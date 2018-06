Liderul PSD amenință pe toată lumea. Discursul urii și șobolaniada lui Dragnea

Cine l-a ascultat si privit pe Liviu Dragnea in ultimele zile a fost socat de ura care musteste in fiecare discurs, in fiecare fraza. ”Brigadierul in alb”, cum s-a autointitulat, ameninta pe toata lumea, loveste imprastiat in cei pe care ii considera adversari si nu raspund comenzilor sale.