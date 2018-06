LIVE. 100.000 de pesedisti adusi din toata tara la mitingul anti-justiție al lui Dragnea

Peste 40.000 de oameni s-au adunat deja in Piața Victoriei pentru a participa la mitingul organizat de PSD impotriva justitiei. Pesedistii sunt îmbrăcați cu tricouri sau bluze albe si au pancarde cu numele judetelor sau oraselor din care sunt. Pe scena pe care vor sui liderii PSD, in frunte cu Dragnea si Dancila, flutura un afis urias pe care scrie ”Jos statul paralel”.

LIVE TEXT

20. 30 Liviu Dragnea face de jumatate de ora baie de multime.

20:15 În Piață și-a făcut apariția liderul PSD Liviu Dragnea pe acordurile Odei Bucuriei. Baie de mulțime, selfiuri etc. G4Media estimează că numărul manifestanților a ajuns la 200.000.

20:06 În fața Guvernului s-au adunat în jur de 150.000 de simpatizanți PSD, estimează HotNews.ro

20.05 - Digi24 anunță că trenurile de metrou nu mai opresc în stația Piața Victoriei

19:53 - Conform estimărilor făcute de Digi24, în piață sunt circa 110.000 de persoane. Irina Tanase, partenera lui Liviu Dragnea, urca pe scena, transmite Realitatea TV.

Ora 19.50: Darius Vâlcov, condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare, are un tricou cu inscripția ”Justiție, nu Inchiziție”

Ora 19.40: Mesaj care rulează pe ecranele uriașe instalate în Piață: ”Vrei justiție? Te-ai lins pe bot!”

UPDATE In Piata Victoriei isi face aparitia prima garnitura de lideri ai Puterii: Viorica Dancila, Calin Popescu Tariceanu, Gabriela Firea, Varujan Vosganian, Serban Nicolae, Teodor Melescanu, Mihai Fifor, Marian Oprisan, Eugen Teodorovici si Doina Pana sunt cativa dintre ei. Toti poarta camasi albe si au iesit din curtea Guvernului, croindu-si cu greu drum catre tribuna, prin multime.

Conform Realitatea TV, manifestantii su fost pusi sa semneze condici de prezenta.

Zeci de de mii de membri și simpatizanți PSD sunt așteptați să ajungă în Capitală, pentru a fi prezenti la mitingul "impotriva abuzurilor", organizat de PSD, de la ora 20,00, in Piata Victoriei, adică anti-justiție.



Circulația în zonă a fost întreruptă începând cu ora 14:00.

„Se ridica țara! Delegația PSD Dolj este cea mai numeroasa dintre cele care participa azi la mitingul de protest! 16000 cu masini și 4000 cu autocare se îndreaptă spre București”, a scris Lia Olguța vasilescu pe Facebook.





Baronii locali sunt responsabili cu aducerea oamenilor la miting

Liderul PSD Iaşi, Maricel Popa, susţine că din judeţul Iaşi vor pleca la mitingul de sâmbătă 5-6.000 de persoane.

”Ne descurcăm, vor pleca de la Iaşi 5-6.000 de oameni. Deplasarea se va face cu autocare, maşini mici, dar şi cu trenul. Vor fi trei puncte de plecare în judeţ - Iaşi, Paşcani şi Târgu Frumos. Nu a fost complicată mobilizarea. Sunt comune unde la început aveam 50 de oameni care voiau să meargă, acum sunt o sută”, a declarat pentru News.ro liderul PSD Iaşi, Maricel Popa.

Organizaţia PSD Vaslui ar putea aduce 2.500 - 3.000 de oameni la mitingul de care ar urma să fie organizat sâmbătă, la Bucureşti, de social-democraţi, a susținut luni preşedintele filialei, Dumitru Buzatu, citat de Agerpres.

