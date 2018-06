Iohannis incepe sa-si dezvaluie strategia. Ce va face presedintele in privinta deciziei CCR?

Pentru prima oara de la publicarea motivarii CCR, presedintele iese intr-o conferinta de presa lasind sa se intrevada cum are de gind sa actioneze fata de controversata decizie a CCR. Cuvintul de ordine pare a fi tergiversarea. Cum si care sunt riscurile?

Declaratiile lui Klaus Iohannis vin, poate nu intimplator, in contextul prezentei la Bucuresti a delegatiei Comisiei de la Venetia, cu care a avut o intrevedere.

Mai trebuie remarcat ca a legat insistent decizia CCR de PSD: ”Decizia Curții Constituționale privind revocarea șefei DNA vine în linia PSD de amputare a puterilor președintelui”a repetat presedintele.

In aceeasi ”linie”, Iohannis l-a atacat dur pe Liviu Dragnea, numindu-l ”infractor care ameninta magistratii”. Cit despre miting, presedintele l-a etichetat drept ”mediocru si antijustitie”.

Sub argumentul intrebarilor, cinci la numar, pe care le ridica motivarea CCR, presedintele i-a aratat punctele critice, spunind ca nu va accepta sa existe un ”superministru al justitiei care decide iar presedintele executa”, nici un CSM care nu-si mai poate ”indeplini rolul de garant al independentei justitiei” si nici ca insasi spiritul Constitutiei sa fie pus sub semnul intrebarii.

Din perspectiva problemelor pe care le ridica motivarea CCR, strategia lui Iohannis se intrevede a fi una ”pas cu pas”, in stilul deja consacrat.

In primul rind a spus ca nu a terminat de citit si de ”aprofundat” motivarea. Operatie pe care o face impreuna cu consilierii sai, alaturi de care ”vom ajunge la o concluzie”. Cit poate dura ”aprofundarea”? N-a spus, pentru ca ”speta este foarte complicata si va avea influenta asupra felului in care functioneaza statul roman”.

In al doilea rind, Iohannis a precizat ca intrebarile ridicate de motivare necesita un raspuns din partea celor implicati. ”Trebuie sa raspunda si unii, si altii”.

Dar mai cu seama problemele trebuie sa faca obiectul unei ”dezbateri publice” care sa fie ”ampla si sanatoasa”. Cind ar putea avea loc dezbaterea? Mister. Iohannis nu a avansat vreo data si nici nu pare foarte grabit.

In al treilea rind, presedintele a lasat deschisa calea refendumului. Dar nu a unui referendum privind justitia, ci a unuia de modificare a Constitutiei. ”Poate este nevoie de o clarificare in Constitutie, poate trebuie sa vedem daca arhitectura statului este bine gindita sau daca ar trebui introduse noi mecanismme care ne garanteaza ca nu ne indepartam de la valorile democratice”.

Iarasi, presedintele nu a avansat vreun termen.

Dar procedura de revizuire a Constitutiei este greoaie si depinde de parlament. Cum presedintele nu o poate initia decit la propunerea guvernului ( exclus!), cealalta varianta este ca ”500.000 de cetateni cu drept cu vot” ( art 150 al 1) sa stringa semnaturi si sa inainteze ”proiectul sau propunerea de revizuire” parlamentului. Camera si Senatul trebuie sa o adopte cu o majoritate de minimum doua treimi (art 151 al 1) . De abia dupa aceea se ajunge la referendumul de revizuire a Constitutiei.

Inconvenientul este ca parlamentul nu e obligat sa tina seama de forma proiectului inaintat de cetateni, putind face oricite modificari doreste.

Interesant este ca presedintele a balansat de la referendumul privind justitia - ale carei proceduri le-a declansat, dar au fost blocate in parlament, inclusiv printr-o lege de modificare a referendumului-,la cel de modificare a Constitutiei.

In al patrulea rind, Klaus Iohannis a dat semnalul clar ca nu are de gind sa se grabeasca, sa ”actioneze mecanic”. Singurul indiciu oferit este ca va reactiona ”in timp rezonabil” Cit de rezonabil? ”Nu putem sa stam, de exemplu, pina in luna decembrie”. Dar pina in octombrie sau noiembrie, putem?

In tot cazul nu si PSD, care nu este dispus sa astepte si, asa cum a aratat intr-un comunicat de presa de raspuns la declaratiile presedintelui, intelege cu totul altceva prin timp ”rezonabil”.

Florin Iordache pare de-a dreptul nerabdator, avansind termenul de o saptamina.

In al cincilea rind, presedintele s-a aratat convins ca nu va fi vorba de nicio suspendare ( despre care vorbesc unii ”politicieni grabiti”), deoarece nu ”exista temei”.

”Eu nu incalc Constitutia, eu veghez la respectarea Constitutiei”, a spus cu tilc Iohannis.

Concluzii

Din aceasta prima conferinta de presa, se poate intelege ca strategia pesedintelui este sa traga de timp cit de mult poate, prin metodele de mai sus, dar si prin altele ce vor iesi la iveala dupa ce va finaliza ”analiza” motivatiei CCR si dupa concluzia dezbaterii publice. Iohannis va sustine permanent ca respecta Constitutia.

Joaca la limita, mizind probabil si pe faptul ca PSD ezita sa mearga la un referendum de suspendare. Ar fi al treilea referendum de suspendare a unui presedinte initiat de acest partid, primele soldindu-se cu un esec.

In acelasi timp, nu este exclusa ipoteza, in functie de evolutia atacurilor pe care PSD le vor da asupra Codurilor penale, ca Iohannis sa-si asume o suspendare. Depinde insa de cit de presat este Dragnea. Daca va alege calea suspendarii dupa cele 30 de zile de la publicarea motivarii CCR in Monitorul oficial, referendumul ar avea loc in luna august. Stim ca vara este sezonul preferat de PSD pentru astfel de actiuni. In plus, ”surse” din PSD sustin ca Dragnea ar vrea sa actioneze pina in 21 iunie cind ICCJ ar urm sa pronunte decizia in dosarul sau.