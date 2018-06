Ministrul Toader și doamna Marieta Safta, călători prin lume pe bani publici. Luna și plimbarea

Ministrul Tudorel Toader este un calator pasionat prin lume pe bani publici, dupa cum rezulta din lista oficiala a deplasarilor sale externe in primul an de mandat.

Ministrul Toader a călătorit singur doar primele sale două deplasări din mandatul de ministru, până a adus-o după el, de la CCR, pe Marieta Safta, pe care a instalat-o secretar de stat în martie 2017. De atunci, călătoresc doar împreună. Pe bani publici, desigur, inclusiv în destinații exotice. Dublarea ministrului, la fiecare ieșire, de adjunctul său e considerată de omologii străini un aspect amuzant și exotic, pentru că nicăieri în lume ministrul și secretarul de stat nu au împreună mandat de reprezentare, ci se substituie reciproc; în îndeplinirea mandatului său extern, ministrul având nevoie de aparatul tehnic pentru îndeplinirea atribuțiilor sale și nu de adjunctul său.

Si nici nu ii place sa calatoreasca singur. In toate deplasarile externe ale domniei sale in calitate de ministru este insotit de un invitat permanent, o alegere absolut surprinzatoare conform regulilor de reprezentare la nivel inalt - scrie Ioana Ene Dogioiu, pe Ziare.com.

Din 23 februarie 2017, cand a devenit ministru, pana in aprilie 2018, ministrul Tudorel Toader a fost in 16 deplasari externe care au costat 140.723 lei, potrivit datelor comunicate de ministerul Justitiei la cererea Ziare.com in baza Legii 544.

Ministrul Toader a facut singur doar primele doua deplasari din mandat, adica pana cand, din 16 martie 2017, a adus-o la minister, in functia de secretar de stat, pe Marieta Safta. Ea a venit alaturi de dl Toader de la CCR, unde era prim magistrat asistent sef, calitate in care a si colaborat, dar si calatorit impreuna cu judecatorul Toader, ultimele asemenea deplasari fiind in 2014 la Viena si Chisinau.

Din martie 2017, dl Toader si dna Safta au plecat impreuna in toate deplasarile externe ale ministrului justitiei, cheltuilelile fiind decontate din banii ministerului.

Surse diplomatice spun ca dublarea ministrului roman al Justitiei la fiecare intalnire externa de catre adjunctul sau a starnit intai uimire si apoi amuzament la Bruxelles, fiind un element cu totul exotic.

Fostul ministrul al Justitiei si de Externe, Cristian Diaconescu, spune ca "nicaieri in lume ministrul si secretarul de stat nu vin impreuna in deplasari externe. In relatiile externe, secretarul de stat e inlocuitorul ministrului, el se duce doar acolo unde ministrul nu poate participa. In indeplinirea mandatului in strainatate, ministrul are nevoie de un aparat, nu de secretarul de stat".

Este ceea ce explica si fostul ministru Predoiu: "De principiu, secretarul de stat inlocuieste ministrul, ori daca eu eram de fata, logic nu era nevoie sa fiu inlocuit. Dimpotriva, cand eram plecat, secretarii de stat ma inlocuiau in activitatile din tara, pe care nu obisnuiam sa le aman, pentru ca nu agream sa tin ministerul in loc pana revin eu in tara. Pe de alta parte, secretarii de stat faceau uneori deplasari in locul meu, pe baza de mandat precis, cand activitati importante ma retineau in tara, de exemplu motiuni de cenzura, vreo sedinta CSM importanta, sedinte CSAT sau sustinerea unor proiecte in Plenul Camerei sau Senatului".

Atasamentul profesional al dlui Toader fata de dna Safta este atat de puternic incat domnia sa a luat-o, pe banii ministerului desigur, si la Venetia, unde domnia sa s-a dus nu in calitate de ministru, ci de de membru permanent al Comisiei pentru Democratie prin Drept.

Intre cele 16 deplasari, dl Toader a avut, pe langa destinatii europene firesti pentru un ministru al Justitiei, si cateva destinatii exotice.

Dl Toader si dna Safta au fost intre 12 si 18.12.2017 la Kuala Lumpur in Malaysia, pentru semnarea unui acord bilateral privind activitati de cooperare juridica si vizitarea unui unui penitenciar, o vizita din care dl ministru s-a intors cu impresii puternice de calatorie dupa cum stau marturie postarile domniei sale pe Facebook. Deplasarea pentru cei doi a costat 34.305 lei.

In celebra vizita in Japonia dedicata "regenerarii urbane", intre 11-15 feb. 2018 dl Toader si dna Safta au cheltuit 4.763 lei din banii MJ. Iar intre 2 si 4 aprilie, dl Toader si dna Safta au fost in Maroc la Marrakech, cu un decont de 8.622 lei, pentru a face cu oficialii marocani planuri privind un acord bilateral si a studia particularitati ale sistemului judiciar marocan.

Exista unele diferente si intre deconturile vizitelor. Daca in 28 martie 2017 dl Toader si dna Safta a facut o vizita fulger la Bruxelles, mai precis la JAI, cu un cost de 646 de lei, in 26.07 o vizita tot de o zi, tot la Bruxelles, pentru MCV, a costat de aproape 11 ori mai mult, adica 6.927 de lei.