"S-a tot discutat despre organizarea acestui miting, s-au enunţat obiectivele sale şi, evident, s-a creat un nivel de aşteptare în rândul oamenilor. Eu cred că pregătirea cea mai bună nu trebuie să o avem noi, preşedinţii organizaţiilor, ci oamenii, cei care urmează să fie mobilizaţi pentru a fi prezenţi la acest miting şi eu m-am confruntat în ultimele săptămâni cu nenumărate solicitări de a declanşa această acţiune. (...) Noi am estimat, în raport cu capacitatea de transport, am făcut o estimare foarte realistă, că am putea aduce în condiţii de siguranţă 2.500 - 3.000 de oameni la acest miting", a spus Buzatu, la Palatul Parlamentului, înainte de şedinţa conducerii PSD.

Presedintele filialei PSD Bacău, senatorul Dragoș Benea, un aliat fidel al lui Liviu Dragnea, promite că va aduce aproximativ 10.000 de membrii și simpatizanți PSD din județ.

Miting organizat pentru "condamnatul penal Liviu Dragnea"

Totuși nu toți PSD-iștii îl susțin pe liderul lor, Liviu Dragnea. Primarul PSD din Cavnic, Vladimir Petruț, un contestatar al lui Liviu Dragnea de la celebra OUG 13, a declarat, la postul de televiziune TV Sighet, că mitingul organizat de social-democrați sâmbătă, la București, este pentru "condamnatul penal Liviu Dragnea".

"De exemplu și acum, prostia asta de miting. Cum să faci tu miting în capitala țării, când tu conduci țara, tu ai prefecții, tu ai primarii 80%, tu ai președinții de consilii județene, tu ai prim ministrul, tu ai guvernul României, tu ai Camera Deputaților, tu ai Senatul, poți legifera, poți face legi, poți să faci dezbateri publice, sau meri cumva să-l aperi pe penalul Dragnea. E, aici e problema, penalul Dragnea (...) dl Dragnea e condamnat penal, este penalul Dragnea. (...) Nu poți să meri să fii alături de un condamnat penal", a spus acesta, potrivit unei înregistrări video publicate pe Facebook.

"Părerea mea personală e că acest miting e pentru iubitorul poporului, condamnatul penal Liviu Dragnea", a susținut el.

Autocare și chiar trenuri pentru pentru transportul PSD-istilor

Un adresă a PSD către filiala din Constanța dezvăluie culisele organizării manifestației.

Participanții la mitingul de sâmbătă al social-democraților sunt sfătuiți să fie îmbrăcați în haine albe sau costume populare, să aibă la ei lanterne mici sau telefoane mobile cu lanternă și să vină cu imnul României tipărit, varianta prescurtată.

Fiecare județ are zona lui în piata, grupele de 10 oameni trebuie sa aibă șef de grupă, grupurile de 40 de oameni au sef de grup, detasamentele de 100 au șef de detașament, iar la fiecare 50 de persoane sa existe o pancarta.

De asemenea, toți participanții vor avea pe piept un autocolant de 7-8 cm in forma de cerc cu logoul partidului, vor flutura cu totii flyere si stegulete tricolore (pe care le primesc la urcarea in autocar, impreuna cu un pachetel cu mancare si apa asigurate de organizatia judeteana sau locala).

S-au dat indicații și cu privire la traseul care trebuie urmat de către autocarele care vin din provincie, două dintre punctele unde se vor strânge acestea fiind Romaero Băneasa și Piața Charles de Gaulle.

Pregătiri la Primăria Capitalei

Primarul General, Gabriela Firea, a convocat vineri un comandament în cadrul căruia s-au discutat mai multe măsuri de prevenire a incidentelor la cele 14 evenimente care se vor desfășura sâmbătă în Capitală, printre care mitingul PSD și parada LGBT. Firea a mai precizat că în cererea de autorizare pentru mitingul PSD a fost estimat un număr de 220.000 – 250.000 de persoane.

"Cele mai multe evenimente au loc în zona centrală și am convocat acest comandament pentru a ne asigura că toate manifestările care au loc în Capitală în dată de 9 iunie se vor desfășura legal, civilizat, cu respect față de legislație și valorile umane, astfel încât să nu existe incidente neplăcute", a declarat Gabriela Firea.