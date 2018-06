Oameni transformați în cifre și norme: Tăriceanu se laudă că aduce 20.000 la mitingul PSD

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a anunţat, miercuri, că ALDE va aduce la mitingul organizat de PSD sâmbătă seara aproximativ 20.000 de oameni, afirmând că judeţele aflate la cel mult 250 de kilometri distanţă faţă de Bucureşti vor avea o normă mai mare de oameni, în timp ce judeţele mai îndepărtate vor avea o normă mai mică.

De asemenea, Tăriceanu a spus că zona Bucureşti – Ilfov are obligaţii mult mai mari şi trebuie să aducă în jur de 4.000 de persoane la miting.

„Am programat să aducem din toate judeţele din ţară, în funcţie de distanţa la care se situează judeţele de Bucureşti. Cele până în 250 de kilometri vor avea o normă mai mare, cele între 250-500 de kilometri o normă ceva mai mică şi cele peste 500 de kilometri vor aduce, probabil, un număr redus, la nivel de 100 de persoane. Bucureştiul şi Ilfovul au obligaţii mult mai mari, care se cifrează în jurul cifrei de 4.000. Per total, scontăm aproximativ 20.000 de persoane să vină”, a anunţat liderul ALDE, citat de Digi 24.

Mitingul organizat de PSD va avea loc în 9 iunie de la ora 20:00, în Piaţa Victoriei, şi va avea ca temă apărarea democraţiei şi a statului de drept, a afirmat luni, după şedinţa Comitetului Executiv Naţional, liderul partidului, Liviu Dragnea.

Este mobilizare în toate organizațiile PSD din țară pentru mitingul de sâmbătă, de la București, împotriva abuzurilor așa-zisului stat paralel. În tot acest timp, în toată țara, se fac presiuni uriașe asupra structurilor de stat și private pentru mobilizarea de persoane și pentru sponsorizări la mitingul de la Palatul Victoria.

În tot acest timp, în toată țara, se fac presiuni uriașe asupra structurilor de stat și private pentru mobilizarea de persoane și pentru sponsorizări cu mijloace de transport la mitingul de la Palatul Victoria. Se pun la bătaie amenințări cu anularea ajutoarelor sociale, cu neplata contractelor încheiate cu autoritățile locale, cu pierderea locului de muncă, orice. Un miting împotriva abuzurilor cu abuzul pe el călcând. Raportările de abuzuri cresc de la oră la alta pe site-ul mitingcujapca.ro, creat de grupul civic Geeks for Democracy.

Lideri din mai multe organizatii PSD din tara au declarat ca au mobilizat mii de oameni pentru mitingul de sambata, de la Bucuresti, cei mai multi urmand sa plece din judetul Olt - 10.000 de persoane si din Iasi - 6.000 de sustinatori, scrie Ziare.com.

"PSD Olt va avea peste 10.000 de oameni la mitingul pe care partidul il va organiza sambata in Bucuresti. Ne vom deplasa cu mijloace de transport in comun si cu autoturisme personale. Mergem acolo sa sustinem statul de drept, democratia, manifestand impotriva abuzurilor de tot felul care au tot avut loc in ultimul timp in Romania", a declarat secretarul general al PSD Olt.

O delegatie numeroasa se va deplasa la mitingul din Capitala si de la organizatiile PSD din Dolj, Teleorman si Valcea, insa reprezentantii acestora nu au inaintat o cifra exacta.

Surse politice au declarat, marti, ca PSD Iasi va merge cu aproximativ 6.000 de persoane la mitingul de la Bucuresti. Este vorba despre membri ai formatiunii politice, precum si de simpatizanti.

Peste 2.500 de persoane din judetul Alba merg la mitingul de sambata de la Bucuresti, o parte cu microbuze, iar altii cu masini personele, au declarat, marti, reprezentantii PSD Alba.

"Vor participa membri PSD, simpli simpatizanti ai partidului, dar si alte persoane care sunt impotriva abuzurilor", au declarat surse din PSD.

Potrivit acestora, la sediul partidului au venit oameni care nu au nicio legatura cu politica, insa sunt nemultumiti de abuzurile din Romania si vor sa participe la miting.

PSD Gorj merge la mitingul din Piata Victoriei cu 2.000 de membri, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al PSD Gorj, Anca Bordusanu.

"Mitingul se va desfasura sambata, incepand cu ora 20:00, in Bucuresti, Piata Victoriei, acolo vor fi peste 100.000 de membri ai Partidului Social Democrat. Asteptam si invitam pe orice cetatean care doreste sa participe la acest miting sa ni se alature, pret de o ora, o ora si jumatate. In ceea ce priveste organizatia de la Gorj, noi am stabilit ca vom pleca cu doua mii de membri, catre Bucuresti. (...) Nu a fost o cifra impusa de catre Bucuresti. S-a lasat la latitudinea fiecarei organizatii sa stabileasca numarul de participanti", a declarat Anca Bordusanu.

Reprezentantii PSD Gorj au anuntat ca, in ceea ce priveste costurile deplasarii, "acolo unde exista aceasta incapacitate de plata, conducerea centrala a partidului o sa sustina integral sau o parte din costurile deplasarii spre Capitala".

