DIICOT a început urmărirea penală in rem la plângerea de înaltă trădare împotriva lui Dăncilă

Procurorii DIICOT au început urmărirea penală in rem pe marginea plângerii depuse de liderul PNL Ludovic Orban împotriva premierului Viorica Dăncilă, pe care o acuză de înaltă trădare.

Începerea anchetei de către procurorii DIICOT înseamnă că plângerea depusă de Ludovic Orban a trecut de controlul de regularitate, întrunește condițiile prevăzute în legislația penală privind depunerea unui denunț. Pot fi efectuate audieri sau pot fi cerute documente.

Înaltă trădare, uzurparea funcţiei publice, divulgare de informaţii nepublice şi prezentarea cu rea-credinţă de date inexacte, acestea sunt acuzaţiile aduse de PNL în plângerea făcută la parchet.

Background

Dăncilă: E deplasat să faci plângere pentru înaltă trădare premierului pentru un act prietenos

Dăncilă crede că plângerea penală pentru înaltă trădare făcută împotriva sa de liderul PNL Ludovic Orban reprezintă un act deplasat şi s-a declarat convinsă că procurorii vor găsi drept ridicolă această sesizare "ruptă de realitate”.

"Consider că este un act deplasat să faci plângere penală pentru înaltă trădare premierului României. Sunt convinsă că justiţia va găsi ridicolă această plângere, care este complet ruptă de realitate. Sunt însă îngrijorată că un politician român, liderul celui mai important partid de opoziţie din România, a găsit nimerit să alăture înalta trădare de un act diplomatic prietenos cu statul Israel. Acest lucru mă îngrijorează. Legat de demisie, exclus. Sunt susţinută de coaliţia majoritară, este exclus ca să îmi dau demisia. Dimpotrivă, ştiţi cum se spune în România, ceea ce nu te ucide te face mai puternic. Consider că pot să duc guvernarea până în 2020”, a declarat luni Viorica Dăncilă, la Bacău.

"Legat de aceste plângeri penale, am văzut că şi astăzi au apărut în presă alte plângeri, văd că s-a instituit instituţia denunţătorilor, văd că este bătaie pentru a se înscrie în această instituţie. Eu cred că deja la un moment dat acest lucru nu ne face cinste şi nu le face cinste celor care au un astfel de comortament. Pe mine nu mă interesează acest lucru, mă interesează să vin şi să pun în aplicare acest program de guvernare şi îl voi îndeplini până la capăt. Asta aşteaptă românii de la noi. Nu ceartă, nu scandal, nu denigrare, nu cuvinte urâte”, a mai spus Dăncilă.

Întrebată dacă există presiuni asupra sa pentru a rămâne în funcţie, în pofida faptului că nu ar dori acest lucru, Viorica Dăncilă a negat: "Categoric nu. Dacă aş fi vrut asta, aş fi cerut acest lucru. Dar am reiterat că sunt un om puternic şi îmi voi duce la capăt mandatul până în 2020”.

Întrebată dacă își va da demisia, după ce președintele Klaus Iohannis i-a cerut acest lucru, premierul a spus ” exclus, dimpotrivă, știți ceea se spune în România, ceea ce nu te ucide te face mai puternic”.

De asemenea, întrebată cum o afectează să fie ”ciuca bătăilor în țară”, Dăncilă a spus că nu este ușor, dar are o responsabilitate față de România.

”Cum suport acest lucru? Nu este ușor! Faceți un exercițiu de imagine (imaginație, n.r.) și vă puneți puțin în locul meu, să vezi atâtea jigniri, atâtea lucruri urâte. Dar ce sa fac, sa fac un pas înapoi? Am o responsabilitate față de România și de români(...). Am fost nouă ani europarlamentar, voi sluji țara și în calitate de premier”, a declarat Dăncilă.

"Sunt multe lucruri care merg în acelaşi sens. Preşedintele îmi cere demisia de patru ori, apoi apare o plângere pentru înaltă trădare, lucrurile se leagă”, a mai spus Dăncilă.

Dăncilă a reluat declarațiile din cursul zilei referitoare la Pilonul II de pensii, care, spune ea, nu se va desfința, dar nu a exclus că se va putea modifica legislația în domeniu. Ea a dat asigură că informația apărută pe site-ul Guvernului a fost doar o propunere a Comisiei Naționale de Prognoză, și a spus insistent că nu va exista o hotărâre de guvern în acest sens. Numai că, în loc să spună că nu este de acord cu propunerea Comisiei de Prognoză, a dat asigurări că Guvernul nu este de acord cu însăși existența Comisiei de Prognoză.

