Soarta trista a motiunii de cenzura. Cheia e la Iohannis, care, ghinion, nu o poate folosi

Motiunea de cenzura a opozitiei are sanse mici, desi vine intr-un moment critic pentru Liviu Dragnea-condamnarea la 3 ani si jumatate de inchisoare-si pe fondul acumularii tensiunilor in societate.

Teoretic terenul ar trebui sa fie pregatit pentru debarcarea guvernului Dancila, dar determinarea de a ”merge pina la capat” cu ingenuncherea justitiei si salvarea propriilor piei a generat un nou front in jurul lui Dragnea. Front de care insa Dragnea nu pare totusi a fi atit de sigur din moment ce a decis sa lege prin ucaz parlamentarii de banci, interzicindu-le sa voteze la motiune.

Singurul care ar avea cheia potrivita sa intoarca soarta motiunii, presedintele Iohannis, nu o poate utiliza. Asa se face ca nu doar aritmetica parlamentara- prea putin schimbata de la alegerile din 2016-, ci si alti factori joaca impotriva motiunii.

Calcule si iar calcule

În prezent PSD și ALDE au împreună 250 de mandate (220 -PSD și 30 ALDE) și au asigurată o majoritate confortabilă, cu 17 voturi peste cele 233 necesare succesului motiunii. De partea celalaltă, Opoziția - PNL, USR, PMP - are 152 de voturi (92 PNL, 41 USR, 20 PMP) și are nevoie de susținerea a încă 81 de parlamentari. UDMR are 30 de senatori și deputați, Minoritățile 17, iar 15 parlamentari sunt neafiliați, dintre aceștia 11 fiind înscriși în partidul lui Victor Ponta.

Negocierile in pripa purtate de Ludovic Orban au pornit cu stingul, acesta se autopropusese premier in caz de reusita a motiunii, ceea ce a ostilizat gruparea Ponta si nu numai, nu a prezentat niciun potential program de guvernare si nici nu a venit cu oferte concrete de ministere pentru potentialii aliati.

Ponta si ai lui, demagogii neamului?

Victor Ponta, desi adversar inversunat a lui Dragnea, pe care il ataca furibund in special in punctele sensibile, cum ar fi autocratia si colaborarea acestuia cu „ statul paralel”- chiar in ziua motiunii a dat publicitatii o fotografie cu el, Dragnea si Maior la vila K2 a SRI-, a declarat ca nu este dispus sa schimbe guvernul Dancila cu unul condus de Orban, avansind solutia Sorin Campeanu premier.

Decis sa fractureze PSD si sa construiasca o alternativa la dominatia camarilei lui Dragnea, Ponta a dat o lovitura de imagine prin atragerea de partea sa a lui Ioan Rus, exponent al Grupului de la Cluj. Acesta si-a anuntat sustinerea pentru Pro Romania, a spus ca PSD a ajuns intr-un hal de nedescris si a indemnat indirect pesedistii sa se alature acestei miscari. Greu de estimat efectul intr-un timp atit de scurt, dar nu ar fi exclus ca o serie de parlamentari din Ardeal sa schimbe tabara in ziua motiunii. Semnificativ este insa ca Vasile Dancu, si el considerat ca apartinind aceluiasi grup din Cluj, nu a dat niciun semnal pe linia deschisa de Rus. Spre deosebire de Rus, care dupa experienta guvernului Ponta din care a plecat prin demisie in 2015, s-a retras complet, Dancu a mai cochetat cu puterea, facind parte din cabinetul Ciolos, ca reprezentant al PSD, unde, potrivit acuzatiilor aduse de USR, a facut jocurile lui Dragnea si a fost o frina in calea oricaror reforme.

Chiar si fara intelegeri clare cu PNL sau USR, este de presupus ca cei 11 parlamentari afiliati lui Ponta sa voteze motiunea. Altfel, toate atacurile si acuzele aduse lui Dragnea si guvernului Dancila vor parea demagogii si jocuri de interese. Ceea ce, probabil, nu e departe de adevar.

Cum se orienteaza constiinta UDMR

Cit priveste UDMR, cu cei 30 de parlamentari ai sai, Kelemen Hunor pare sa joace, n-ar fi prima oara, la doua capete. Dupa intilnirea cu Ludovic Orban, desi a dat a intelege ca guvernul Dancila ar merita schimbat si a cerut, firesc, amanunte despre program, guvern si potentialul premier, s-a lansat in calcule aritmetice, sugerind ca indiferent de voturile UDMR motiunea nu va trece.

