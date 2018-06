Tăriceanu, despre cei 10 care au strigat in parlament: fasciști, așa începe totalitarismul

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, miercuri, după şedinţa Biroului Politic Executiv al ALDE, că protestul din Parlament a fost o manifestare de tip fascist şi a afirmat că regulamentul Senatului va fi modificat, astfel încât Parlamentul să nu fie transformat în ring de box.

”Aceste manifestări sunt manifestări de tip fascist. Aşa a început fascismul şi totalitarismul în Europa. Şi comuniştii după război la fel s-au comportat, prin violenţă, să acapareze puterea. Atâta vreme cât eu sunt preşedinte al Senatului, vă spun că nu sunt dispus să închid ochii, să mă fac că nu văd şi să tolerez astfel de atitudini”, a declarat preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, citat de Mediafax.

El a mai spus că parlamentarii USR nu pot fi sancţionaţi pentru că le-au înlesnit protestatarilor accesul în Parlament, dar că el va cere modificarea Regulamentului Senatului.

”Accesul persoanelor străine nu poate fi interzis în Parlament şi nici nu vrem. Dar dacă aceste prevederi sunt folosite pentru a introduce în Parlament oameni al căror comportament este cel pe care l-am văzut, vom discuta să luăm nişte măsuri pentru a preveni pe viitor situaţii similiare. (...) Dacă USR asta înţelege prin politică, atunci va trebui să luăm nişte măsuri care să însemne anumite restricţionări, nu ale activităţii parlamentare, ci ale celor care au alte preocupări şi care sunt preocupări specifice străzii. Dacă vor să le importe în Parlament, eu vă spun că nu putem să transformăm Parlamentul din loc de dezbatere în loc de bătălie fizică, să-l transformăm în ring de box”, a mai spus preşedintele Senatului.

Tăriceanu a mai spus că protestul de miercuri, din Parlament, i-a adus aminte de manifestaţiile din 28 ianuarie 1990.

”Am retrăit pentru câteva minute ziua de 28 ianuarie 1990, când, la iniţiativa organizaţii de tineret ale partidelor istorice, PNL şi PNŢ, solicitasem să avem o întâlnire cu reprezentanţii noii puteri instalate, adică a FSN. Ne duceam la guvern. În Piaţa Victoriei, în faţa guvernului ne aştepta o contramanifestaţie organizată de FSN cu muncitori aduşi de la IMGB şi alte unităţi reprezentative ale economiei socialiste. Exact aceeaşi atmosferă de agresivitate dusă la extrem, de intoleranţă pe care am văzut-o atunci, am reîntâlnit-o azi promovată de USR şi simpantizanţii, membrii aduşi în parlament. Eu nu am crezut că în Parlament vom asista vreodată, eu cred că suntem caz unic - nici în Ucraina, unde se iau la bătaie în şedinţa de plen, nu am văzut aşa ceva. USR vrea să doboare noi şi noi recorduri triste pentru democraţie”, a mai afirmat Tăriceanu.

Un protest a avut loc, miercuri, în Palatul Parlamentului, în timp ce premierul Viorica Dăncilă ţinea un discurs despre stadiul pregătirilor pentru preluarea de către România a preşedinţiei Consiliului UE din ianuarie 2019.

Parlamentarii USR au fost acuzaţi că lăsat protestatarii să intre în Parlament, deşi regulamentul intern nu permite acest lucru.