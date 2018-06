„Vă vedem!“ cu Ramona Ursu și invitații săi - dezbatere și lansare

Miercuri, 27 iunie, ora 19.00, la Librăria Humanitas de Cișmigiu are loc o dezbatere prilejuită de publicarea la Editura Humanitas a volumului „Vă vedem!“ de Ramona Ursu. La discuție vor participa Gabriel Liiceanu, Ramona Ursu, Elena Calistru (reprezentant Funky Citizens), Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu (reprezentante Dăruiește Viața), Mihai Matei și Cătălin Teniţă (reprezentanți Geeks for Democracy), iar moderatorul va fi scriitorul Radu Paraschivescu.



„Trăim așa cum ne dictează ei. E un gând înnebunitor ăsta, nu pot scăpa de el. Nu pot să accept că niște indivizi care, într-o lume dreaptă, ar trebui să înfunde pușcăriile și, apoi, să fie obligați să muncească o viață pentru a plăti răul pe care l-au făcut unei țări, țării noastre, au reușit, de un an încoace, să ne dicteze cum să trăim. Să ne dicteze cum să ne scriem jurnalele. Nu pot să accept că niște oameni pentru care rușinea e ceva de batjocorit ne țin lecții de moralitate, de cinste, de sacrificiu, de dragoste de țară. Nu pot să accept că niște mediocri scriu Educația pentru copilul meu, pentru copiii noștri. Nu pot să accept că niște nulități ne condamnă să ne însănătoșim în spitale cu miros de cimitir. Nu pot să accept un lucru simplu. Acela că niște hoți ne fac legi. Niște îmbuibați au ajuns să sluțească într-un asemenea fel adevărul, încât orice urmă de normalitate, de bun-simț, de logică, de principii se sfărâmă sub un crez nou. Un crez al degradaților. Un crez îndesat cu forța pe gâtul unui popor. Poporul nostru.“ (RAMONA URSU)

