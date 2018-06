CCR respinge sesizarea lui Iohannis la modificările de la legea de organizare a CSM

Curtea Constituțională a respins, marți, sesizarea președintelui Klaus Iohannis la modificările referitoare la Legea 317/2004 privind organizarea CSM, pe motiv că a fost depășit termenul de sesizare, informează pe surse Mediafax.

Amintim ca președintele Klaus Iohannis a sesizat, pe 11 mai, Curtea Constituțională cu privire la legea de organizare a CSM.

Ce scrie în sesizarea către Curtea Constituțională:

"Pentru a decela competentele constitutionale ale celor doua sectii ale Consiliului Superior al Magistraturii prin raportare la rolul constitutional general al Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, trebuie interpretate dispozitiile art. 133 alin. (2) lit. a) si ale art. 134 alin. (2) din Legea fundamentala. Analiza coroborata a celor doua texte constitutionale releva faptul ca cele doua sectii ale Consiliului Superior al Magistraturii nu se compun din toti membrii CSM, ci exclusiv din cei 14 membri alesi in adunarile generale ale magistratilor si validati de Senat.

Noua judecatori fac parte din Sectia pentru Judecatori si cinci procurori fac parte din Sectia pentru procurori. Modul de constituire a sectiilor reflecta rolul constitutional al acestora, astfel cum este reglementat in art. 134 alin. (2) din Constitutia Romaniei, potrivit caruia Consiliul Superior al Magistraturii indeplineste rolul de instanta de judecata in domeniul raspunderii disciplinare a judecatorilor si procurorilor, prin sectiile sale, potrivit procedurii stabilite prin legea sa organica.

Rezulta, asadar, ca legiuitorul constituant a stabilit in mod neechivoc faptul ca rolul sectiilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii vizeaza exclusiv domeniul raspunderii disciplinare a magistratilor, ca element specific, particular, al rolului general al Consiliului Superior al Magistraturii care, in ansamblul sau, este garantul independentei justitiei", se arata in sesizare.

Potrivit modificarilor aduse Legii 317, sectia pentru judecatori: numeste si revoca din functie presedintele, vicepresedintii si presedintii de sectii ai ICCJ, propune presedintelui numirea in functie si eliberarea din functie a judecatorilor, numeste judecatorii stagiari pe baza rezultatelor obtinute la examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, elibereaza din functie judecatorii stagiari sau dispune promovarea judecatorilor.

Sectia pentru procurori, la propunerea ministrului Justitiei, inainteaza presedintelui propunerea pentru numirea procurorului general al Parchetului general, prim-adjunctului si adjunctului acestuia, procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, adjunctii acestuia, procurorului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si adjunctii acestuia, numeste si revoca procurorii sefi de sectie ai Parchetului General, DNA si DIICOT.

Amintim ca CCR a respins, in 30 mai, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu modificarile aduse Legii 304/2004, privind organizarea judiciara.

Presedintele a sesizat CCR asupra acestei legi in 26 aprilie.