Rudel Obreja a făcut plângere penală împotriva semnatarilor protocolului SRI cu DNA

Rudel Obreja, fost preşedinte al Federaţiei Române de Box, condamnat în primă instanţă la cinci ani de închisoare pentru evaziune fiscală în dosarul ”Gala Bute”, a depus o plângere penală împotriva semnatarilor Protocolului dintre SRI şi DNA.

”In urma plângerii penale formulată împotriva semnatarilor Protocolului dintre SRI și DNA astăzi am fost citat și m-am prezentat la PÎCCJ, secția Parchetului Militar.

Am dat declarație in calitate de persoană vătămată și am declarat ca mă constitui parte civilă împotriva celor care și-au bătut joc de viața mea si a familiei mele timp de 7 ani, urmând sa precizez intr-un viitor apropiat cuantumul despăgubirilor solicitate.

Am declanșat aceste demersuri (a se citi o luptă foarte dificilă) din dorința de ajuta la instaurarea normalității in Țara mea.

L-am întrebat, la finalul declarației, pe dl Procuror, deloc retoric : “Domnule procuror, corb la corb își vor scoate ochii”... ??!!

N-a știut sa-mi dea un răspuns... De acest răspuns depinde in viitor normalitatea, firescul, respectarea Legii in această Țară.

Meciul e lung, greu, dar rezistență am destulă.

Dorința de victorie vine din dorința de a (mi) se face dreptate.

Nimic nu se poate clădi pe minciună, doar Adevărul ne va elibera din chingile in care ne-au prins “partenerii noștri”, scrie Rudel Obreja pe pagina sa de Facebook.

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) au amânat pentru 5 iunie decizia definitivă în dosarul "Gala Bute", în care fostul ministru al Dezvoltării Regionale Elena Udrea - aflată în Costa Rica - a fost condamnată, în primă instanţă, la şase ani de închisoare pentru luare de mită şi abuz în serviciu.

La ultimul termen al procesului, procurorii DNA au cerut majorarea pedepselor primite de Elena Udrea şi de fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box Rudel Obeja, dar şi pentru ceilalţi inculpaţi.

Rudel Obreja, fost preşedinte al Federaţiei Române de Box, a fost condamnat în primă instanță la cinci ani de închisoare pentru evaziune fiscală, Gheorghe Nastasia, fostul secretar general în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, a primit o pedeapsă de patru ani de închisoare cu suspendare, iar Ana Maria Topoliceanu, fostul director al Companiei Naţionale de Investiţii, a fost condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită, amintește News.ro.

Recent, fostul preşedinte Traian Băsescu a făcut public un document atribuit SRI, despre care spune că este strict secret şi i-a parvenit în urmă cu câteva luni, vizând dosarul ”Gala Bute”. Traian Băsescu spunea că acest document arată că a existat un plan de cooperare între DNA şi SRI şi că a sesizat CSM, Inspecţia Judiciară, ministrul Justiţiei şi Comisia parlamentară pentru controlul activităţii SRI.

În 30 martie, Serviciul Român de Informaţii (SRI) a publicat protocolul de colaborare încheiat de SRI cu Parchetul General în anul 2009. Documentul are semnăturile adjunctului SRI Florian Coldea şi prim adjunctului procurorului general, Tiberiu Niţu, fiind aprobat de Laura Codruţa Kovesi în calitate de procuror general şi de George Maior, director al SRI.