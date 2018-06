Tăriceanu a fost invitat la Cluj să semneze inițiativa „Fără penali în funcții publice”

Tăriceanu a fost întâmpinat la sediul ALDE Cluj de câţiva protestatari care i-au cerut să semneze pentru iniţiativa ”Fără penali în funcţii publice” şi care au scandat ”Hoţii” şi ”Nu vrem să fim conduşi de hoţi”, relatează Mediafax.

Pe afişele protestatarilor erau mesaje precum ”ALDE a mai câştigat un penal” (cu referire la Marius Nicoară - n.r.), ”Suntem cu ochii pe voi” sau ”Legi pentru cetăţeni, nu pentru politicieni”.

De asemenea, o tânără a spus la megafon că ”susţinătorii hoţilor nu au ce căuta la Cluj”.

Tăriceanu a trecut pe lângă cele câteva persoane fără să le vorbească.

Liderul ALDE se află la Cluj, unde se întâlnește cu membrii organizației care l-au primit recent în rândurile lor pe senatorul Marius Petre Nicoară. Acesta a anunțat luni că trece de la PNL la ALDE.

In martie 2018 , Nicoara a fost condamnat la 1 an de inchisoare cu suspendare, dupa ce, in noiembrie 2014, s-a urcat baut la volan si a provocat un accident rutier in care o persoana a fost ranita. Decizia este definitiva.