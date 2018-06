Marian Oprișan, fruntaș pe ramură: Aduce 5.000 de oameni să-l ovaționeze pe Dragnea

În Vrancea, președintele CJ, Marian Oprișan, știe că majoritatea PSD-istă este revoltată de abuzurile pe care le comit instituțiile statutului împotriva liderilor de frunte ai partidului și speră ca toți cei nemulțumiți să fie sâmbătă la București, nu că ar fi șantajați că altfel își pierd pâinea.

Aproximativ 5000 de persoane din Vrancea, din care o mie vor fi mobilizate de organizaţia municipală a PSD Focşani, vor participa sâmbătă 9 iunie la mitingul din Capitală, potrivit news.ro.

Liderul PSD Vrancea Marian Oprişan a refuzat să spună pe câţi participanţi mizează filiala judeţeană vrânceană la acţiunea din weekend, spunând doar că aşteaptă ca toţi vrâncenii nemulţumiţi să i se alăture, adăugând că sunt mulţi cei revoltaţi de abuzurile pe care le-ar comite unele instituţii ale statului.

Dar, potrivit unor surse din PSD Vrancea, din acest judeţ vor pleca la Bucureşti pentru a participa la mitingul de sâmbătă, 9 iunie, circa 5000 de persoane, din care o mie vor fi mobilizaţi de organizaţia municipală a PSD Focşani.

Între timp, preşedintele PSD Vrancea, Marian Oprişan, dar şi PSD Vrancea, au publicat pe Facebook videoclipul care îi îndeamnă pe oameni să meargă la mitingul de sâmbătă. Fostul preşedinte Traian Băsescu şi şeful statului, Klaus Iohannis, sunt prezentaţi ca fiind printre cei care au făcut abuzuri.

”Au făcut din justiţie un instrument politic şi noi am tăcut. Au tăiat pensii şi salarii şi noi n-am spus nimic. Ne-au ascultat telefoanele şi noi am acceptat. Au ameninţat guvernarea şi noi am tăcut. Am tăcut destul, acum vorbim noi. Dacă-ţi pasă, vino în stradă” este mesajul transmis de clipul postat pe Facebook, şi care a adunat deja sute de distribuiri şi comentarii, atît pozitive, cît şi negative.