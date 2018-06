Mircea Cărtărescu, avertisment: PSD a trecut linia roșie, ne putem aștepta la represalii

Scriitorul Mircea Cărtărescu atrage atenţia că evenimentele evoluează rapid spre o cale fără întoarcere şi critica dur actiunile PSD din ultima perioada.

Limbajul folosit de Dragnea denota o politia de forta impotriva celor care i se opun, considera scriitorul, care spune că nicicând primele cuvinte ale imnului nostru n-au fost mai urgente: ”Deşteaptă-te, române!”

”Pe 22 iunie PSD a trecut de linia roşie. El a-ncetat să mai fie un partid normal care duce o politică normală, devenind un posibil grup de asalt în slujba unui potenţial dictator. E extrem de îngrijorător limbajul folosit de Liviu Dragnea şi de cei din jurul său, pentru că sugerează o politică de forţă care vizează oamenii”, a scris Mircea Cărtărescu duminică pe pagina sa de Facebook.

Scriitorul consideră că ”de-acum ne putem aştepta la represalii fizice împotriva personalităţilor oponente şi a protestatarilor, ca şi la o guvernare discreţionară, prin dictat”.

”Evenimentele evoluează rapid spre o cale fără întoarcere şi consecinţele pentru România ar putea fi tragice în sensul cel mai concret al cuvântului. Sper într-un miracol de ultimă clipă care să evite inimaginabilul. Nicicând primele cuvinte ale imnului nostru n-au fost mai urgente: «Deşteaptă-te, române!»”, afirmă Cărtărescu.

Un protest intitulat ”Cod roşu de OUG” are loc duminica seara in Piata Victoriei si in mai multe orase din tara.

Liviu Dragnea a fost condamnat, joi, în primă instanţă, la 3 ani şi şase luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu.