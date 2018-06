SRI contrazice cifrele date de Manda și-i amintește că avea datele reale de anul trecut

Serviciul Român de Informaţii a transmis joi că în perioada 2004 - 2016 au fost solicitate 28.784 mandate de securitate naţională, dintre care puţin peste 9.200 au fost mandate iniţiale, iar numărul de persoane ale căror drepturi şi libertăţi au fost restrânse în baza autorizaţiei a fost de 20.907.

UPDATE - După ce SRI a dat comunicatul, Manda a intrat joi n direct la România TV și a spus că membrii comisiei isi mentin opinia potrivit careia se poate vorbi despre 6 milioane de oameni interceptati in baza unor mandate de diverse tipuri, el aratandu-se deranjat de faptul ca datele prezentate de purtatorul de cuvant al Serviciului Roman de Informatii, Ovidiu Marincea, il contrazic.

"Pe mine deja incepe sa ma derajneze chestiunea asta, daca domnul Marincea spune ca eu mint. Am mai vazut in presa ca domnul Marincea spune ca eu mint, ceea ce e un lucru pe care-l consider destul de grav. Domnul Marincea spune partea domniei sale de adevar, pe care nu o negam. Noi am spus astazi in raport mai multe lucruri: ca au fost in total, asa cum avem si la comisie astazi, 311.000 de autorizatii de interceptare, insemnand mandate de securitate nationala, mandate de supraveghere tehnica si autorizatii pe care le dau procurorii sau ordonante. In perioada la care face referire domnul Marincea, SRI-ul era, printr-o decize a CSAT, desemnat autoritate nationala de interceptare. Nu prin lege, printr-o decizie a CSAT. (...) Ce a facut SRI atunci? Si eu nu vreau sa stabilesc o culpa a SRI. A pus in aplicare cele 311.000 de acte de interceptare. Acestea sunt o parte dintre ele pentru ca inca nu stim daca au fost si alte institutii ale statului, in speta DNA, care sa-si fi pus cu aparatura proprie in aplicare hotarari de instanta. Aceasta este cifra: 311.000. Noi am vazut la Comisie, din documente, mandate desecretizate si prezentate la comisie si am considerat in opinia noastra, ca vorbim de o medie de 20 de persoane per mandat, ceea ce insemana ca putem sa vorbim de un minim de 6 milioane de oameni. Sigur ca unii au fost pe mai multe mandate, unii au fost pe 48 de ore daca vobim de ordonante de la procurori, unii au fost pe 3 luni, sau pe o luna. Neavand cifre oficiale, am spus ca aceasta este opinia noastra" , spune Manda la RTV; preluată de Ziare.com.

Replica SRI vine după ce președintele comisiei de control SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a susținut că în perioada 2005-2016 au fost emise 300.000 de mandate, ceea ce ar însemna că peste 6 milioane de români ar fi fost interceptați. SRI mai precizează că datele au fost transmise comisiei speciale în noiembrie 2017, potrivit news.ro.

”În perioada 11.12.2004 (dată la care a intrat în viguare Legea 535/2004 ) şi 16.02.2016 (până la decizia CCR) numărul total de mandate de securitate naţională (iniţiale, prelungiri şi completări) solicitate de Serviciul Român de Informaţii a fost de 28.784, din care 9.292 iniţiale. Numărul de persoane a căror drepturi şi libertăţi au fost restrânse, în condiţiile legii, în baza autorizaţiei eliberate de judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost de 20.907”, transmite SRI într-un comunicat remis presei joi.

Potrivit sursei citate, pentru un număr de 17.182 persoane aceste măsuri au fost prelungite câte 3 luni, în condiţiile legii. De asemenea, SRI a solicitat pentru 16.175 de persoane, dintre cele 20.907 vizate de mandatele iniţiale, completări ale măsurilor tehnice dispuse iniţial de instanţa de judecată.

”Precizăm că aceste date au fost puse la dispoziţia Comisiei de Control a SRI, la solicitarea acesteia din noiembrie anul trecut ”, se mai arată în comunicatul SRI.

Preşedintele Comisiei de control parlamentar al activităţii SRI, Claudiu Manda, a anunţat, joi, că numărul de mandate de interceptare pe siguranţă naţională în perioada 2005-2016 este de peste 300.000, afirmând că, dacă la un mandat se face o medie de 20 de persoane, numărul celor interceptaţi trece de şase milioane, iar cifra ar putea să fie mai mare. Tot Manda spune că ar fi oportună, în cadrul Comisiei de modificare a legilor securităţii naţionale, înfiinţarea Autorităţii Unice de Interceptare, care să intermedieze între operatorii de telefonie mobilă şi cei care pun în aplicare mandatele de supraveghere. Senatorul a explicat că a fost sesizat cu privire la faptul că în 2012 a fost interceptat aproape tot Guvernul, iar din rândul parlamentarilor, peste 100 dintre “cei mai importanţi şi vocali”, scrie Hotnews.ro