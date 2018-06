Zegrean: Dacă CCR a sesizat Comisia de la Veneția, situația e extrem de gravă

Fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean, spune ca, daca CCR a decis sa sesizeze Comisia de la Venetia, atunci e grav si aminteste ca o sesizare similara a fost facuta in contextul referendumului de suspendare a presedintelui din 2012.

"Daca Curtea Constitutionala a ajuns la concluzia ca trebuie sa faca un astfel de demers inseamna ca situatia este foarte grava. Un astfel de demers a mai facut Curtea Constitutionala in 2012, in legatura cu situatia creata in legatura cu referendumul de suspendare a presedintelui cand Curtea a fost supusa unor atacuri fara precedent. Atunci deciziile Curtii nici nu s-au publicat in Monitorul Oficial.

A fost o problema foarte complicata. Au fost foarte multe decizii care au fost la fel, atacate, controversate, populatia era indemnata sa nu respecte... Probabil ca in situatia de acum, Curtea considera ca este amenintata la fel ca atunci, si, cui sa se adreseze altcuiva decat Comisiei de la Venetia care este Comisia de democratie prin drept", a declarat Augustin Zegrean.

Fostul presedinte CCR spune ca este o practica a Curtilor Constitutionale ca, in situatii limita. sa sesizeze Comisia de la Venetia.

"Eu nu urmaresc Facebook si internetul, sunt strain de aceste surse, si nu stiu ce atacuri si ce amenintari au primit. In 2012 a fost altfel, a fost mai complicat atunci un judecator a fost amenintat cu moartea. Nu stiu daca acum s-a ajuns pana acolo, dar este o practica in lumea Curtilor Constitutionale ca atunci cand se simt in pericol, cand simt democratia in pericol, cand este in pericol institutia, care este institutie fundamentala a statului de drept, sa se adreseze Comisiei de la Venetia, Consiliul Europei.

Intr-o situatie ca aceasta Comisia de la Venetia ia atitudine daca considera ca este cazul sa ia atitudine si daca intr-adevar sesizarea Curtii este intemeiata... Nu am vazut in presa ceva deosebit... Am vazut ca se comenteaza decizia aceasta foarte vehement de unii, foarte pozitiv de altii. Ca de obicei societatea romaneasca este impartita in doua si fiecare incearca sa aduc argumente in sprijinul atitudinii sale" a explicat Zegrean, citat de Ziare.com

Fostul presedinte CCR spune ca semnalul de alarma este tras de judecatorii Curtii asupra respectarii sistemului judiciar, nu asupra unor amenintari personale.

"Isi pot desfasura activitatea normal, ei nu sunt atat de timizi incat se sperie o amenintare. Ei atrag atentia asupra altui fapt, asupra faptului ca se solicita nerespectarea deciziei Curtii. Nu este prima data cand se intampla asta, mai sunt decizii care nu au fost respectate si nu au fost puse in aplicare niciodata, nu este cazul acum sa dau exemple, dar au mai fost cazuri. Ei atrag atentia nu pentru protectia lor si pentru respectarea Constitutiei si pentru respectarea a statului de drept si a sistemului judiciar" a precizat Zegrean.

Curtea Constitutionala a decis marti sa sesizeze Comisia de la Venetia, Secretarul General al Consiliului Europei si Presedintele Conferintei Curtilor Constitutionale Europene in legatura cu atacurile impotriva CCR, dupa decizia care o vizeaza pe Kovesi.

Reamintim ca decizia CCR, prin care i se cere expres presedintelui Iohannis sa emita decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi, a fost criticata amplu de mai multi lideri ai opozitiei, printre care fostul premier Dacian Ciolos, presedintele PNL Ludovic Orban si de lideri ai USR, dar si de societatea civila si de foruri internationale.

Astfel, recenta decizie a CCR contravine in mod evident echilibrului puterilor in stat in tara dvs si independentei sistemului judiciar, a spus seful structurii anticoruptie din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, Drago Kos.