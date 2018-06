#Rezist: Mitingul PSD este ilegal, noi am notificat protest oficial pentru sâmbătă

Comunitatea #Rezist sustine ca mitingul organizat de catre PSD nu are voie sa se desfasoare in Piata Victoriei, deoarece exista deja un protest notificat de catre protestatarii #rezist pentru aceasta zona in intervalul orar 18:00 - 23:00.

"Drept urmare, multiplul cercetat penal, infractorul condamnat Liviu Dragnea, are dreptul fie sa faca miting in Piata Victoriei, dar in afara intervalului orar 18:00 - 23:00, fie sa isi caute alt loc pentru miting, de preferat la el in Teleorman", au transmis acestia pe pagina evenimentului "Ziua Z - Ocupam Piata Victoriei!".

Astfel, sustin organizatorii, sambata, ei vor fi prezenti in fata Guvernului.

"Sambata, 9 iunie 2018, in Piata Victoriei e protest #rezist, orice alta manifestatie in zona si in intervalul orar este ilegala! NU CEDAM, NU DAM INAPOI, PUNCT", au adaugat ei.

Acestia fac apel la calm, transmitandu-le oamenilor care vor veni in Piata Victoriei sa nu recurga la violenta.

"PROTESTATI PASNIC! FARA ACTE DE VIOLENTA! Fiecare va raspunde in fata legii pentru faptele sale!", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului.

In acelasi timp, sambata, de la ora 20:00, este programat mitingul PSD impotriva abuzurilor.

Ziare.com a contactat Primaria Capitalei pentru a afla daca protestele #Rezist sunt notificate la institutie, insa, pana in acest moment, nu am primit confirmarea.

"Un miting organizat impotriva abuzurilor care se intampla in Romania de mult timp, faptul ca democratia si statul de drept sunt afectate de cativa ani in Romania.

Facem acest miting pentru a arata ca suntem decisi sa mergem pana la capat. Ii asteptam pe toti care vor sa traiasca intr-o tara libera, in care sa nu mai fie institutii aflate sub teroare, unde, din cauza unei propagande toxice uriase se pune problema ca o putere subterana sa paraziteze deciziile si sa influenteze intr-un mod ocult decizii importante, sa permita instruziuni neconstitutionale, sa permita ca cetateni romani, firme romanesti sa fie inchise, zeci, mii de destine sa fie distruse", a spus Liviu Dragnea, despre miting.