Deputatul Dorel Caprar, presedintele PSD Arad, a declarat, la randul sau, ca un numar de 1.500 de membri ai organizatiei vor participa la mitingul PSD din data de 9 iunie, de la Bucuresti.

"Vom merge 1.500 de membri din PSD Arad cu 20 de autocare, mai multe microbuze si masini", a afirmat Dorel Caprar.

Totodata, secretarul executiv al PSD Timis, Adrian Negoita, a afirmat ca vor participa la miting aproximativ 2.000 de persoane.

"Vor merge cu autocare, microbuze, masini, chiar si cu trenul. Noi nu obligam pe nimeni din partid, fiecare vine daca vrea", a precizat Adrian Negoita.

Liderul PSD de Suceava, senatorul Ioan Stan, sustine ca de la Suceava sunt pregatiti sa plece catre Bucuresti 3.000 de oameni.

Din Bistrita-Nasaud, sunt gata sa plece 2.500.

"Sunt mii de oameni - membri si simpatizanti care vor participa la acest miting si eu voi fi in fruntea lor cu un steag", a spus presedintele organizatiei judetene a PSD, Emil Radu Moldovan.

De asemenea, presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, sustine ca filiala va conta la mitingul de la Bucuresti pe "cateva mii de oameni", atat membri si simpatizanti, cat si clujeni nemultumiti de atacurile impotriva Guvernului.

"Fiecare presedinte de organizatie locala are libertate totala de organizare a deplasarii la miting cu diverse mijloace de transport", a spus Nasra.

Presedintele PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, a declarat ca organizatia pe care o conduce va trimite la miting 1.100 de persoane, la care se vor adauga alte 400 din Satu Mare care traiesc si muncesc in Bucuresti.

"Vom merge la Bucuresti cu autocare contractate de PSD Satu Mare, cu microbuze sau masini personale", a spus Fedorca.

Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat luni ca mitingul impotriva abuzurilor va avea loc sambata, ora 20:00, in Piata Victoriei, in conditiile in care "exista o putere subterana care paraziteaza deciziile importante".

"Un miting organizat impotriva abuzurilor care se intampla in Romania de mult timp, faptul ca democratia si statul de drept sunt afectate de cativa ani in Romania. Facem acest miting pentru a arata ca suntem decisi sa mergem pana la capat. Ii asteptam pe toti care vor sa traiasca intr-o tara libera, in care sa nu mai fie institutii aflate sub teroare, unde, din cauza unei propagande toxice uriase se pune problema ca o putere subterana sa paraziteze deciziile si sa influenteze intr-un mod ocult decizii importante, sa permita instruziuni neconstitutionale, sa permita ca cetateni romani, firme romanesti sa fie inchise, zeci, mii de destine sa fie distruse", a declarat luni, dupa sedinta PSD, Liviu Dragnea.

Raportari pe mitingcujapca.ro

Grupul civic Geeks for Democracy a lansat site-ul mitingcujapca.ro unde cetățenii pot posta mărturii despre eventualele presiuni la care sunt supuși pentru a participa la mitingul PSD de sâmbătă, 9 iunie.

Iată câteva exemple făcute publice deja:

Craiova - Sefii mai multor firme abonate la contracte cu primaria Craiova - "Se cere numarul de persoane care participa la miting.Se ofera un sandich si o apa plata.Transportul se va face cu masini personale in care vor fi grupate mai multe persoane."

Melinesti, Dolj - Inspectorul scolar de sector -"Fiecarui director de scoala din Jud Dolj i-a fost pus in vedere sa participe la miting insotit de inca cel putin 2 cadre didactice din scoala."

Vulcan, Judet Hunedoara -"Primarul orasului, Gheorghe Ile, pune presiune pe cei ajutati social amenintandu-i ca le va fi taiat ajutorul in cazul in care acestia nu participa la mitingul PSD."

Constanta - "PSD Constanta a anuntat ca vor merge cu 2000 de oameni la miting, majoritatea de prin sate sarace ale judetului Constanta, fiind implicat inclusiv primarul Decebal Fagadau."

Fetesti, Calarasi - Consilierii PSD si Primarul - "Cine nu vine la miting ,ramane fara ajutorul social si automat "ii va parea rau"."

Mirsani, Dolj - Primarul - "Obliga consilierii si angajatii din primarie, precum si mai multi asistati sociali sa vina la miting, deplasarea facandu-se cu masinile personale, combustibilul urmand sa fie decontat din banii primariei!"

Pitesti - Seful de sectie de la spitalul de Pediatrie Pitesti - "A amenintat cu concedierea asistentele daca nu participa la miting."

Galati - Presedintele CJ Galati - "S-a cerut o situatie detaliata cu mijloace de transport disponibile care vor fi utilizate pe 09 iunie pentru transport persoane la Bucuresti."

Hunedoara - Primarul PSD Dan Bobouțanu - "Un consilier local PSD a fost convocat de primarul PSD "cu japca" la protest."

