Petre Lăzăroiu, iepurașul scos din pălăria CCR, pentru suspendarea lui Iohannis

Vineri, judecătorul constituțional, Petre Lăzăroiu a declarat că a fost chemat de unul dintre consilierii președintelui Klaus Iohannis, care i-a spus că președintelui i se cere să emită un decret de revocare din funcție a magistratului, conform Agerpres.

Totul a plecat de la semnalarea de zilele trecute a judecătorului Bogdan Mateescu, membru CSM, pe Facebook: ”Tudorel Toader: <>. Însă eu tot reflectez asupra caracterului general obligatoriu al oricărei decizii a CCR, nu doar al unora, pentru că vreau să înțeleg și mărturisesc că sunt într-un mic blocaj. Am în vedere, așa cum am spus, situația d-lui judecător constituțional care stă în funcție de 10 ani, deși CCR a zis negru pe alb general obligatoriu acum vreo două luni că e neconstituțional mecanismul prin care se tinde la depășirea termenului constituțional de 9 ani. Așadar dânsul este în funcție și azi. Situația juridică e neatinsă în pofida deciziei CCR general obligatorii (…) Sincer, eu chiar vreau să înțeleg, însă uneori îmi pare că nici constituționalul nu mai e ce am învățat eu prin facultate, iar Constituția nu s-a schimbat. Așadar ce e general obligatoriu, de când și pentru cine?”

Informația a fost furnizată în premieră de judecătorul Petre Lăzăroiu (fost Ceaușescu) de site-ul DCNews, al lui Bogdan Chiriac, invitat permanent în studiourile Antena 3 și RTV.

DCNews își încheie articolul cu fraza „Ideea de bază este că se vrea neapărat să fie creată o presiune”, dar care nu se aude pe înregistrarea audio.

Declarația lui Petre Lăzăroiu (fost Ceaușescu) pentru DCNews: "M-am întâlnit cu doamna Simina Tănăsescu (consilier prezidenţial - n.r.), la cererea dânsei. Am fost la Facultatea de Drept, unde avea examene. M-a rugat prietenos să vin până la dânsa că are o misiune ingrată. Mi-a spus: <> (o cerere de la Fundaţia VeDem Just, prin care solicită preşedintelui CCR, Valer Dorneanu, să pună în discuţie mandatul lui Petre Lăzăroiu - n.r). Zic: <<ştiu, e o aberaţie, circulă de vreo două săptămâni, eu nu iau în consideraţie>>. Pai da, dar zice: <>. Cu ce obiect?<< Păi, decret de revocare a ta>>. Zic: <<ştii bine că nu are niciun temei, nu are nicio prerogativă>>. <>. Eu am zis: <>", a relatat Lăzăroiu.

Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a spus la Antena 3 că este o presiune inacceptabilă și motiv de suspendare a președintelui Iohannis pentru presiuni asupra magistraților Curții. La fel și Florin Iordache a declarat pentru același post TV al familiei Voiculescu că asupra lui Petre Lăzăroiu se efectuează presiuni: ”Aceste presiuni trebuie să înceteze pentru că judecătorii trebuie să judece potrivit probatoriilor, nu în urma presiunilor făcute asupra loc”, a declarat Iordache.

Ceața e și mai densă, deoarece Judecătorul Cristi Dănileț, președintele asociației Ve Dem Just, a declarat pentru G4Media.ro că asociația nu a trimis la Cotroceni niciun fel de adresă și nici n-a cerut președintelui să emită decretul de revocare al judecătorului Petre Lăzăroiu. Dănileț mai spune că asociația s-a adresat doar președintelui CCR, Valer Dorneanu să ia măsuri. ”Noi nu vedem soluția prin decret de revocare. Așteptăm răspunsul de la CCR!, a explicat judecătorul Cristi Dănileț.

Deja nu se mai potrivește nimic, mai ales că judecătorul Petre Lăzăroiu (fost Ceaușescu) a declarat inițial că Tănăsescu, consilier prezidențial i-ar fi solicitat imperios întâlnirea, ca după aceea să nege această afirmație și să spună că a fost vorba de o întâlnire la Facultatea de Drept pentru a-i fi înmânate niște cărți de specialitate, fără presiuni.

”Doamna Tănăsescu mi-a spus că are o sarcină foarte ingrată. Mi-a spus despre o solicitare adresată președintelui de a mă revoca de la Curtea Constituțională. I-am spus că președintele nu are temei legal pentru așa ceva, nu are prerogativă și că, dacă mă va revoca, o să contest acest lucru în instanță. Doamna Tănăsescu nu mi-a cerut să-mi dau demisia. Nu m-am simțit presat din partea ei”, a declarat Petre Lăzăroiu pentru G4Media.ro.

