Reuters: Combinatul siderurgic de la Galați va fi cumpărat de o companie indiană

ArcelorMittal se pare că a găsit deja cumpărător pentru combinatul siderurgic de la Galați, susține Reuters. Cel mai probabil ar fi tot o companie indiană, JSW Steel, cel mai mare producător de oțel din India.

Alte companii interesate ar fi, conform aceleiași surse, Marcegelia din Italia și Metinvest din Ucraina. Conform estimării efectuate de Grupul financiar Jefferies, valoarea actuală a combinatului de la Galați s-ar situa între 725 și 940 milioane de dolari.

Deja ArcelorMittal a angajat Bank of America-Merrill Lynch ca să perefcteze tranzacția, care conform Reuters ar urma să se finalizeze până la sfârșitul anului.

Surse din industrie sustin ca printre producatorii cu sanse mari la cumpararea combinatului de la Galati de numara JSW Steel, producatorul care isi finanteaza planurile de extindere in afara Indiei cu circa un miliard de dolari.

Marele actor din industria otelului vrea sa isi creasca atat productia interna, cat si pe cea externa. In consecinta, in India a depus oferte pentru a cumpara Bhushan Steel, Essar Steel si Monnet Ispat, iar in strainatate a acceptat deja sa ia de la algerienii de la Cevital combinatul Aferpi din Piambino (Italia), la pretul de 55 de milioane de dolari.

Grupul ucrainian Metivest a negat, la solicitarea Reuters, informatii potrivit carora ar urma sa cumpere combinatul de la Galati impreuna cu italienii de la Marcegelia.

"Nu luam in calcul niciun parteneriat si niciun consortiu. Metivest este un grup puternic din punct de vedere finaciar si capabil sa participe independent la o licitatie pentru cumpararea oricaror bunuri scoase la vanzare de ArcelorMittal" se arata in raspunsul formulat de Metivest la solicitarea Reuters.

Background:

Inca de pe 13 aprilie grupul britanico-indian ArcelorMittal a anuntat ca vinde combinatul galatean, impreuna cu alte 5 unitati de productie din regiune, daca in schimb CE ii va permite sa cumpere otelaria italiana Ilva, cea mai mare din Europa, la pretul de 1,8 milioarde de dolari, potrivit Reuters.

Pe 7 mai, CE a acceptat propunerea ArcelorMittal si a dat unda verde vanzarii combinatului siderurgic din Galați..

Aceste evenimente i-au nelinistit in special pe galateni, in conditiile in care combinatul siderurgic este cel mai mare angajator din judet, cu 5.600 de oameni pe statele de plata. In plus, sute de firme locale rezista doar datorita colaborarii cu acesta. Concret, galatenii se tem ca unitatea siderurgica din orasul lor va ajunge pe mana rusilor, care o vor inchide, asa cum au facut si cu cea de la Campia Turzii.

Guvernul Romaniei n-a luat atitudine, asa cum ar fi trebuit, in acest caz. Astfel, abia la o luna dupa primul anunt de vanzare, vicepremierul Viorel Stefan a declarat ca - in baza contractului de privatizare a fostului Sidex SA, incheiat in 2001 - statul roman va putea refuza pontentiali cumparatori ai combinatului propusi de ArcelorMittal. In rest, n-a mai oferit nicio informatie cu privire la implicarea Guvernului in monitorizarea tranzactiei.

CE, in schimb, a dat publicitatii un comunicat pentru a-i asigura pe oameni ca va monitoriza cu atentie vanzarea combinatului galatean, pe care si-l doreste chiar mai productiv decat este astazi. Mai exact, potrivit CE:

"ArcelorMittal s-a angajat sa organizeze o procedura de vanzare nediscriminatorie si transparenta a pachetului de cesionare, deschisa tuturor potentialilor cumparatori. ArcelorMittal va notifica apoi Comisia cu privire la alegerea unuia sau mai multor cumparatori pentru bunuri.

Comisia va evalua apoi cumparatorii pentru a vedea daca au abilitatea (expertiza, resursele financiare etc.) si determinarea de a continua sa opereze si sa dezvolte capacitatile de productie in scopul de a reprezenta competitori pentru Ilva. Cu alte cuvinte, vanzarea unei fabrici catre un cumparator care apoi ar putea planui sa o inchida nu va fi considerata o solutie acceptabila.

Mai mult chiar, in ceea ce priveste Galatiul, ArcelorMittal s-a angajat sa ofere finantare pentru a stimula productia de otel laminat la cald dupa ce combinatul va ajunge in proprietatea viitorului cumparator", se arata in comunicatul Comisiei Europene.