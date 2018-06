Operațiune PSD de manipulare națională pentru salvarea onoarei lui Firea. Sacrificată: Simona Halep

Un set de colaje și de filmulețe conceput în laboratoarele PSD, acreditează ideea că tenismena Simona Halep, câștigătoare a turneului Roland Garros, ovaționată duminică pe Arena Națională de zeci de mii de bucureșteni, în special familii cu copii, ar fi fost, de fapt, cea huiduită și nu primarul general PSD Gabriela Firea, pentru că a încercat să confiște momentul de glorie al tenismenei.

Materialele, care ar face invidios și aparatul de propagandă al lui Hitler, au fost concepute, după cum dezvăluie chiar fostul președinte al PSD Victor Ponta, de un anume Harabagiu de la Neamț luat la sediul central al PSD de infractorul Liviu Dragnea, condamnat penal și președinte al PSD. Materialele au fost diseminate de organizațiile PSD Giurgiu, Mehedinți, Tulcea, Constanța, București, Ilfov, Vâlcea.

”Ii rog pe fostii mei colegi din PSD Tulcea , Constanta, Giurgiu, Mehedinti si din alte judete sa stearga repede aceasta mizerie care a fost postata de la Sediul Central al PSD pe conturile organizatiilor locale.

Oamenii nu stiu ( asa cum stiu eu) ca aceste materiale mincinoase, manipulatoare si absolut mizerabile sunt gandite si postate direct de la Sediul Central din K10 de un personaj dubios adus de Liviu Dragnea de la Neamt ( numele lui este George Harabagiu, nu poate fi numit “sobolan” ca nu trebuie jigniti sobolanii si asculta doar de “Dom Presedinte”)!

Pentru aceste minciuni oribile despre Simona Halep vor fi injurati si sanctionati pe nedrept membrii PSD / va rog - reactionati!

Ps - Dragnea și Firea sunt trecători dar partidul rămâne. Membrii trebuie să apere imaginea partidului, nu a unor lideri trecători”, scrie fostul președinte al PSD Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

Materialele reconstruiesc realitatea prin acreditarea ideii că, de fapt, cea huiduită duminică a fost tenismena Simona Halep, câștigătoare a turneului de la Roland Garros și nu primarul general PSD Gabriela Firea care a încercat să confiște momentul de glorie al tenismenei.

PSD a conceput trei seturi de materiale: mai multe colaje print, care au fost schimbate între ele pe măsură ce erau blocate de Fb după ce au fost raportate masiv ca știri false, și un filmuleț care inculpă opoziția pentru manipulare, în special USR și pe Nicușor Dan, fost lider al USR dar și contracandidat al Gabrielei Firea.

Captură după filmul de propagandă. Filmul, aici

Context

Simona ovaționată de fani pe Arena Națională. Firea, huiduită copios, a fugit repede

Aproximativ 20 de mii de romani au venit, luni seara, la National Arena, pentru a o felicita pe Simona Halep dupa castigarea turneului de la Roland Garros. La aparitia Gabrielei Firea, oamenii au inceput sa huiduie copios si nu au incetat pina ce aceasta nu a parasit scena. Huiduielile pot fi si o reactie la mitingul PSD de simbata seara.

UPDATE Firea a reactionat pe facebook, susținând că huiduielile au venit din partea unor "echipe de cetățeni cu venin care au venit bine organizate, plasate strategic printre oameni decenți".

Primarul general mai invocă în postare "aparatul soroșist de propagandă" și "organele sale tributare de presă", "știri false", "comentarii răutăcioase" sau "bani primiți de la ONG-uri dubioase pentru a transforma Bucureștiul într-un oraș sub asediu".

In urma acestei postari, mii de oameni au intrat pe contul de facebook al Gabrielei Firea ca sa—si exprime nemultumirea. In final, contul a fost blocat.

Fanii au primit-o cu foarte multa caldura pe Simona, dar a existat si un moment tensionat, cand primarul Gabriela Firea a incercat sa "fure spectacolul" si a sfarsit prin a fi fluierata copios de spectatori. Intr-un final, Firea s-a vazut nevoita sa paraseasca terenul in fluieraturile fanilor Simonei.

Momentul când firea incearca sa un exercițiu de imagine invatat in Voluntari, dar ce a ieșit se vede:

Pana la acel moment, primarul Capitalei i-a facut marcaj strans Simonei si, printre fluieraturile fanilor, a incercat sa anunte ca ii ofera cheia orasului Bucuresti.

"Simona, bine ai venit, bine ai venit in tara noastra! Nu fac altceva decat sa-mi exprim satisfactia ca ai venit in tara si sa-ti ofer cheia orasului Bucuresti", a spus Firea, care ulterior a iesit de pe teren intr-un cor de fluieraturi.

Dupa iesirea din scena a primarului, lucrurile au revenit la normal si atmosfera a fost foarte calduroasa.

Simona a parut extrem de emotionata si a spus ca este mult mai bucuroasa pentru castigarea turneului de Grand Slam dupa ce a revenit in tara.

