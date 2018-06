Pe repede înainte: Codul de Procedură Penală intră luni în dezbatere în plen și vot final

Dupa ce miercuri Senatul a adoptat modificarile aduse Codului de Procedura Penala, acestea ajung luni in dezbaterea Camerei Deputatilor, tot atunci fiind programat si votul final. Dezbaterea va fi în viteză maximă, urmata de votul final.

Luni, Codul de Procedura Penala va fi discutat in comisia speciala condusa de deputatul Florin Iordache, incepand cu ora 12:00, iar de la ora 16:00 actul normativ figureaza pe ordinea de zi a sedintei de plen a Camerei Deputatilor, potrivit G4Media.

Modificarile controversate, vin în sprijinul infractorilor iar câteva sunt „cu dedicație” pentru liderii politici de la PSD și ALDE cu probleme în jusstiție.

Comisia speciala pentru Legile Justitiei, condusa de Florin Iordache, a modificat articolul 453, privind "Cazurile de revizuire", introducand un nou alineat la litera 1, care stabileste cand poate fi ceruta revizuirea hotararilor judecatoresti definitive, cu privire la latura penala.

Potrivit alineatului introdus, revizuirea poate fi ceruta si in cazul neredactarii si/sau nesemnarii hotararii de condamnare de judecatorul care a participat la solutionarea cauzei.

Asta inseamna ca Liderul PSD, Liviu Dragnea, ar putea cere acum rejudecarea dosarului "Referendumul", pentru ca Livia Stanciu, unul dintre judecatori, nu a semnat hotararea de condamnare.

Un alt amendament prevede ca un dosar se claseaza daca in termen de un an urmarirea penala pentru fapta nu se transforma in urmarire penala pe numele unei persoane.

De asemenea, fost modificat si articolul 421 privind "Solutiile la judecata in apel", fiind introdus un nou alineat prin care instantei de apel i se limiteaza practic rolul.

Dupa ce proiectul care modifica Codul de Procedura Penala va fi adoptat si de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz, acesta va fi trimis la promulgare.

Presedintele Iohannis va putea sa il conteste la CCR sau sa il retrimita la Parlament pentru reexaminare.

Nemultumiti de timpul indelungat pana la care modificarile ar putea intra astfel in vigoare, cativa lideri ai coalitiei majoritare PSD-ALDE au declarat ca ar fi posibila adoptarea unei ordonante de urgenta prin care sa se modifice rapid atat Codul Penal, cat si Codul de Procedura penala, cu toate ca ele se afla in dezbaterea Parlamentului, forul legislativ al tarii.