Reuters:Modificările codurilor penale „aprobate în grabă” sunt în beneficiul liderului PSD

Statele fost comuniste din Europa de Est au democrații „fragile”, este concluzia unei analize realizate de Reuters, făcând referire la modificările Legilor justiției din România și dorința actualei coaliții PSD-ALDE de a-și subordona justiția.

In articol se mentioneaza ca interventiile PSD in sistemul judiciar au provocat cele mai mari proteste in Romania de la revolutia din 1989 si ca modificarile au fost criticate atat de Comisia Europeana cat si de Departamentul de Stat al SUA.

Facand referire la declaratiile mai multor magistrati si experti, in analiza Reuters se arata ca modificarile "aprobate in graba" vor afecta toate investigatiile si vor face pedepsirea infractorilor mult mai dificila.

Reuters noteaza ca zeci de membri PSD, printre care si liderul Liviu Dragnea, se afla sub investigatie pentru fapte de coruptie si ca ei s-au folosit de majoritatea din Parlament pentru a scapa de acuzatii, sustinand ca ele sunt rezultatul unui complot al opozitiei pentru a-i discredita.

Desi Romania este "unul dintre cele mai corupte state", coalitia de guvernare continua presiunea si a demarat procedurile pentru demiterea Laurei Codruta Kovesi, cea care conduce DNA. Astfel, politicienii vor castiga mai mult control asupra justitiei, se arata in articol.

De asemenea, este amintit si mitingul PSD, acolo unde partidul a adus cu autocarele sute de mii de oameni carora le-a transmis ca exista un "stat paralel" care ii supravegheaza ilegal si incurajeaza vecinii sa se toarne unii pe altii.

Astfel de argumente, noteaza Reuters, amintesc de retorica din Turcia, acolo unde presedintele Erdogan a facut referire tot la un "stat paralel" sau de cea din Ungaria, unde premierul Orban ia masuri asupra impotriva ONG-uilor finantate din strainatate.

Si cotidianul New York Times a avertizat zilele trecute ca lupta anti-coruptie din Romania este in pericol dupa ordinul de demitere al Laurei Codruta Kovesi.

Cotidianul american apreciaza ca PSD foloseste tactici comune in Europa de Est precum promovarea teoriilor conspiratiei, atacuri la adresa omului de afaceri George Soros si portretizarea criticilor sistemului drept simple "marionete" ale unui stat paralel