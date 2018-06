Felix Banilă, candidat la șefia DIICOT, este audiat la CSM. Tudorel Toader este prezent

Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) discuta astazi, de la ora 10:00, avizarea propunerii ministrului Justitiei de numire a procurorului Felix Banila la conducerea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).

"Am incredere in potentialul meu", a declarat Banila care si-a exprimat si increderea in rationamentul colegilor sai care trebuie sa avizeze propunerea, potrivit News.ro.

Intrebat despre planul managerial pe care-l are in vedere, Banila a spus ca sedinta va fi transmisa live si fiecare poata sa auda ce are de spun. De asemenea, raspunzand altei intrebari, Banila a precizat ca-l recomanda pentru aceasta functie experienta de peste 20 de ani.

"Cei 22 de ani de activitate, experienta profesionala si cred ca am toate calitatile necesare ocuparii acestei functii", a mai spun Felix Banila. Acesta a explicat jurnalistilor ca, daca propunerea de numire a sa la sefia DIICOT se va concretiza va fi "mult mai deschis".

Tudorel Toader, care l-a propus pe procurorul Felix Bănilă, s-a arătat nervos de întrebările jurnaliștilor, refuzând să răspundă ce-l recomandă pe Felix Bănilă pentru funcția de procuror-șef al DIICOT.

„Nu trebuie să întârzii și atâta tot. Nu vă imaginați că țin conferință de presă aici”, a spus Tudorel Toader, întrebat ce-l recomandă pe Bănilă pentru funcția de procuror-șef al DIICOT.

În fața procurorilor din CSM, ministrul Justiţiei a explicat ce l-a determinat să îl propună pe Felix Bănilă la şefia CSM, menţionând că proiectul magistratului este consistent şi face o radiografie a DIICOT, cu "bune şi cu rele", atacându-l totodată pe actualul procuror-șef DIICOT, Horodniceanu.

"A prezentat propuneri de îmbunătăţire, a încercat să explice acele minusuri care se constată la DIICOT care pot fi constatate la orice structură din sistemul judiciar, (..) a arătat nevoia de perfecţionare continuă, necesar la orice structură, a aratăt cerinţa imperativă de soluţionare a cauzelor într-un termen rezonabil, chiar dacă aflate la stadiul de urmărire penală. Eu am zis şi cu alte ocazii; mi se pare absolut inadminisibil ca o cauză la urmărire penală să trezene 11 ani şi să nu fie soluţionată. Dacă stai cu un dosar nerezolvat s-a dus principiul acela cu celeritatea soluţionării, de soluţionare într-un termen rezonabil. Dacă vor fi trimişi în judecată presupuşii făpturitori cel mai probabil ne îndreptăm cu paşi repezi către prescrierea urmăririi penale. Am întrebat şi pe contracandidatul domnului Bănilă cum poate fi justificată această întârziere, probabil şi procurorul general, present aici, cunoaşte, domnia sa probabil e preocupat de un răspuns, indiferent care va fi acela. Candidatul a prezentat cerinţa de transparenţă a cheltuirii banilor. (..) Aş fi curios în dosarul acela cam câţi bani s-au cheltuit", a spus Tudorel Toader la şedinţa CSM.

Ministrul a menţionat că decizia desemnării lui Felix Bănilă a fost luată în unanimitate în cadrul unei comisii pe care a condus-o şi din careau făcut parte secretarii de stat din Ministerul Justiţiei.

CSM va transmite avizul in cursul acestei zile la Ministerul Justitiei. Mandatul procurorului-sef Daniel Horodniceanu la conducerea DIICOT a expirat in 19 mai, fiind apoi prelungit cu sase luni, conform procedurii.

Procurorul Felix Banila se va prezenta in fata procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru a fi intervievat de catre acestia.

Felix Banila, in varsta de 46 de ani, este procuror la Parchetul Tribunalului Bacau. In perioada 2010 - 2017, el s-a aflat la conducerea Parchetului Tribunalului Bacau. In 2016, Banila a candidat pentru un post in CSM, fara succes.

Conform legii, procurorul-sef al DIICOT este numit de presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul consultativ al CSM. Numirea se face pe o perioada de trei ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.