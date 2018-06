Iordache, despre reținerea jurnalistului german: foarte bine i-au făcut, a încălcat legislația

Deputatul PSD Florin Iordache crede că e foarte bine că jurnalistul german a fost reținut miercuri seară de forțele de ordine din Piața Victoriei, pentru că a încălcat ”legislația”, căreia trebuie să i se conformeze inclusiv jurnaliștii, și că aceasta ar trebui să fie mai dură.

Iată ce spune Iordache despre jurnalistul german care traversa disciplinat pe trecerea de pietoni, la culoarea verde a semaforului, în pline proteste la Piața Victoriei, disciplinat ca orice neamț care se respectă. E drept, că Wagner nu e orice neamț ci chiar autorul documentarului despre Teleorman, ”Aici nu-l avem decât pe Dragnea”.

“Păi dacă a încălcat legislaţia, foarte bine că l-au reţinut. Legislaţia trebuie să fie şi pentru români, şi pentru străini. Sunt convins că forţele de ordine în momentul în care au arestat pe cineva, persoana respectivă a încălcat o normă. Fie că discutăm de Codul penal, fie că discutăm de legea circulaţiei”, spune Iordache, citat de News.ro.

Jurnalistul german Paul Arne Wagner a fost ridicat miercuri seară de jandarmi în timpul protestelor din faţa Guvernului şi a povestit cum forţele de ordine au creat "diversiune şi haos" în mod "organizat" şi că a fost acuzat de "lucruri contradictorii", "diferite de la jandarm la jandarm, minciuni".

Wagner a relatat după ce a fost eliberat de poliție că se afla în Piaţa Victoriei pentru a documenta protestele românilor faţă de coaliţia de guvernare.

”A scris deja toată presa, inclusiv cea străină, despre ridicarea sau arestarea meu, dar hai să auziți și de la mine: astăzi am fost ridicat brusc din mulțime în timp ce documentam protestul din Piața Victoriei, de pe trecerea de pietoni. Semaforul a fost verde. Mă uit acum la filmări și fotografii și incerc si eu sa înțeleg ce s-a întâmplat de fapt acolo.

Pentru mine, cea mai importantă întrebare este: de ce au fost aduse forțele speciale, "țestoase" cum sunt supranumiți, și s-au aruncat pe protestatarii care s-au dovedit pașnici în mai bine de 500 de zile; și de ce Jandarmeria Română a creat iarăși diversiune și haos? (ne readucem aminte ca Jandarmeria Română aproape a lipsit cu totul de la mitingul partidelor aflate la putere, noi am documentat și asta).

Eu sunt bine, mulțumesc pentru mesaje, am doar o vânătaie la genunchi. Dar gândurile mele merg la toți oamenii care au fost astăzi loviți de brațul armat al statului, și ridicați, și abuzați, așa cum văd acum în filmările colegilor de la Passport Productions, pe care le publicăm mâine. Pentru acești oameni loviși și învinețiți nimeni nu a sunat la Ambasada Germaniei, la Ministerul de Externe German sau alte instituții care au fost imediat averitzate de ceea ce mi se întâmpla mie - eu, jurnalist german.

Vestea cea bună este: brațul armat al lui Dragnea se termină acolo. Poate ești luat la secție, dar stai acolo un pic, iei o amendă abuzivă și te întorci la protest. Chiar am auzit discuții între polițiștii ieșiți la țigară care se întrebau cum vor mai face treabă dacă intră în vigoare modificările la codul penal. Îmi pare rău că românii au ajuns să lupte încă o dată în 30 de ani pentru libertate, dar sunt alături de voi. Nu vă lăsați intimidați de abuzuri!

Împreună cu colegii mei, documentăm protestele de mai mult de un an de zile, și consideram că cel puțin o parte din Jandarmeria Română a devenit o instituție scăpată de sub control, o forță opresivă care face abuzuri sistematice - deci organizate, ca sa ne înțelegem.

În secția de poliție am văzut astăzi o harababură. În miezul nopții aproape, jandarmi intrau și ieșeau din camere, alergau, oameni erau aduși, inclusiv oameni bătrâni, cu care "organele" nu știau ce să facă. În acest timp, însuși jandarmul care m-a ridicat, cu niște ochi tulburi și o atitudine extrem de violentă, de brută, a stat doar lângă mine în secția de poliție, deși am spus că este acolo ca să mă intimideze și aș prefera sa iasa. Am fost acuzat de lucruri contradictorii, diferite de la jandarm la jandarm, minciuni, cum că i-aș fi agresat și tot așa. Apoi ceva ciudat s- aîntâmplat, și au încercat să ma facă să semnez un avertisment "ca să nu primesc amenda". Și să plec. Dar eu nu am fost lăsat nici măcar să îl citesc, așa că nu am putut semna!

Dar tot ce vroiam să spun este că lupta voastră pentru mine, începînd de azi, a devenit o luptă personală. Sunt de doar doi ani în România (și nu de mulți cum tocmai a scris Flux 24 despre mine într-un exempu penibil de google-jurnalism mixat cu propaganda), dar acum e prima dată când am simțit cu adevărat pe pielea mea abuzurile autorităților statului. Ne vedem mâine la protest! Acum, că am invățat limba asta grea, româna, nu am de gând să plec de aici prea curând :) ” - a scris jurnalistul pe pagina sa de Facebook.

Peste 4.000 de oameni au protestat miercuri timp de aproximativ cinci ore, în Piaţa Victoriei din Capitală faţă de modificarea codurilor penale. În timpul protestelor, au avut loc altercaţii între manifestanţi şi jandarmi, opt persoane fiind ridicate de forţele de ordine şi duse la Poliţie. Manifestaţia a degenerat după ora 21.00, după ce mai mulţi protestatari au vrut să se aşeze pe carosabil pe bulevardul Aviatorilor, care este închis circulaţiei rutiere, şi au existat îmbrânceli între protestatari şi jandarmi.

