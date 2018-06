Fostul ministru PSD al Energiei, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare

Fostul ministru PSD al Energiei, Constantin Niță, a fost condamnat definitiv de către completul de cinci judecători de la ICCJ la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de infulență, păstrând sentința dată și la procesul pe fond.

Totuși, Constantin Niță (PSD) a obținut o mică victorie, instanța supremă anulând dispoziția completului de trei judecători care impuseseră confiscarea a 30.000 euro.

Însă în decizie s-a menținut sechestrul asigurator până la valoarea de 303.000 lei.

Dosarul finalizat cu sentința definitivă de joi vine în ancheta în care fostul ministru social-democrat era acuzat că a primit în 2013 de la milionarul Tiberiu Urdăreanu patronul UTI 30.000 și 303.000 lei pentru ca să-l „convingă” pe primarul Iașiului să încheie un contract cu firma patronată de Urdăreanu pentru fluidizarea traficului din municipiu.

La apelul făcut, procurorul DNA ceruse majorarea pedepsei decise pe fond la cinci ani de închisoare cu executare. Niță nu și-a recunoscut fapta și a solicitat la ultima luare de cuvânt în fața magistraților ca să fie achitat.

"Sunt dezolat ca Parchetul poate sustine o asemenea pledoarie. Daca puteti intra in mintea mea, o sa puteti constata ca tot ce am facut este legal. Eu ma consider nevinovat", a spus politicianul PSD,