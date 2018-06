Se anunță proteste în Capitală: oamenii ies în Piața Victoriei

Se anunță noi proteste în Capitală, după decizia Curții Constituționale prin care se dă undă verde revocării din funcție a Laurei Codruța Kovesi. Pe rețelele de socializare, protestatarii anunță că se vor aduna în Piața Victoriei de la ora 20.00.

”Decizia CCR a generat un precedent legal foarte grav, reconfigurand sistemul de putere din Romania. Astfel, Curtea Constitutionala devine legislatorul suprem, trecand peste vointa poporului. Separatia puterilor in stat e anulata, rolul presedintelui in stat devenind decorativ. Si toate aceste schimbari sunt pentru a scapa o gasca de penali de puscarie. Statul roman e facut praf pentru a salva un numar de cetateni infractori, care detin cele mai importante demnitati in stat. Va invitam sa protestam impotriva acestor abuzuri facute cu legea in mana, de catre o minoritate care a ajuns la putere prin minciuna si intimidare”, se arată în anunțul de convocare al protestului, citati de stiripesurse.ro.