Dan Barna (USR): Infractorii își fac legile pentru ei însuși

Opoziția, reprezentată de USR și PNL vor contesta la Curtea Constituțională proiectul de lege privind modificările aduse Codului de procedură penală, au anunțat atât președintele USR, Dan Barna, cât și deputata PNL, Raluca Turcan.

"Am discutat cu colegii de la PNL, USR va ataca la CCR aceasta lege. (...) De astazi Romania devine oficial un stat al infractorilor, un stat in care furtul si evaziunea fiscala sunt incurajate. De asemenea, infractorii, violatori, criminali, hoti, chiar daca sunt surpsinsi de cetateni prin telefoane pot sa scape linistiti daca nu exista alte probe. (...)

In Romania de astazi avem penali in functii publice si avand penali in functii publice am ajuns in situatia in care acesti penali sa isi creeze un cod de procedura penala pentru ei insusi. Liviu Dragnea tocmai si-a asigurat premisele pentru a-si anula primul proces, Tariceanu tocmai si-a asigurat premisele pentru a scapa de orice stres fata de marturia mincinoasa care este evidenta pentru toata lumea.

Infractorii isi fac legile pentru ei insusi. De astazi procurorii vor avea o viata grea pentru a putea sa mai aduca in fata justitiei infractori", a declarat liderul USR, Dan Barna, la finalul sedintei plenului Camerei Deputatilor care a adoptat initiativa legislativa care aduce modificari Codului de procedura penala.

De la tribuna plenului Camerei Deputatilor, liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, a anuntat inca dinainte de vot ca PNL va ataca la CCR aceasta propunere legislativa.

"PNL va contesta la CCR acest proiect de lege", a spus Raluca Turcan.