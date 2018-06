Boureanu, condamnat la 2 ani cu suspendare pentru ultraj. Sentința nu e definitivă

Fostul parlamentar Cristian Boureanu a fost condamnat miercuri la 2 ani și două luni de închisoare cu suspendare pentru ultraj, de magistrații de la Judecătoria sectorului 1.

”Mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a ținut puternici într-un an foarte greu. Primele două luni separat, apoi împreună. (...) Respect decizia judecătoarei și apreciez că cineva a citit ce a ajuns la dosar. (...) O singură concluzie vreau s-o trag. M-am legitimat și decizia de azi arată foarte clar că m-am legitimat. (...) Nu l-am atins pe polițist. Eu am fost acuzat că l-am degradat, că i-am rupt uniforma și epoleții”, a fost prima reacție a lui Cristian Boureanu după aflarea sentinței, transmisă de Digi 24.

Decizia de condamnare a lui Cristian Boureanu la doi ani și două luni de închisoare cu suspendare nu este definitivă și poate fi atacată de ambele părți.

Fostul parlamentar trebuie să plătească și 7.000 de euro daune morale.

Iubita lui Cristian Boureanu a fost achitată. Laura Dincă a fost trimisă în judecată pentru că ar fi mințit în declarațiile date în calitate de martor.

În iunie 2017, fostul parlamentar Cristian Boureanu a avut o ieşire violentă după ce şoferul maşinii în care se afla a fost tras pe dreapta pentru un control. Cearta dintre poliţişti şi Cristian Boureanu a durat zeci de minute până la momentul încătuşării.

„A refuzat să prezinte documentele devenind din nou recalcitrant şi lovind în zona inghinală cu piciorul un poliţist şi prinzându-i acestuia mâna în uşă”, a declarat atunci Ovidiu Munteanu, de la Brigada Rutieră.