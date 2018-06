Demisii în bloc la AMR-Cluj, după susținerea acordată legilor Justiției. Filiala, dizolvată

Asociaţia Magistraţilor din România - filiala Cluj a fost dizolvată după ce toţi judecătorii au demisionat din organizaţie, pentru a se dezice astfel de acţiunile acesteia din ultimul an în sprijinul mutilării legilor Justiției și pentru subordonarea sa în fața puterii politice.

„În anul 2003 eram ales de colegii judecători în comitetul director al Asociaţiei Magistraţilor din România (AMR) filiala Cluj. A fost cea mai activă filială: în doi ani de zile am modificat statutul asociaţiei mamă, am luat personalitate juridică proprie pe filiale, am condus comisia de legislaţie de la nivel central care a cerut independenţa justiţiei şi modificarea legilor conform standardelor internaţionale. Demersurile ulterioare pe susţinerea independenţei procurorilor şi pe etica profesională au fost greu de egalat. Trei membri ai acestei organizaţii au ajuns membri CSM: Alexandrina Rădulescu, subsemnatul şi Andrea Chiş. Acum, în 2018, AMR Cluj tocmai s-a dizolvat. Toţi judecătorii din judeţul Cluj ai acesteia au demisionat pentru a se dezice de acţiunile AMR din ultimul an”, a scris judecătorul Cristi Danileţ pe Facebook.

Cererea de dizolvare a filialei Iaşi a fost admisă, la finele lunii mai, de către magistraţii Judecătoriei Cluj-Napoca.

"Admite cererea avand ca obiect dizolvarea Asociatiei Magistratilor din Romania - Filiala Cluj si in consecinta: In baza disp.art. 55 alin.1 lit. b si alin.2 al aceluiasi articol din OG 26/2000 din OG 26/2000, actualizata, ca urmare a imposibilitatii realizarii scopului pentru care asociatia a fost constituita, constata dizolvarea Asociatiei Magistratilor din Romania - Filiala Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 9-11, ap. 1, judetul Cluj. Numeste lichidator in cauza societatii Cabinetul Individual de Insolventa H H. Cu drept de apel in termen de 5 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica azi, 31 mai 2018”, se spune în minuta Judecatoriei Cluj.

De ce au demisionat?

AMR este cea mai veche asociatie de magistrati din Romania. Ea a fost infiintata in anul 1993 ca o continuatoare a traditiilor si scopurilor Asociatiei Magistratilor si Avocatilor (AMA), creata in 1933, si a carei activitate a incetat in timpul regimului comunist, potrivit site-ului ONG-ului.

Surse din magistratura au aratat pentru Ziare.com ca toti membrii AMR din Cluj au demisionat in semn de protest fata de actiunile AMR din ultimul an. "Este vorba de implicarea AMR in modificarea Legilor Justitiei si a Codurilor Penale in detrimentul magistratilor, in atacarea repetata a procurorilor si in sustinerea publica a unor puncte de vedere promovate de persoane cercetate penal".

În ultima perioadă, Asociaţia Magistraţilor din România (AMR) s-a exprimat public în legătură cu modificările legislative. Ultimul astfel de demers a fost săptămâna trecută, când Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR) şi AMR au făcut un apel tuturor persoanelor interesate să conştientizeze că problemele din justiţie se rezolvă instituţional, prin proceduri legale, şi nu în stradă.

"După ce de peste 10 ani justiţia a fost afectată de protocoale şi hotărâri secrete, de campanii electorale focusate pe justiţie, de “telejustitie” şi bilanţuri triumfaliste ale luptei anticorupţie, nu putem sta pasivi văzând că se trece acum la justiţia “populară”, unde problemele justiţiei se vor rezolvate în stradă, numărând protestarii pro sau contra unei teme ce priveşte justiţia. Experienţa din ultimii 10 ani a demonstrat nocivitatea – atât pentru justiţie, cât şi pentru societate şi clasa politică – a acestui mod de abordare populist al justiţiei", au transmis UNJR şi AMR printr-un comunicat de presă remis Mediafax.

Asociaţiile de magistraţi au mai precizat că este inacceptabil ca persoane ce ocupă funcţii de conducere la vârful statului român să îşi folosească influenţa pentru a pune presiune asupra judecătorilor chemaţi să soluţioneze cauze în care aceştia sunt judecaţi.

Reacția asociației este considerată tardivă de magistrați, când deja discursul urii politicienilor cu probleme penale a escaladat la mitingul PSD de duminica trecută, unde liderii PSD-ALDE și acoliții lor au transmis mesaje extrem de violente la adresa magistraților, în sprijinul subordonării Justiției în fața puterii politice, lucru care a fost posibil și grație susținerii pe care AMR a acordat-o modificării legilor Justiției în spiritul impus de politrucul Florin Iordache în comisia care-i poartă numele, după chipul și asemănarea condamnatului penal Liviu Dragnea.