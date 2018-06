Fostul șef al Poliției, preferatul lui Carmen Dan, acuzat c-a primit mită un teren de 4 ha

Fostul şef al Poliţiei Române, Cătălin Ioniţă, este acuzat că a pretins de la o persoană, care are calitatea de suspect în dosar, cedarea cu titlu gratuit a unei suprafeţe de 4 ha de teren, promiţând în schimb că va determina anumiţi funcţionari publici să urgenteze o procedură de punere în posesie.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de Cătălin Ioniţă pentru trafic de influenţă şi fals în declaraţii, în formă continuată, se arată într-un comunicat de presă al DNA.

Cătălin Ioniţă, fostul şef al Poliţiei Române, s-a prezentat miercuri la DNA, pentru a fi audiat în legătură cu acuzațiile ce i se aduc.

El și-a înaintat demisia cu o zi înainte de a merge la DNA. "Am considerat normal să protejez imaginea ministerului şi a Poliţiei Române de un eventual scandal mediatic sau de o eventuală situaţie neplăcută, motiv pentru care am decis să fac un pas înapoi. Însă, aşa cum cariera am avut-o impecabilă până în acest moment şi traiectul meu profesional este unul impecabil, voi merge până în pânzele albe să arăt adevărul şi sunt ferm convins că acest lucru va ieşi la iveală", a declarat Cătălin Ioniţă înainte de a intra în sediul DNA.