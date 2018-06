Bernd Fabritius: Am luat cunoștință cu îngrijorare de ultima decizie a CCR

Bernd Fabritius este noul împuternicit al guvernului federal german pentru problemele strămutaților și minorități naționale. În interviul pentru DW, Fabritius vorbește printre altele despre importanța statului de drept.

DW: V-ați născut în România, ați emigrat în Germania și sunteți acum, datorită funcției dvs., șeful delegației germane în Comisia mixtă interguvernamentală germano-română pentru problemele minorității germane din România. Biografia dvs., dar și activitatea dvs. politică de până acum vă califică și pentru această misiune. Comisia se întâlnește anual, iar ședința din acest an are loc săptămâna viitoare, la Berlin. Care sunt temele cele mai importante pe agenda comună?

Interesul pentru problemele minorităților germane de pretutindeni este stipulat în tratatul de coaliție al guvern federal. Nu aș dori să fac referiri la detaliile ce urmează a fi discutate săptămâna viitoare. Dar pot să vă spun că dorim să abordăm subiecte și probleme care necesită o soluționare rapidă. În cadrul pregătirilor acestei întâlniri am propus să discutăm despre învățământul în limba maternă germană, despre situația manualelor școlare, despre situația personalului didactic. Dar vom discuta și despre problemele statului de drept, care se răsfrâng și asupra minorității germane din România - de pildă chestiunea restituirii unor proprietăți confiscate pe nedrept. Rezolvarea acestor chestiuni ar constitui o bază vitală pentru membrii comunității germane care au decis să trăiască în continuare în România. Statul român a promovat un cadru legal foarte bun, dar încă se mai tărăgănează punerea lui în aplicare.

Dar aș mai avea un punct care trebuie discutat: minoritatea germană din România este supusă din ce în ce mai mult unui tir mediatic negativ din partea unor anumite instituții media, se reaprind resentimente…

DW… credeți că aceste atacuri au o legătură cu faptul că președintele României aparține minorității germane?

Nu vreau să fac o evaluare a motivelor. Pentru mine este important ca guvernul României să apere minoritatea germană față de asemenea atacuri. Dacă observăm că mai ales media apropiate guvernului practică această adevărată campanie de ”bashing” împotriva minorității germane, atunci motivul insinuat de dvs. nu poate fi, din păcate, exclus. Repet, guvernul României trebuie să apere minoritatea germană, pentru că minoritățile naționale se bucură și de protecția Consiliului Europei, iar România a ratificat Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale. Pe de altă parte, subiectul este important și în contextul Centenarului, al celebrării celor 100 de ani de la formarea statului român modern. Această edificare a statului român modern nu ar fi fost posibilă fără aportul considerabil al minorităților naționale. De aceea e foarte important ca statul român să fie conștient de responsabilitatea față de minorități și să le apere, atunci când sunt atacate.

DW: Ați menționat statul de drept și Consiliul Europei. Până nu demult ați fost raportor al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) pentru mai multe state central- și est-europene, printre care și România. Cum evaluați actuala situație din România în domeniile justiției, statului de drept și luptei anti-corupție?

Situația actuală este deosebit de îngrijorătoare. Am luat cunoștință cu îngrijorare de ultima decizie a CCR cu privire la un presupus conflict instituțional între președinție și guvern. Conform deciziei, pe care o constat și nu o evaluez, președintele este obligat s-o revoce din funcție pe șefa DNA, d-na Kövesi, una dintre cele mai apreciate adversare ale corupției din Europa, una dintre cele mai respectate experte din domeniu. Impresia mea e că revocarea este cerută în baza unor interese individuale din partea partidului aflat la guvernare. Consider că această acțiune pune în pericol statul de drept și sper să se găsească o soluție bună pentru rezolvarea acestui conflict instituțional. Nu-mi pot imagina că mandatul unui președinte poate fi determinat, pe fond, în așa măsură de o curte încât ar putea fi obligat să demită sau să numească o persoană anume. Cred că asemenea atribuțiuni originare ale unei instituții fundamentale de stat trebuie îndeplinite autonom de către această instituție. Repet, este o constatare din exterior. Nu face parte din atribuțiunile mele să evaluez situația. Dar îmi exprim aici părerea mea personală.

