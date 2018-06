Desi neconstituțională, Editura Didactică a primit un contract de 24 mil. de la Minister

Ministerul Educației a încredințat Editurii Didactice și Pedagogice un contract pentru editarea de manuale în valoare de 24 de milioane de lei, dezvăluie HotNews.ro, atribuirea fiind făcută în urma presiunilor politice.

Contractul a fost acordat prin încredințare directă, fără licitație și publicarea pe SEAP, fără să se țină seama de o decizie a Curții Constituționale. În plus, entitatea cu care Ministerul Educației a încheiat contractul pentru editarea manualelor pentru clasele I-IV nu mai există în prezent, scrie Hot News.ro.

Ziariștii de la HotNews.ro, citând surse apropiate afacerii, spun că miza centralizării editării și printării de manuale o reprezintă banii care vor fi dați de guvern în cumpărarea, anul viitor, a aparaturii care să permită printarea volumului uriaș de manuale școlare noi pentru toți elevii din țară.

Potrivit acelorași surse, pentru acest an, tipărirea manualelor urmează a fi realizată la Monitorul Oficial, dacă se va reuși transformarea EDP din regie autonomă în societate comercială.

HotNews.ro a solicitat oficial Ministerului Educației să comunice care sunt contractele pe care le-a încheiat cu Editura Didactică şi Pedagogică în perioada 1 ianuarie - 29 mai 2018, cine a semnat aceste contracte și care este valoarea fiecăruia dintre ele.



Ministerul Educației a răspuns, la solicitarea HotNews.ro, că “între Ministerul Educației Naționale și Editura Didactică și Pedagogică au fost încheiate 2 contracte:



Contractul cadru nr. 8913/ 05.04.2018

nr. 8913/ Contractul subsecvent nr. 37/25.05.2018”

“Contractul subsecvent nr. 37/25.05.2018 are o valoare de 24.018.594,70 lei (fără TVA)”, iar “obiectul contractului este reprezentat de editarea, traducerea și tipărirea de manuale pentru următorul an școlar”, a spus Ministerul Educației, în răspunsul trimis la întrebările HotNews.ro. Contractul este semnat inclusiv de ministrul Valentin Popa, a mai răspuns instituția.

Potrivit răspunsului Ministerului, și dacă acest contract se derulează și EDP trece la tipărire, elevii de clasele I-VI tot vor avea materii la care nu vor avea în septembrie manuale pe bănci. Ce spune instituția: "Obiectul contractului este reprezentat de editarea, traducerea și tipărirea de manuale pentru următorul an școlar (aproximativ 70% din necesar pentru clasele I-VI, respectiv 65 de titluri și 40 de traduceri pentru minorități, însumând 2.627.855 exemplare). Comparativ, anul trecut s-a tipărit aproximativ același număr de exemplare, dar la un preț/exemplar ușor mai mare, fără traduceri".



Ministerul Educației a ignorat astfel decizia Curții Constituționale din 19 aprilie, potrivit căreia Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.76/2017 – care prevedea transformarea Editurii Didactice şi Pedagogice (EDP) din regie autonomă în societate pe acțiuni – este neconstituţională. Ministerul a încheiat acest contract chiar înainte ca decizia CCR să fie publicată în Monitorul Oficial.





Precizăm că un minister nu poate încheia un contract direct cu o regie autonomă. Pe de altă parte, OUG declarată neconstituțională este singura care specifică faptul că societatea EDP editează manuale școlare la cererea Ministerului Educației.

Rămâne de neexplicat de ce Ministerul Educației face manuale noi înainte să modifice curriculumul școlar, demers pe care l-a început, și înainte să realizeze Legea Educației despre care a vorbit anterior.

În plus, aceste manuale pe care Ministerul se chinuie să le editeze la EDP sunt pentru clasele I - a VI-a. În afară de clasa a VI-a, care are nevoie urgent de manuale în septembrie conforme programei școlare care se aplică pentru prima dată anul viitor, toate celelalte clase (de la I-a la a V-a) au cele mai noi manuale din sistemul educațional românesc: ele au fost realizate print și digital acum 4 ani, sunt conforme programei școlare înnoite de când a fost introdusă clasa pregătitoare. Oficialii au decis să nu prelungească contractele cu firmele care au făcut aceste manuale acum 4 ani.