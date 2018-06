Cristi Danileț: Este necesar ca CSM sa reacționeze de urgență față de atacurile la ICCJ

Judecătorul Cristi Danileț, fost membru CSM, solicită CSM să ia urgent poziție față de atacurile la adresa magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție venite din partea membrilor Guvernului Dăncilă și ale politicienilor.

"Primul-ministru al tarii a declarat ca sentinta pronuntata ieri este una arbitrara. Ministrul de Interne a declarat ca hotararea este una politizata si impiedica reformarea statului real. Eu cred ca este necesar ca CSM sa reactioneze de urgenta, punand capat acestor atacuri la adresa judecatorilor supremi. Iar pentru cine nu stie: reforma Justitiei s-a facut in 2004 - 2005 si asa am fost primiti in UE. Ce se face acum nu are nicio legatura cu reforma", a scris Danilet pe Facebook.

Background:

In apararea lui Dragnea au sarit premierul Dancila, Carmen Dan, Paul Stanescu, Rovana Plumb, Mihai Fifor, Olguta Vasilescu si alti citiva parlamentari care au scris pe Facebook sau au dat comunicate de solidarizare cu liderul PSD, care este prezentat drept victima unei decizii politice a instantei de judecata. Printre organizatiile judetene care au dat comunicate in sustinerea lui Dragnea se numara Brașov, Alba, Dolj, Constanța, Mehedinți, Arad, Galați, Vrancea, Buzău, Botoșani, Telorman și Vaslui.

De remarcat ca Gabriela Firea a dat un lung comunicat in care a vorbit de nevoia de unitate a partidului, de momentul greu prin care trece PSD, dar nu s-a referit la condamnarea lui Dragnea ca la decizie abuziva a justitiei. Interesant este ca Firea a vorbit de ”noaptea cutitelor lungi” si a spus ca in partid ”se simte miros de singe”.

Majoritatea celor care au intervenit public in favoarea lui Dragnea au atacat justitia si au sugerat ca abuzul in serviciu ar trebui dezincriminat. Cel mai departe a mers premierul Dancila, care a spus ca cei care ii cer demisia lui Dragnea incalca Constitutia.