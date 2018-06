Nicole Tender:I-am dat Alinei Bica un ceas Rolex, o poșetă Luis Vuitton și o statuie

Nicole Tender, soţia omului de afaceri Ovidiu Tender, le-a spus marți judecătorilor Curții Supreme că i-a făcut cadou fostei șefe a DIICOT Alina Bica un ceas de 8.000 de euro, o poşetă Luis Vuitton și o statuie ce reprezenta justiţia, când Bica a fost numită secretar de stat.

„O cunosc pe Alina Bica din 4 martie 2006, când eram însărcinată în luna a cincea. Pe 4 martie 2006, alături de aparatorul soţului meu, am mers la DIICOT, pentru a-mi da aprobarea de a-l vizita pe Ovidiu Tender pe perioada arestului. În centrul de reţinere, iniţial a spus că nu-mi aprobă cererea, cu motivarea că nu sunt căsătorită cu el şi nu am drept de vizită. Într-un, final mi s-a aprobat cererea de catre Alina Bica. (...) Avocata Laura Vicol este fina mea, iar începând din 2006, Alina Bica s-a împrietenit cu Laura Vicol, unul din apărătorii soţului meu la acel moment. În 2009, după ce soţul meu a fost trimis în judecată de către Alina Bica, m-am întâlnit cu aceasta şi cu avocatul Laura Vicol la unul din restaurantele din spatele DIICOT Central. Cu această ocazie, Alina Bica mi-a spus că ea nu are nicio vină pentru acest dosar, referindu-se la dosarul CAROM, şi că acest dosar a fost fabricat de SRI de la acea vreme şi că ştie ca este trimis în judecată fara să încalce nicio lege”, a spus Nicoleta Tender în faţa judecătorilor, citată de Mediafax.

De asemenea, aceasta a mai spus instanţei că, atunci când Alina Bica a fost numită secretar de stat în Ministerul Justiţiei, i-a făcut cadou o statuie de bronz ce reprezenta justiţia.

„Era normal să îi cumperi unei persoane la care mergeai în vizită. Când a fost numită secretar de stat i-am făcut cadou o statuie din bronz care reprezenta justiţia. Nu mi-a cerut, a fost iniţiativa mea. (...) I-am mai dat Alinei Bica un ceas Rolex nou, cumpărat de la Paris, care cred că valora 7 -8.000 de euro şi pe care l-am văzut că îl purta sora ei, Anca. I-am mai făcut cadou o poşetă Luis Vuitton, în valoare de aproximativ 2.000 de euro. La una dintre societăţile noastre, l-am angajat pe un apropiat al Alinei Bica, Ionuţ Mihăilescu. A lucrat cu Bica atunci când era secretat de stat la Ministerul Justiţiei şi a fost ofiţer de poliţie judiciară în dosarul în care a fost condamnat soţul meu. (...) Alături de soţul meu şi de Alina Bica, am fost la reşedinţa ambasadorului Israelului în România. Alina Bica s-a apropiat mai mult de familia noastră datorită relaţiilor pe care soţul meu le avea, inclusiv cu ambasadorii. Îşi dorea foarte mult să ajungă procuror general şi spunea că prietenia ei cu Elena Udrea o să o ajute să ajungă procuror general. (...) După instrumentarea DIICOT a unei cauze privind nişte tablouri arse, furate din Olanda, i-am făcut cunoştinţă Alinei Bica cu ambasadorul Olandei şi cu soţia acestuia”, a mai declarat Nicoleta Tender.

Soţia omului de afaceri Ovidiu Tender a mai precizat că, atunci când dosarul CAROM se afla pe rolul instanţei, fosta şefă a DIICOT i-a spus că îi pare rău pentru că l-a arestat pe soţul ei şi că dosarul nu „o să ţină în instanţă”.

„Doamna Bica ne-a pus să vindem unei persoane o fabrică, în rate, de la Făgăraş, unde vărul ei era director general. Pe timpul desfăşurării procesului la instanţă, Bica i-a spus soţului meu că o să vorbească şi că o să-l achite. A spus că o să vorbească cu doamna judecător şi cu doamna procuror, lucru care s-a întâmplat, pentru că la termenul din noiembrie 2014, procurorul Curelaru a pus concluzii de suspendare a pedepsei. După ce au apărut fotografii cu Elena Udrea şi Alina Bica, în Paris, am înţeles că doamna procuror Silvia Ştefănescu a făcut alte concluzii, de condamnare a soţului meu împreună cu procurorul Codruţ Olaru şi le-a trimis la instanţă”, a mai adăugat Nicole Tender.

În acest dosar, în primă instanţă, Alina Bica a primit patru ani de închisoare cu executare pentru favorizarea făptuitorului, în vreme ce Adriean Videanu a fost achitat pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu.

Adriean Videanu şi-a pasat acţiunile asupra cărora procurorii DIICOT instituiseră sechestru soţiei şi copilului, ulterior acestea fiind scoase de sub sechestru de către Alina Bica, aratau procurorii DNA.

Potrivit anchetatorilor, "rezultă cu evidenţă, din cronologia naturii şi destinaţiei celor 80 acţiuni, aparţinând numitului Videanu Adriean, de la SC Titian Mar SA că, anterior datei de 24.09.2013 când s-a dispus în această cauză luarea măsurii asiguratorii în vederea instituirii unui sechestru asigurator, au fost efectuate demersuri pentru convertirea acţiunilor nominative ale numitului Videanu Adriean în acţiuni la purtător".