.ro.

"Arkady Babchenko a fost împușcat de trei ori în spate în scara blocului, când se întorcea de la magazin", a scris la rândul său, pe Facebook, unul dintre colegii lui, jurnalistul Osman Pashayev.

Pashayev a amintit totodată că se împlinea un an de când Babchenko găzduia o emisiune la postul privat de televiziune ATR din Ucraina.

Asasinatul amintește de cazul Anna Politkovskaia, scriitoare și jurnalistă din Rusia, militantă pentru respectarea drepturilor omului, cunoscută pentru poziția ei critică față de regimului lui Vladimir Putin. Politkovskaia a fost asasinată în fața locuinței sale din Moscova, pe 7 octombrie 2006.

Ucraina acuză Rusia pentru uciderea ziaristului Arkady Babtchenko: Mașinăria totalitară rusă nu i-a iertat cinstea

Autoritățile ucrainene au acuzat miercuri Moscova pentru uciderea ziaristului și scriitorului rus Arkady Babtchenko, un virulent critic al Kremlinului care a fost împușcat mortal la Kiev, unde trăia în exil, scrie AFP.

Fost soldat rus în războaiele din Cecenia, devenit ulterior un respectat reporter de război, Arkady Babtchenko, 41 de ani, a fost împușcat marți în locuința sa.

"Sunt sigur că mașinăria totalitară rusă nu i-a iertat cinstea", a scris premierul ucrainean Volodimir Groisman pe pagina sa de Facebook, în noaptea de marți spre miercuri. "Asasinii trebuie pedepsiți!"

Aceste afirmații au fost imediat condamnate de șeful diplomației ruse Serghei Lavrov: "Arkady Babtchenko a fost ucis, doborât în lift și deja premierul ucrainean spune că sunt vinovate serviciile speciale rusești (...) E trist".

Șeful diplomației ucrainene, Pavlo Klimkin, a precizat că este "prea devreme pentru a trage concluzii" dar a subliniat "o similaritate uimitoare în metodele pe care Rusia le folosește pentru a provoca o destabilizare politică".

Arkady Babtchenko declarase în mai multe rânduri că se simte amenințat după ce a denunțat rolul Rusiei în conflictul din estul Ucrainei.

Această crimă, care a provocat o undă de șoc în rândul ziariștilor din Rusia și Ucraina, este a doua în mai puțin de doi ani a unui ziarist rus care locuia în capitala ucraineană.

În 20 iulie 2016, Pavel Sheremet, cetățean ruso-belarus, a murit după explozia unei bombe plasate sub mașina sa, în timp ce conducea în plin centrul al Kievului, un dosar care nu a fost elucidat nici acum.

Un prieten al Ucrainei

Babtchenko a participat la cele două războaie din Cecenia în calitate de soldat, înainte de a deveni un ziarist extrem de critic față de Kremlin.

Înainte de a pleca din Moscova a cooperat în special cu Novaia Gazeta și postul de radio Ecoul Moscovei, Ecoul Moscovei, două media critice față de Kremlin.

Ziaristul a părăsit Rusia în februarie 2017, denunțând o "campanie îngrozitoare" de "hărțuire". A trăit o vreme în Cehia și Israel, înainte de a veni la Kiev, unde avea o emisiune la televiziunea privată ATR.

Pe lângă ziariști, în martie 2017, un fost deputat rus refugiat în Ucraina a fost împușcat mortal în centrul Kievului.