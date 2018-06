SRI reacționează la atacurile lui Dragnea: Nu facem jocuri politice

SRI dezminte într-un comunicat orice implicare în viața politică sau că intervine în probleme ale altor instituții sau organizații și consideră că acestea sunt doar încercări de a denigra instituția și că se ocupă strict de problemele de securitate națională.

Răspunsul SRI era de așteptat după ce vineri, la finalul ședinței CEx al PSD, Liviu Dragnea, condamnat de o zi în prima instanță, a spus că "nu ma sperie nici Iohannis, nici Hellvig, nici Pahontu, nici Kovesi, nici Oprea, nici Basescu, nici Ponta, nici altii. Obiectivele la care m-am angajat si pentru care mi-am asumat responsabilitatea raman aceleasi si le vom duce la capat!".

Reactia vine la trei zile dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, condamnat joi, in prima instanta, la 3 ani si jumatate de inchisoare in dosarul "Bombonica", a anuntat ca nu demisioneaza nici din fruntea partidului si nici de la sefia Camerei Deputatilor, subliniind ca nu se sperie nici de presedintele Romaniei, nici de alte persoane cu functii in stat, trecandu-l pe lista si pe Eduard Hellvig, directorul SRI.

El a dat asigurari ca motiunea de cenzura nu va trece si social-democratii vor "fi mult mai fermi si mai radicali cu tot ce trebuie sa facem".

Comunicatul SRI

"Este regretabil faptul ca se incearca atragerea Serviciului Roman de Informatii intr-o zona a speculatiilor prin afirmatii false, acuzatii nefondate si calomnierea cadrelor Serviciului.

SRI condamna ferm aceste incercari de denigrare a institutiei si ii asigura pe partenerii interni si externi ca va ramane ancorat in misiunile sale care privesc exclusiv securitatea nationala.

Directorul SRI, domnul Eduard Hellvig, ii asigura pe toti cetatenii Romaniei de neimplicare in niciun fel de jocuri de putere, de mentinere a institutiei in afara dezbaterilor politice si de determinare in efortul conjugat de a prezerva securitatea nationala".