„A fost o propunere a Comisiei Naționale de Prognoză, o comisie (sic! - n.r.) pe care noi nu o agreăm și nu am agreat-o și acest lucru este demonstrat și prin faptul că nu a fost o hotărâre de guvern care să facă referire la acest aspect. Cu siguranță acea hotărâre nu va fi agreată de Guvernul României.”

La un moment dat, comisarul pentru dezvoltarea regională, Corina Crețu, cu care Viorica Dăncilă a venit să susțină o conferință de presă comună, este deranjată că tirul întrebărilor se îndreaptă exclusiv către premier și părăsește conferința de presă, remarcă Digi 24 care oferă, pentru conformitate și înregistrarea video. Anterior acestui moment, comisarul european se aude întrebând: „De mine mai aveți nevoie?”. După ce Corina Crețu pleacă din sală, Viorica Dăncilă se ridică în scurt timp și ea de pe scaun și pune capăt conferinței de presă.

Ludovic Orban a depus plângere penală împotriva lui Dăncilă și Dragnea pentru înaltă trădare

În mai, liberalii au depus la Parchetul General o plângere penală pe numele premierului Viorica Dăncilă şi a liderului PSD, Liviu Dragnea, în contextul deciziilor luate de de şefa Executivului pe marginea mutării Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. După ce Parchetul general și-a declinat competența în analizarea acestor acuzații, dosarul a ajuns la DIICOT.

„Am depus o sesizare la PICCJ privind anumite fapte săvârşite de Viorica Dăncilă, dar şi de preşedintele Liviu Dragnea. Această sesizare este depusă de mine, Ludovic Orban, în calitate de cetăţean al României. Am considerat o obligaţie morală pentru mine. Niciodată nu am acceptat să închid ochii, să tac, să fiu pasiv, atunci când am constatat lucruri grave care afectează interesele fundamentale ale României, iar ceea ce se întâmplă de o bună bucată de vreme riscă să distrugă orice urmă de credibilitate a României pe plan extern, riscă să dinamiteze punţi care au fost construite în zeci de ani de România şi alte ţări, de asemenea riscă să pună în pericol interese fundamentale ale României care sunt puse pe tarabă ca la talcioc de Dragnea şi de acoliţii lui pentru diferite interese de natură personală”, a declarat Ludovic Orban despre plângerea penală.

Președintele PNL a depus plângere penală la Parchetul General împotriva premierului Viorica Dăncilă pentru comiterea mai multor infracțiuni: uzurparea funcției, divulgarea de secrete de stat, înaltă trădare și prezentarea cu rea credință de informații președintelui României.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus joi trimiterea la DIICOT a plângerii formulate de liderul PNL, Ludovic Orban, împotriva premierului Viorica Dăncilă și a lui Liviu Dragnea, aceasta fiind structura competentă în acest caz.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi într-o conferintă de presă că s-a simțit obligat „moral” să depună plângere la Parchetul General împotriva premierului Viorica Dăncilă, în condițiile în care nu a putut asista „pasiv” la „distrugerea oricărei urme de credibilitate a României pe plan extern.





„Această sesizare e depusă de mine, în calitate de cetățean al României. Am făcut acest demers pentru ca l-am considerat o obligație morală. Niciodată nu am acceptat să închid ochii, să tac, sa fiu pasiv atunci când am sesizat lucruri grave care afectează interesele fundamentale ale României”, a spus liderul liberalilor, într-o conferință de presă susținută la Iași.





Acesta a argumentat că evoluțiile actuale „riscă să distrugă orice urmă de credibilitate a României pe plan extern” dar și „punți construite în zeci de ani de România și alte țări”, o aluzie la intenția mutării ambasadei României în Israel la Ierusalim.



Orban a acuzat faptul că „interese fundamentale ale României” sunt „puse ca la talcioc de Dragnea si acoliții lui pentru diferite interese de natură personală”.





„Nu am putut să mă prefac că nu văd cum România e făcută praf de un clan de pigmei obișnuiți să se joace cu lopățica pe malul lacului Belina. Nu pot să accept ca un clan certat cu legea, cu bunul simț, cu democrația, cu interesele fundamentale ale României să dinamiteze relațiile externe” ale țării, a mai spus liderull PNL.

Ludovic Orban a precizat inca o data ca el, personal, nu are acces la anumite informatii, de aceea, a apelat la "oameni care au acces la ceea ce s-a intamplat in spatele usilor inchise".



"Sa fie cercetate toate actiunile premergatoare, cele legate de adoptarea memorandumului", a cerut el.





Mai mult, Ludovic Orban a sustinut ca circula zvonuri potrivit carora "au existat, de fapt, doua memorandumuri, unul despre care s-a discutat si unul care s-a adoptat".





Intrebat de jurnalisti daca a facut in sesizare vreo referire la acuzatia de inalta tradare, Ludovic Orban a spus ca da, dar mai importante sunt celelalte fapte din legea raspunderii ministeriale.