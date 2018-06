Cătălin Ioniță, fost șef al Poliției Române, audiat la DNA. Cercetat pentru trafic de influență

Cătălin Ioniţă, fostul şef al Poliţiei Române, s-a prezentat miercuri la DNA. El are calitatea de suspect într-un dosar.

„Am fost citat în 18 iunie pentru a mi se aduce la cunoştinţă calitatea de suspect într-un dosar. Am considerat că este de datoria mea să fac un pas înapoi pentru a proteja imaginea Ministerului de Interne şi a Poliţiei Române. Demisia mea este un gest de demnitate şi onoare", a declarat Cătălin Ioniţă, citat de Digi 24. „Cariera mea este impecabilă şi voi merge până în pânzele albe să îmi dovedesc nevinovăţia. Nu există nicio abatere a mea de la lege şi de la morală şi voi demonstra acest lucru. Dincolo de suprinderea pe care o am, am determinarea să clarific aceste aspecte”, a mai spus fostul şef al Poliţiei Române.

Ioniță, preferatul lui Dan, demis de la șefia Poliției. Înlocuit cu Buda, ”regina șpăgilor”

Chestorul general Cătălin Ioniţă, şeful Poliţiei Române a fost schimbat din funcţie de premierul Viorica Dăncilă. În locul acestuia a fost numit chestorul Ioan Buda care a ocupat fotoliul de şef al Poliţiei de Frontieră. Comunicatul MAI transmite, însă, că Ioniță și-ar fi dat demisia.

Digi 24 transmite că Ioniță ar fi, de fapt, vizat de un dosar penal.

O demitere instrumentată ca demisie - forțată de un dosar penal care-i este atribuit lui Cătălin Ioniță pe surse și o înlocuire extrem de dubioasă, cu Ioan Buda, care, deși la vârsta pensionării a preferat să mai adaste în poliție dacă tot e să fie la conducerea ei. Numit de subordonați ”regina șpăgilor”, Buda a fost făcut șef peste toată poliția română după ce s-a remarcat prin faptul că a pus prosopul pe țambal pe cazurile de corupție de la vamă cât a fost șef la poliția de frontieră orădeană. Noul șef al Poliției Române a mai fost implicat și în scandalul șpăgilor din vămi din 2011 și în scandalul polițistului în genunchi. În familia lui Buda există o întreagă genealogie de milițieni. Cadrele de nădejde ale PSD.​

Chestorul Ioniță se afla în funcție de doar 6 luni. Atunci a fost numit la propunerea ministrului de Interne Carmen Dan odată cu înlocuirea lui Bogdan Despescu, care a generat un întreg scandal între ministrul de Interne și premierul Tudose, soldat cu demiterea lui Tudose de activul PSD mobilizat de protectorul lui Carmen Dan, președintele PSD Liviu Dragnea.

Ioan Buda - numit de subordonați ”regina șpăgilor” - ajunge șef al întregii poliții române. Implicat în scandalul șpăgilor din vămi

Chestorul general de Poliţie Ioan Buda a ocupat din anul 2010 funcţia de inspector general al Poliţiei de Frontieră Române. În perioada în care Buda a activat la Direcţia Regională Oradea a Poliţiei de Frontieră, la Punctul de frontieră Borş au existat zeci de cazuri de corupţie, anchetate la vremea respectivă, dar cele mai multe au fost soluţionate fără începerea urmăririi penale, potrivit cotidianul.ro.

Numele acestuia din urmă a apărut în scandalul şpăgilor din vămi, în 2011, amintește Comisarul. Atunci, unul dintre lucrătorii punctului de frontieră de la Moraviţa, cercetat în dosar, a susţinut că în afacerea şpăgilor colectate din vămi erau două personaje cu statut de „regină", care ar beneficia de sumele de bani strânse din punctele de frontieră: şeful ANAF Sorin Blejnar, respectiv Ioan Buda.

În 2011, Buda, care era la acea vreme șeful Poliției Române de Frontieră, a fost acuzat de unul dintre lucrătorii punctului de frontier de la Moravița, arestat preventiv pentru dare de mită, că ar avea statutul de „regină a șpăgilor” colectate din vămi.

„Se tot vorbeşte că vor să ajungă la regină. Păi sunt două. La vamă regina e Blejnar, iar la Poliţia de Frontieră este chestorul Buda. Transporturile sumelor către Bucureşti se fac cu maşinile personale ale oamenilor de legătură, pentru că nu mai mergea cu avionul. Au fost dintre noi care au vrut să facă autodenunţ şi nu au fost lăsaţi", scria fostul lucrător din Vama Moraviţa rutier, într-o scrisoare trimisă din arest, citată de Digi 24.

