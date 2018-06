Sorin Zlat Trio concertează la Green Hours

2018 / 06 / 14

Joi, 14 iunie, de la ora 19:30, la Green Hours ale loc un concert susținut de Sorin Zlat Trio (Sorin Zlat – pian, Mikelle Montolli – contrabas, Andy Trim – baterie), care va cuprinde compoziții originale de pe albumul Endurance, standarde de jazz reorchestrate în manieră proprie și lucrări noi ce vor apărea pe urmatorul disc al trio-ului, The Land of Dreams.

Printr-o fuziune de stiluri, grupul a câștigat recunoșterea publicului de jazz din România și din străinătate, bucurându-se de numeroase concerte pe scenele unor cluburi celebre, precum: Vortex, Pizza Express, Ronnie’s Scott, Kings Place din Londra, Nardis din Istanbul, Jazz Cafe din Montreux, B-flat din Berlin, dar și la festivaluri dintre care amintim: Montreux Jazz Festival, Jacksonville Jazz Festival, Monaco Jazz etc.

De-a lungul timpului, Sorin Zlat a cântat pe aceeași scenă alături de nume mari ale jazzului: Lee Ritenour, Ravi Coltrane, Brandford Marsallis, Joey Calderazzo, Tito Puente și Jeff Ballard.

Biletele costă 25 de lei (achitați în avans, până în preziua evenimentului, la Green Hours, cu un telefon în prealabil la 0788 452 485) sau 35 de lei (achitați în ziua evenimentului, redus la jumătate pentru elevi, studenți și pensionari– în limita a 6 locuri, cu rezervare prealabilă la [email protected]).