Rădăuți, Suceava - Personalul primăriei - "Contractantii primăriei sunt nevoiți să participe altfel vor avea întârzieri la plata serviciilor pe care le prestează "

Bucuresti - Conducerea PSD - "Aleşii locali şi parlamentarii SUNT puşi să îşi doneze indemnizaţiile pentru a transporta zeci de mii de oameni în Capitală. Stirea asta a fost ieri pe toate posturile, este sau nu este o presiune?"

Craiova - Organizatia Psd Dolj - "Mobilizarea s-a facut in institutii de invatamant.Este ilegal si abuziv."

Buzău - Șeful companiei deconcentrate a RAM - "Angajații au fost obligați de șeful instituției Tăcea Constantin , spunându-le ca trebuie sa mergem pentru partid ‘ având in vedere ca sunt angajați politic doar rudele lor."

Osica de sus - Olt - Persoana care a comis abuzul: Primarul -"Le-a spus tuturor consilierilor locali sa găsească fiecare câte 10 persoane pentru a merge la București sâmbătă. Vor sa strângă între 500-1000 pers..."

Diosti Dolj - Persoanele care au comis abuzul: Sefii DGASPC DOLJ -"De fiecare dată la alegeri obligă angajații de la centru de recuperate Diosti sa aduca oameni la vot."

Comuna Tiganesti - Persoana care a comis abuzul: Primarul comunei Tiganesti -"Angajatii primariei sunt obligati sa isi ia membrii familiei si prieteni, cunostinte si sa mearga la miting. Cetatenilor li se promit diverse favoruri"

Zimnicea - Persoana care a comis abuzul: Însăși primarul orașului Zimnicea - "Victima îmi este rudă și este consilier juridic la primăria din Zimnicea. A fost amenințată că dacă nu participă la mitingul de sâmbătă va fi dată afara. A primit termeni limită până azi la 16 să ofere un răspuns. Dacă nu oferă un răspuns până la acea oră va fi considerată împotriva acestui miting și va fi dată afară. O parte din colegii ei vor participa, ea nu dorește, dar nu știe ce poate face."

Dolj -

"-Cate autobuze ai la firma?

-10

-Vezi ca toate merg sambata la Bucuresti...

-Nu se poate. Am curse regulate de facut Mai am si doua excursii cu copiii

-Nu ma intereseaza.

-Dar cine plateste?

-...,,

" Asa a decurs o discutie intre un sef din PSD si un operator de transport persoane din Dolj. Sambata , transportul public in Dolj va fi paralizat din cauza mitingului de la Bucuresti. Mai multe excursii organizate pentru copii au fost anulate sau amanate.

Slobozia -"Profesor la un liceu tehnologic in Slobozia ; se strang elevi pentru a merge la mitingul de sambata. Elevilor li s-a spus ca nu este obligatoriu, dar ar fi bine sa stranga macar 10 persoane din clasa. Elevii stiu ca este vorba despre un miting. Dar atat. Pe langa meseria de profesor ce o practica, doamna detine si functia de consilier la CJI Ialomita, unde de 28 de ani PSD troneaza."

Bucuresti - "Angajatii SC ARA MARAB CONSTRUCT SRL ce are contracte cu ADP sector 3 sunt fortati de patronul firmei Florin Mihaila sa mearga la miting."

Odoreu - Satu Mare - "Toti asistatii sociali au fost adunati luni seara la primarie unde aproapiati ai primarului le-au zis ca se organizeaza o deplasare la Bucuresti. Cei care se duc la Bucuresti scapa de munca doua luni. Se ofera 3 mese pe zi si ceva bani de cheltuiala + promisiunea ca vor opri la un obiectiv turistic."

Voluntari - Ilfov - "Persoana in cauza are o firma de instalatii care a prestat servicii pentru primarie dar nu a fost platita. I s-a spus cu subiect si predicat sa aduca la miting macar 10 oameni daca nu vrea sa i se plateasca facturile la "sfantu-asteapta". Omul este speriat, nu stie ce sa faca, nu poate sa le ceara angajatilor sa mearga la miting dar se teme ca va avea mari dificultati cu primirea banilor."

Ploiesti - Directiunea TCE Prahova - "Angajatilor TCE li s-a dat o lista pe care sa confirme prezenta la miting. Vor primi 50 lei 3 mici si o bere."

Alexandria - "Angajatii Primariei Alexandria sunt obligati sa mearga la mitingul din Bucuresti impotriva vointei lor. Oamenii merg de frica, pentru a nu-si pierde locul de munca. Unii angajati ai primariei nici macar nu au habar de ce merg acolo. Initial li s-a spus ca vor merge sa protesteze pro familia traditionala. Dar iata ca scopul mitingului PSD a fost schimbat. Stop presiunii politice din institutiile publice ! Oamenii sunt pusi sa mearga cu masinile personale si nevoiti sa se grupeze, ca sa nu bata la ochi daca vin cu autocarele din Alexandria. Rusine PSD ! Rusine tuturor angajatilor din primarie vor merge la mitingul impotriva justitiei !"

mai multe exemple pe mitingcujapca.ro.

