„Corupția Ucide” cheamă la un miting de protest duminică în Piața Victoriei

​Mișcarea Corupția Ucide își cheamă simpatizanții să protesteze duminică în Piața Victoriei și nu sâmbătă ca o contra-manifestație la marele miting organizat de PSD, pentru a nu permite social-democraților să se victimizeze.

Coruptia Ucide acuza Primaria Capitalei de sfidare la adresa protestatarilor #rezist, prin autorizarea unui miting in locul in care au loc proteste de un an si jumatate.

De asemenea, Corupția Ucide acuză Primăria Capitalei ca a autorizat un miting al Puterii în locul în care se protestează de un an și jumătate #rezist tocmai împotriva tentației PSD de a acapara în totalitate statul.

"Sambata, Coruptia Ucide nu va initia demersuri de natura sa impiedice desfasurarea acestei manifestari. Suntem constienti ca tentatia unei reactii vehemente e puternica in randul unei parti a protestatarilor si dorinta de a "ne apara piata'' este una foarte mare. In contextul in care este anuntata PMB prin notificarea inregistrata conform legii cu nr. 1593891/26.01.2018 ca in perioada ianuarie-decembrie 2018 se vor desfasura manifestatii in Piata Victoriei (deoarece sunt oameni care protesteaza zilnic de un an si jumatate in Piata), gestul primariei este o sfidare la adresa protestatarilor.

PMB a incalcat legea, oferind PSD protocol pentru Piata Victoriei, cand acolo se desfasoara legal alt protest”, se arată în comunicatul organizației.

Coruptia Ucide le aminteste protestatarilor care sustin miscarea ca PSD va aduce in Piata Victoriei oameni care, cel mai probabil, nu vor manifesta din convingere, ci mai degraba cedand santajului

"Oamenii care vor veni la acest miting nu au habar pentru ce sunt adusi acolo si, mai ales, nu sunt acolo din convingere, dupa informatiile care ne parvin. Motivul protestului a fost schimbat deja de cel putin 3-4 ori (de la miting pro familie traditionala, la miting pentru sustinerea guvernului sau impotriva abuzurilor?) . Majoritatea celor care participa au fost constransi sau santajati sa o faca sub amenintarea ca isi vor pierde locul de munca sau ajutorul social. O alta parte sunt angajati la stat, pe care sefii numiti politic i-au obligat sa vina cu masinile personale. Exista firme de transport public local ce au fost santajate cu amenintari de controale abuzive ca sa isi puna la dispozitie masinile pentru PSD", afirma Coruptia Ucide.

Grupul civic mai spune ca, chiar daca protestatarii #rezist ar manifesta pasnic, prezenta lor ar duce aproape inevitabil la aparitia unor conflicte si ar insemna "sa faca jocul PSD".

"Avem motive solide sa consideram ca prezenta noastra acolo e chiar ce isi doreste coalitia de guvernare si ar insemna sa le facem jocul. Chiar daca noi am manifesta pasnic, iar scopul nostru ar fi strict ironizarea motivelor pentru care mitingul a fost organizat sau crearea unui dialog cu sustinatorii lor, participarea noastra ar duce aproape inevitabil la aparitia unor conflicte. Acest lucru ii va permite imediat PSD-ului sa pozeze in victima. Sunt sanse foarte mari sa fie oameni pregatiti special pentru a face scandal, pentru a da de inteles ca noi nu ii lasam sa isi exercite dreptul la exprimare. Intr-o democratie reala, dreptul la exprimare ne apartine tuturor, desi toti suntem extrem de revoltati de abuzurile si manipularea propagata de coalitie, mai arata grupul civic.

Coruptia Ucide face apel la protestatarii #rezist sa nu se lase provocati si ii cheama la miting duminica: "Duminica seara insa, va asteptam in Piata Victoriei! Acest spatiu isi va recapata scopul initial, locul unde cateva sute de mii de cetateni s-au adunat din convingere si au hotarat ca indiferent ce se intampla, Romania va ramane un stat de drept si nimeni nu va fi mai presus de lege! Acest lucru nu poate fi schimbat sau imitat de nici un partid cu toate sutele lui de autocare!".