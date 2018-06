Procurorii avertizează: mii de dosare, clasate - de la conducere fără permis la omor din culpă

Un procuror de la un parchet de judecatorie din Capitala avertizează că, după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală va avea de clasat circa 1.500 de dosare de la conducere fără permis sau sub influența alcoolului și drogurilor până la ucideri din culpă.

"O sa fie dureros sa vad atata nedreptate pentru victime. Ce sa zic, atentie in trafic! Violuri, talharii, omoruri, coruptie... Aproape totul se va clasa", scrie un magistrat pe pagina sa de Facebook, citat de ziare.com.

"Voi avea de clasat vreo 1.500 de dosare de conducere fara permis, sub influenta alcoolului sau drogurilor, ucideri din culpa, parasirea locului accidentului si altele. O sa fie simplu pentru mine. Voi pleca si eu la 16:00 de la munca, nu ma voi mai duce in weekend. Dar o sa fie dureros sa vad atata nedreptate pentru victime. Ce sa zic, atentie in trafic! Violuri, talharii, omoruri, coruptie... Aproape totul se va clasa pentru ca multe probe nu vor mai putea fi administrate, altele necesita timp (expertize) ", a spus magistratul pe pagina sa de Facebook.