Chestorul general Ioan Buda a fost, la un moment dat, secretar de stat în MAI. A fost eliberat din această funcţie în luna decembrie a anului 2016, decizia fiind semnată de premierul Dacian Cioloş şi publicată în Monitorul Oficial.

Surse ministeriale au declarat la acea vreme că Buda a fost eliberat din funcţie la cerere, acesta întorcându-se la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră. Buda a ocupat din anul 2010 funcţia de inspector general al Poliţiei de Frontieră Române.

Acesta a absolvit Facultatea de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic Cluj-Napoca şi are şi o diplomă de studii juridice eliberată de Universitatea Oradea.

Buda, implicat în scandalul polițistului pozat în genunchi în fața șefilor săi

Atunci, informațiile din spațiul public arătau că și Buda se afla la masă, scrie Mediafax. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, i-a cerut, în mai 2017, demisia şefului Serviciului Control din cadrul Poliţiei de Frontieră, Aurelian Miu, după ce în spaţiul public au apărut fotografii în care acesta apare îngenuncheat în faţa unei mese la care stau mai mulţi superiori.

"Din cercetarea preliminară, a reieşit ca acea fotografie a fost făcută după un eveniment de bilanţ, care a avut loc pe data de 13 februarie 2013. La acel eveniment au participat atât reprezentanţi ai Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, cât şi reprezentanţi ai Direcţiei de Informaţii şi Protecţie Internă de la acel moment. Acea fotografie nu a fost în contextul unui ritual, ci a reieşit că acel ofiţer de poliţie de frontieră nici nu a avut vreo aprobare de la şefi ca să facă un asemenea gest", a declarat, la acea vreme, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.

Carmen Dan a mai spus că din cercetări nu reiese clar dacă era de faţă şi Ioan Buda, şeful Poliţiei de Frontieră la acea dată, dar "se pare că ar fi fost prezent la acel eveniment".

"Este foarte posibil ca fotografia să fi fost făcută pe o filmare, înregistrare pe o cameră video care se afla pe terasa etajului 6. Eu nu am văzut nicio filmare, iar din informaţiile pe care le am în acest moment, datele înregistrate pe filmări se păstrează 30 de zile", a mai spus ministrul.

La masa în faţa căreia a fost fotografiat acesta stând în genunchi se aflau la acel moment, potrivit informaţiilor din spaţiul public, Gelu Oltean, fost şef al serviciului de informaţii al Ministerului de Interne, Ioan Buda, fost secretar de stat al MAI şi şeful Poliţiei de Frontieră, Marcel Ardelean, şeful Direcţiei de Supraveghere şi Controlul Trecerii Frontierei, dar şi alţi poliţişti. Scena ar fi avut loc la ultimul etaj al sediului central al Poliţiei de Frontieră.

Cadrele de nădejde ale PSD: milițienii de ieri, polițiștii de astăzi

Meseria de polițist a fost circulat ca o moștenire de familie pentru Buda încă dinainte de 89. Unchiul său a fost general-colonel Vasile Petruţ (n. 1926 – d. ? august 2013), general român. În perioada 10 august 1963 – 15 decembrie 1982, generalul-colonel (cu 3 stele) Vasile Petruţ a fost comandantul Comandamentului Trupelor de Grăniceri.

MAI susține că Ioniță nu a fost demis ci și-a dat demisia

„Șeful Poliției Române, chestor principal de poliție Cătălin Ioniță, a solicitat ministrului afacerilor interne încetarea împuternicirii în funcția de inspector general al Poliției Române. Solicitarea a fost motivată de considerente personale. Conform prevederilor legale, ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a transmis documentele Prim-ministrului Guvernului României împreună cu propunerea de împuternicire în funcția de inspector general al Poliției Române a chestorului general de poliție Ioan Buda, fostul șef al Poliției de Frontieră. Chestorul general de poliție Ioan Buda are o vechime de 28 de ani în MAI, iar în perioada 2015-2016 a ocupat funcția de secretar de stat, șef al Departamentului Ordine și Siguranță Publică, poziție din care a coordonat inclusiv activitatea Poliției Române. Chestorul principal Cătălin Ioniță a fost împuternicit în funcția de șef al Poliției Române la data de 17 ianuarie 2018 pentru o perioadă de 6 luni”, a fost mesajul transmis de Ministerul Afacerilor Interne.