Jurnalistul german care a făcut documentarul ”Aici nu-l avem decât pe Dragnea”, luat cu duba

Jurnalistul german Paul Arne Wagner a fost ridicat miercuri seara de jandarmi în timpul protestului din Piața Victoriei, unde mii de oameni au ieșit în stradă pentru a manifesta împotriva modificărilor făcute de putere la Codul de procedură penală.

După eliberarea sa, jurnalistul a povestit cu umor că a fost ridicat fără motiv, într-o dubă care circula cu viteză și fără să i se închidă bine ușa ”ca-n filmele din SUA”. Jurnalistul spune că i s-a înmânat un proces verbal de care i s-a spus că trebuie semnat ca să scape de amendă. Wagner spune că nu a aflat motivul reținerii sale nici după două ore de reținere.

Wagner este autorul unui documentar intitulat ”Aici nu-l avem decât pe Dragnea”.

Ultima postare a jurnalistului este o filmare cu agresiunile jandarmeriei asupra protestatarilor și în care se scrie că jandarmeria a folosit gaze lacrimogene.

Compania Pasaport Productions, producător de documentare, anunță că un ziarist german a fost ridicat de jandarmi.

“Colegul nostru, jurnalistul german Paul Arne Wagner, a fost smuls brutal de langa noi in timp ce filma si aruncat in duba jandarmeriei împreună cu alți protestatari. Nu stim cati au fost ridicați. Nu stim unde i-au dus”, se arată în postarea de pe Facebook a Passport Production. “Jandarmeria română nu consideră că jurnaliștii, chiar și cei străini, au vreun drept să participe și să documenteze aceste manifestații democratice”, mai scrie Pasaport Productions. ”Colegul nostru jurnalist german Paul Arne Wagner inca nu a aparut, dupa ce a fost ridicat burtal de jandarmi, dar am aflat ca s-ar putea sa fie la sectia 5 si mergem acolo ca sa aflam mai multe. Multumim pentru sustinere!”, au scris mai târziu cei de la Passport Production.

Momentul ridicării jurnalistului

Wagner, autor al documentarului ”Aici nu-l avem decat pe Dragnea”

Documentarul integral, aici.

”Filmul nostru, un road movie din Teleorman, vezi de ce ar trebui sa ne fie frica de teleormanizarea Romaniei. Pe strazile din Teleorman, pavate cu multe milioane de catre Tel Drum, intalnesti sate asezate in peisaje fermecatoare, dar cu jumatate dintre case goale, parasite de locuitorii care au hotarat sa dea o sansa vietii lor in alte judete sau in strainatate, pentru ca, asa cum spun cei care inca mai rezista, singurul pentru care mai put lucra in Teleorman este Dragnea, impersonat fie de Tel Drum si companiile-surori, fie de administratia publica. Dragnea si ai lui stapanesc realmente judetul, totul trece din mana dreapta in cea stanga, si intotdeauna exista o a treia mana care se deschide la mijloc, cerandu-si partea.

Daca nu este cu Dragnea si ai lui, afacerea este cu un prieten, cum este cazul gunoiului, care este cu Polaris, deci indirect cu Mazare. Polaris este o companie care isi primeste de multi ani partea si ii actioneaza in instanta pe cei care nu mai platesc, chiar daca, de mai multi ani, nu a mai venit nimeni sa le ia oamenilor gunoiul si sa-l duca la noua groapa de gunoi. Groapa de gunoi care, pana si ea, este pe un pamant cumparat de Dragnea cu putin inainte sa i se fi decis locatia. Microbuzele care te poarta in Teleorman dintr-un loc intr-altul, fermele, silozurile, baltile pescarilor, magazinele, vilele - toate sunt cu la famiglia.

Un calator naiv prin Teleorman ar putea spune, sigur, daca au atat de multe in posesie, nu sunt oare afaceristi de succes? Nu, nimic mai neadevarat. Singurul succes al celor ca Dragnea a fost ca au luat in proprietate privata, in mod legal si mai ales ilegal, ceea ce a fost proprietatea statului. Au luat ceea ce apartinea de drept romanilor, pentru bani putini spre deloc, iar acum ii fac pe locuitorii din Teleorman sa plateasca pentru servicii sub orice standard, pe care au ajuns sa detina monopol sau pur si simplu, ii fac sa platesca pentru nimic. Pentru ca pot. In aceste conditii, nu este vorba despre nici un om de afaceri de succes, caci locul economiei de piata este luat de o economie de tip mafiot, ce descurajeaza orice initiativa a celui care vine din afara la famiglia.

Dragnea s-a mutat la Bucuresti si in politica mare lasand in urma in Teleormanul care acum ii apartine o pupulatie deprimata si mult diminuata, niste oameni care au nevoie de un crampei de speranta, altul decat perspectiva de a fugi. Pentru ca oamenii din Teleorman nu pleaca - ei fug. Stim bine ca este greu pentru cei abuzati ani la rand sa se ridice impotriva agresorului. Unde este politia, v-ati putea intreba. Ei bine, totul e cu la famiglia. Dar nu totul este pierdut. Partea pozitiva - da, pozitiva - e ca nu trebuie sa petreci mai mult de cateva zile, chiar si una ajunge, pe strazile din Teleorman, si poti sa vezi cu ochii tai castelul de nisip construit de Dragnea. Acest sistem nu poate functiona, iti sare in ochi, e prea evident o structura construita de oameni fara suflet si fara imaginatie”, se scrie în prezentarea de pe Facebook a documentarului realizat de Paul Arne Wagner pentru Passport Productions.