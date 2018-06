Ce sanse are Udrea sa se sustraga totusi justitiei? Cum poate fi extradata din Costa Rica

Condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul ”Gala Bute”, Elena Udrea a primit sentinta in Costa Rica unde s-a refugiat inca de acum citeva luni. De acolo a informat ca a primit statul de refugiat politic. Opinia publica se intreaba daca unul dintre cele mai controversate personaje de pe scena politica va reusi in final sa se sustraga justitiei.

Procedural, instanta poate emite un mandat de arestare european si de urmarire internationala. In situatia in care Elena Udrea paraseste Costa Rica risca sa fie arestata si extradata imediat.

Elena Udrea a obtinut in 21 martie statutul de refugiat politic (in Costa Rica acest statut se obtine foarte usor, in baza unei simple cereri) , care insa este unul provizoriu, valabil timp de un an. In virtutea acestui statul a cerut instantei, prin avocat, sa fie audiata prin videoconferinta sau prin comisie rogatorie. Inalta Curte a respins insa cererea, ba mai mult, a transmis ca statutul de refugiat politic nu a fost confirmat de actele depuse la dosar.

Desi Romania nu are acord de extradare cu Costa Rica (dar, potrivit site-ului Ministerului de externe are acord bilateral), acesta fiind si motivul pentru care Elena Udrea a ales acesta tara, lucrurile sun mai complicate si fugara nu poate sta chiar linistita.

In primul rind, nu este sigur ca va obtine azil politic definitiv in Costa Rica. Autoritatile romane pot interveni si arata faptul ca a avut parte de un proces corect, care a durat ani de zile, care a trecut prin toate etapele procedurale, ca Udrea a beneficiat de aparare, a fost reprezentata de mai multi avocati, a putut sa-si prezinte probele si martorii.

In al doilea rind, Costa Rica a recunoscut Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei, adoptată de ONU în 2003. România şi Costa Rica au semnat Convenţia în 2003, fiind ratificată de ambele state un an mai târziu. Udrea va putea fi extradata in virtutea acestei Conventii, dar procedurile sunt lungi si complicate, putind dura si ani de zile.

Articolul din Convenţie privind extrădarea prevede că acesta se aplică infracţiunilor de corupţie, "atunci când persoana care face obiectul cererii de extrădare se află pe teritoriul statului parte solicitat, cu condiţia ca infracţiunea pentru care se cere extrădarea să fie pedepsită de dreptul intern al statului parte solicitant şi al statului parte solicitat".

"Un stat parte a cărui legislaţie o permite poate acorda extrădarea unei persoane pentru oricare dintre infracţiunile stabilite conform prezentei convenţii care nu sunt pedepsibile în baza dreptului său intern", se arată în document.



Potrivit sursei citate, "dacă un stat parte care subordonează extrădarea unui tratat existent primeşte o cerere de extrădare de la un stat parte cu care nu a încheiat un asemenea tratat, el poate considera prezenta convenţie ca temei legal de extrădare pentru infracţiunile la care se aplică prezentul articol".

Pe site-ul UNODC, instituţia care monitorizează aplicarea Convenţiei, la menţiunea privind notificarea poziţiei sale asupra extrădarii, se arată: "Costa Rica recunoaşte Convenţia ca bază legală pentru extrădare".

In aceasta situatie, demersurile trebuie insa facute de statul roman, mai exact de ministerul Justitiei si ministerul de Externe. Daca ne raportam la cazul Sebastian Ghita, fugit in Serbia, vedem insa ca ministerele nu s-au agitat foarte mult pentru a obtine extradarea acestuia.

In al treilea rind, chiar si statul de refugiat se poate pierde. In capitolul ”Excluderea statutului de refugiat” din Regulamentul privind refugiaţii- Decretul 36831, Preşedinţia Republicii Costa Rica/Septembrie 2011, la articolul 24 se spune ca ”Prevederile Legii Generale imigrației cu privire la refugiați și menționate în Convenția privind statutul refugiaților din 1951 și Protocolul său din 1967, nu se aplică oricărei persoane cu privire la care există serioase motive bine fundamentate de luat în considerare”.

Printre aceste motive, la aliniatul b figureaza ”infracţiune comună gravă, în afara țării de refugiu, înainte de a fi admisă ca refugiat”, iar la aliantul c) ”că a fost vinovat de fapte care contravin scopurilor și principiilor Națiunilor Unite”. Mai exact daca este vinovata ( in cazul de fata condamnata) pentru fapte de coruptie.

Din momentul in care a fugit din tara, Elena Udrea a avut numeroase interventii in emisiunile Tv, sustinind ca este o victima politica a „statului paralel”, a SRI si DNA, care au actionat la ordinul lui Florin Coldea.

Avocatul lui Udrea a precizat imediat după aflarea sentintei ca aceasta este ”nedreapta si absolut nejustificata, neintemeiata pe probe obtinute legal" si ca vor fi utilizate toate caile atac extraordinare prevazute de lege. Avocatul s-a referit in special la revizuirea sentintei.

In acest sens, avocatul suustine ca apararea isi va intemeia strategia pe documentul prezentat de Traian Basescu in Senat si aflat acum la Comisia SRI, precizand ca avocatii cer desecretizarea documentului, iar in baza acestuia va fi solicitata revizuirea sentintei.



Dupa aflarea sentintei, Udrea a postat un mesaj pe facebook: "Multumesc presei care a dus si duce o lupta mai apriga si mai determinata pentru adevar si oprirea abuzurilor din Romania, decat o duc alesii poporului, cei care ar avea obligatia sa o faca. Sistemul inca exista si functioneaza, Protocoalele si culoarele din justitie sunt in continuare eficiente, sunt inca judecatori si procurori care executa ordinele si comenzile generalilor SRI”.



In Costa Rica se afla si Alina Bica, judecata tot pentru coruptie, care ar fi obtinut si ea statul de provizoriu de refugiat politic.