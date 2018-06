„O intervenție“, de Mike Bartlett, la ACT

2018 / 07 / 06

Vineri, 6 iulie, de la ora 19:30, la Teatrul ACT are loc spectacolul O intervenție, de Mike Bartlett, în regia lui Radu Iacoban, cu Ana Ularu și Lucian Iftime.



„Ce-i aia o prietenie? E treaba aia când doi oameni se intâlnesc de mai multe ori şi vorbesc între ei? E genul ăla de intimitate împărţită in doi? Ar trebui să mă simt altfel dacă am prieteni? Mai reponsabil, mai fericit, mai împlinit? Câţi prieteni am cu adevărat? Mai ştiu eu ce-i aia o prietenie? Amic sau camarad, sau coleg, sau cum? Undeva în adâncul sufletului îmi amintesc că imi eşti prieten pentru că pot să râd cu tine, pentru că pot să te cert, să te înjur şi, cel mai important, îmi eşti prieten pentru că ştiu că vei fi disponibil la orice oră din zi şi din noapte, atunci când voi avea nevoie de tine.

Mike Bartlett scrie pentru un public ancorat în realitate. Textele sale stârnesc atât emoţia, cât şi inteligenţa publicului, iar O intervenţie nu face excepţie. Replicile sale au zvâc, incisivitate, umor şi emoţie. Eu, ca tânăr regizor, am avut grijă să nu distrug coordonatele unei reţete cu succes aşteptat. Atunci când ai pe mână un spaţiu atât de special cum e Teatrul ACT, doi actori mega talentaţi - Ana Ularu si Lucian Iftime - şi un text fenomenal, treaba mea a fost să ajut, asemenea unui monteur de film, ca ritmul textului şi talentul actorilor să ajungă în ochii şi simţurile spectatorului la cel mai ridicat nivel posibil.“ (Radu Iacoban)



Spectacolul nu este recomandat persoanelor sub 16 ani.