"Va multumesc foarte mult ca ati venit. Am vrut special sa vin sa ne bucuram impreuna de acest trofeu. Bucuria e mai mare decat pe terenul central de la Paris. Va multumesc foarte mult. Este un moment deosebit, sunt foarte mandra ca sunt romanca! Aceste performante au venit si sunt suta la suta din tara noastra. Mereu m-am antrenat aici, am crescut aici si mereu am crezut ca se face performanta mare chiar daca provin dintr-o tara mai micuta", a spus Simona in fata spectatorilor.

"A fost un drum greu, vreau sa multumesc tuturor antrenorilor care au pus o caramida la aceasta performanta, familiei mele care m-a ajutat si sustinut in fiecare zi. Stim bine ca nu avem un sistem dezvoltat in sport, dar vreau sa multumesc Romaniei pentru tot ce mi-a oferit pana acum si vreau sa cred ca o sa mai avem multi campioni. Sper ca acest trofeu sa fie inceputul unei noi generatii de campioni si, de ce nu, si in alte sporturi. Sper sa avem mai multa incredere in noi, ca oameni, si sa credem suta la suta ca avem forta. Trebuie sa credem in noi intai", a mai spus Simona.

Pe scena a urcat si Ilie Nastase, primit de asemenea cu foarte multa caldura de spectatorii prezenti pe National Arena.

"Sunt foarte mandru de Simona. Si eu am trecut prin aceeasi situatie, am jucat trei finale inainte sa iau un Grand Slam. O felicit pe ea, pe parintii ei. Daca nu erau parintii, Federatia mai putin o ajuta... O felicit pentru ca a avut rabdare, iar dupa rabdare au venit si trandafirii, adica victoriile. Vreau sa va felicit si pe voi!", a spus Nastase.

Evenimentul s-a incheiat cu doua surprize muzicale din partea Monicai Anghel si a lui Marcel Pavel.

Soprana Angela Gheorghiu către Firea: vă folosiți de numele unor mari personalități

După episodul sancționat cu huiduileile publicului de la Arena Națională, în care Gabriela Firea a încercat să confiște momentul de glorie al tenismenei Simonei Halep la ceremonia de celebrare a câștigătoarei de la Roland Garros, soprana Angela Gheorghiu denunță practica primarului PSD de a capitaliza în folos personal munca și notorietatea celebrităților.

”Sunt profund deziluzionata, stimata doamna primar al orasului Bucuresti, pentru ca ati continuat sa va folositi de numele unor mari personalitati, oferindu-le cheia si cetatenia de onoare a Bucurestiului.

Avand o cariera mondiala din anul 1990 pana astazi, sunt si eu un exemplu pentru elita si intelectualii din Romania ce nu se lasa instrumentalizati de dumneavoastra; da, tin sa subliniez ca am refuzat cheia si cetatenia de onoare a orasului Bucuresti in septembrie 2017 cu ocazia concertului meu, oferit de catre primaria orasului Bucuresti publicului din Romania. Am refuzat aceste onoruri si pe data de 1 decembrie 2017, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. V-am trimis chiar atunci, pe 1 decembrie 2017, un e-mail cu o scuza, crezand sincer ca va urma sa imi oferiti aceste distinctii doar pentru ceea ce reprezint in lumea artei internationale si nu pentru a va putea folosi de numele meu pentru imaginea politica a domniei voastre. Am simtit atunci ca munca si notorietatea mea vor fi instrumentalizate de catre dumneavoastra si de aceea am refuzat.

Apoi am aflat ca in aceeasi zi de 1 decembrie ati oferit cheia si cetatenia de onoare a Bucurestiului acelor sase personalitati romanesti, ce v-au raspuns afirmativ, ca la comanda. Ce au simtit oare acele 6 personalitati, care au fost invitate in aceeasi zi, in dimineata zilei de 1 decembrie, pentru a fi onorate, pe fuga, in locul meu, in ciuda lungilor cariere ce le-au avut, nu stiu.

Mi-am dorit intotdeauna si inca imi doresc ca aceste onoruri primite din partea tarii mele sa imi fie oferite numai si numai pentru munca mea si pentru daruirea mea intru arta, pentru cariera ce am avut-o pe intreg mapamondul de 28 de ani. Exista multe metode de a onora un artist.

Invit pe toti politicienii romani sa se poarte cuviincios si sa nu se mai serveasca niciodata pentru interesele lor marunte politice de marile personalitati din Romania ce obtin mari succese si victorii!

Nu este elegant ca un om politic sa se serveasca in mod public de talentul, succesul si mai ales de munca unei personalitati artistice mondiale. Tin foarte mult sa va asigur ca exista si oameni care tin la demnitatea si la munca lor, dand dovada de o coloana vertebrala solida si care sunt extrem de atenti la imaginea, asocierea si onorabilitatea muncii lor. Recomand fiecarei personalitati in Romania ca in viitor sa cumpaneasca foarte bine inainte de a accepta o astfel de recunoastere.”