“Am adunat tot ce se poate aduna la un loc, ca să vadă toată lumea, şi el, să văd şi eu cam unde suntem. Maxim 194 - 195 de voturi, dacă nu ţinem cont de nimic. Până la 233 mai sunt multe voturi lipsă. În acest moment, Opoziţia, completată eventual cu o parte dintre minorităţi, nu are şanse să dărâme Guvernul”.

Dupa Orban, s-a intilnit cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, unde pe masa nu a fost doar subiectul motiunii, ci si o posibila suspendare a presedintelui Klaus Iohannis. Se observa ca Hunor si Tariceanu au in ultima perioada o colaborare tot mai buna: ambii s-au opus adoptarii Codului penal prin Ordonanta de Urgenta, desi partidele lor au votat cu toata inima controversatele modificari aduse Codului de Procedura Penala si legilor justitiei. Lucru pe care il vor face mai mult ca sigur si in sesiunea extraordinara dedicata CP si pragului la abuzul in serviciu menit sa-l scape pe Dragnea de puscarie.

UDMR a anuntat miercuri dimineata ca nu va vota la motiune dar va fi in sala. Adica, exact tactica PSD. O noua mostra a maleabilitatii constiintei udemeriste. Despre care se stia deja cum functioneaza si incotro se orienteaza.

Grupul minoritatilor nationale, altele decat cea maghiara, numara 17 parlamentari. Nu exista insa pana acum nicio pozitie exprimata in legatura cu votul la motiune.

Dar chiar daca parlamentarii UDMR , cei ai lui Victor Ponta sau minoritatile nationale ar vota, prin absurd, cot la cot cu PNL, USR, PMP, tot ar mai fi nevoie de 21 de voturi pentru ca motiunea de cenzura sa treaca. Iar aceste voturi nu pot veni decit de la coalitia PSD-ALDE.

Ruptura in PSD si mainile legate ale lui Iohannis

Exista vreo sansa ca aceste voturi sa fie dizlocate? Probabil ca nu. Asta desi au circulat mai multe informatii despre asa-numita grupare a fostului premier Mihai Tudose, care ar numara circa 20 de parlamentari, din care ar face parte inclusiv proaspat nominalizatul la sefia SIE, Gabriel Vlase. Interesant din perspectiva jocurilor facute de Dragnea este ca audierea lui Vlase in comisia de specialitate (pentru a primi avizul) a fost programata cu doar citeva ore inaintea dezbaterii motiunii. Aceasta in conditiile in care ultima zi in care ar putea primi votul plenului este vineri, cind se incheie sesiunea. Altfel, ramine pe sesiunea extraordinara. Daca mai e cazul, desigur.

Dincolo insa de aceste amanunte, mai putin importate in ecuatia momentului, se ridica intrebarea ce ar putea provoca ruperea frontului din jurul lui Dragnea. Poate doar certitudinea ca PSD va ramine in continuare la guvernare si ca va primi un premier PSD. De Dragnea s-au saturat multi, mai ales ca e evident ca sfirsitul sau politic nu e departe- chiar daca il scapa acum cu „operatiunea modificarea Codului penal”- si ca in perspectiva alegerilor va deveni o piatra de moara atirnata de procentele partidului. Cit despre Dancila, ea este subiect de bataie de joc inclusiv in partid.

Dar PSD nu este dispus deocamdata sa renunte la putere, nu a venit momentul- probabil ca va face miscarea in apropierea parlamentarelor, asa cum a procedat in 2008. Are, deci, nevoie de certitudini in privinta asta. Garantii pe care nu le poate primi decit de la presedintele Iohannis. Ceea ce, pare imposibil. Ultimele scandaluri si tensiuni- decizia CCR si revocarea lui Kovesi-, dar si a raboiului deschis de Dragnea si ai lui, amenintarile permanente cu suspendarea, au taiat toate puntile. In plus, Iohannis nu-si poate permite sa nominalizeze un al patrulea premier de la PSD mai ales dupa o motiune de cenzura de succes. Ar fi terminat in fata propriului electorat. Chiar daca acesta ar intelege ratiunea gestului- orice numai sa scape tara de Dragnea!-nu l-ar ierta. Asadar, singurul care ar fi avut mecanismele de negociere si pirghiile ca sa faca posibila trecerea motiunii de cenzura, nu le poate folosi.