Administrația Prezidențială spune că consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu a avut o discuţie tehnică, fără implicarea Instituţiei preşedintelui României, cu judecătorul Petre Lăzăroiu despre solicitarea asociaţiei civice VeDem Just, precizează vineri Administraţia Prezidenţială, subliniind că orice fel de speculaţii sau insinuări cu privire la eventuale presiuni exercitate asupra magistratului sunt complet neadevărate şi nefondate, transmite Agerpres.

"Consilierul prezidenţial doamna Simina Tănăsescu s-a întâlnit joi, 14 iunie, cu judecătorul Petre Lăzăroiu la sediul Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti pentru a-i înmâna acestuia două cărţi de specialitate pe zona dreptului financiar. A avut loc o discuţie pur teoretică pe marginea solicitării asociaţiei civice VeDem Just, o discuţie tehnică, între doi profesionişti de drept constituţional, care nu a implicat în niciun fel Instituţia preşedintelui României. Drept urmare, sunt complet neadevărate şi nefondate orice fel de speculaţii sau insinuări cu privire la eventuale presiuni exercitate asupra judecătorului Petre Lăzăroiu", arată Administraţia Prezidenţială.

Potrivit sursei citate, în aceste zile, consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu se află în concediu de odihnă pentru că desfăşoară activităţi didactice.

Background:

Discuția are loc în contextul în care, în urmă cu două săptămâni, , judecătorul Bogdan Mateescu a semnalat pe pagina sa de Facebook că un judecător constitutional „stă în functie de 10 ani, deși CCR a zis negru pe alb general obligatoriu acum vreo două luni că e neconstituțional mecanismul prin care se tinde la depășirea termenului constituțional de 9 ani”.

„Așadar dansul este în funcție și azi. Situația juridică e neatinsă în pofida deciziei CCR general obligatorii”, a arătat Bogdan Mateescu.

Acesta s-a referit la judecătorul Petre Lăzăroiu, care a fost numit în funcție în 2008 pe un rest de mandat și reinvestit în 2010, potrivit site-ului g4media.ro.

Pe 5 iunie, preşedintele Curţii Constituţionale a României (CCR), Valer Dorneanu, consideră că o prezumtivă schimbare a statutului judecătorului constituţional Petre Lăzăroiu, pe care o consideră improbabilă, nu ar putea avea consecinţe decât pe viitor.

”O prezumtivă (dar nerealistă) schimbare a statutului său n-ar putea avea consecințe decât pe viitor și n-ar afecta deciziile pronunțate anterior de Curte. De altfel, ceea ce este amuzant la actualii critici ai mandatului colegului meu este că, aceștia știau și atunci despre condițiile numirii (având în vedere responsabilitatea pe care o aveau), dar nici la acea data și nici ulterior, timp de 8 ani, n-au comentat sau contestat numirea”, arată comunicatul CCR.

În acest sens, Dorneanu precizează că Petre Lăzăroiu a fost numit de Președintele României (atunci, domnul Traian Băsescu) pe o perioadă de 9 ani, care expiră în anul 2019.

Potrivit lui Dorneanu, anterior, Lăzăroiu a mai exercitat această funcție în perioada 16.09.2008 – 8.06.2010, pe un rest de mandat al fostului judecător Petre Ninosu, care decedase.

”Prevederile articolului 68 stabilesc că în cazul în care perioada pentru care a fost numit noul judecător este mai mică de 3 ani (cum este cazul în speță), acesta va putea fi numit, la reînnoirea Curții Constituționale, pentru un mandat complet de 9 ani. Acest text este în vigoare și se bucură în continuare de prezumția de constituționalitate”, arată Dorneanu.

Comunicatul mai subliniază că, potrivit prevederilor art.147 alin.(4) din Constituţie, deciziile CCR sunt general obligatorii de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României.

Acesta respinge, totodată, anumite acuzații potrivit președintele Curții se află în incompatibilitate.

”În ceea ce privește așa-zisa incompatibilitate a președintelui Curții Constituționale ca urmare a faptului că ginerele său ar fi un „general penal“ din ministerul de interne, menționez că fiica mea este căsătorită de 25 de ani, dar nici eu, nici ea nu știam că soțul ei este general la Interne, fiind convinși amândoi că ginerele meu este inginer tipograf. Stimați ”scriitori”, nici eu și nici fiica mea nu-l cunoaștem pe domnul general. Menționez, de asemenea, că nici înaltul funcționar din aparatul Camerei Deputaților (declarat și acesta, în subsidiar, ca ”ginere” al meu), nu deține această calitate, fiind, la rândul său, căsătorit de mulți ani”, comentează Dorneanu.