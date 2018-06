Meleșcanu se oțărăște la apelul celor 12 state partenere la modificările Legilor justiției

Ministerul Afacerilor Externe a avut o prima reactie oficiala in urma semnalului de alarma tras de 12 state occidentale, referitor la modificarile pe care Puterea are de gand sa le faca la Codurile Penale, insistand pe legitimitatea majorității parlamentare PSD-ALDE-UDMR.



Comunicatul transmis presei de către MAE:



"Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de pozitia exprimata astazi de cele 12 state partenere cu privire la procesul de amendare a Codului penal si a Codului de procedura penala.





Recunoasterea de catre statele partenere a progresului demonstrat de Romania in combaterea coruptiei si construirea unui stat de drept eficient, arata, inca o data, eforturile pe care institutiile statului le depun in mod constant pentru a asigura respectarea legii si a angajamentelor Romaniei, atat in cadru european cat si in cadru international.





Reiteram ca institutiile statului au un dialog permanent si transparent cu institutiile europene si internationale inclusiv pe Legile Justitiei, in vederea facilitarii unei cooperari internationale eficiente si respectarii de catre Romania a tuturor angajamentelor in plan international.





Procesul de amendare a legislatiei in domeniul penal reprezinta un atribut al Parlamentului, acordat prin Constitutie, iar etapele acestui proces sunt respectate, inclusiv din perspectiva consultarii publice si a dialogului cu cetatenii. Reiteram ca procesul de amendare este in curs de derulare, aceste legi urmand a intra in vigoare numai dupa adoptarea acestora de catre Parlament si respectiv promulgarea de catre Presedintele Romaniei.

Subliniem ca intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate prin programul de guvernare 2018-2020".