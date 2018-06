Mutilarea Codului penal: Fără confiscare extinsă. Cui folosește modificarea

Comisia specială pentru modificarea Legilor Justiției elimină din Codul penal confiscarea extinsă în cazurile de spălare de bani su constituirea unui grup infracțional organizat (literele d. si g. din articolul 112 indice 1).

Practic, prin aceste modificări, politicienii vor avea atât de multe portițe de scăpare, încât confiscarea extinsă a averilor va deveni imposibilă.



De asemenea, la articolul privind confiscarea extinsa au fost introduse doua noi alineate propuse de CSM si preluate de PSD, care spun urmatoarele:



"Sunt supuse confiscarii in conditiile prezentului articol si: bunurile transferate de catre persoana condamnata unui membru de familie, daca acesta a cunoscut sau trebuia sa cunoasca ca scopul transferului este evitarea confiscarii sau daca transmisiunea s-a realizat cu titlu gratuit; bunurile transferate de catre persoana condamnata unei persoane juridice asupra careia detine controlul; bunurile transferate de persoana condamnata catre un tert daca din imprejurari concrete rezulta ca acesta a cunoscut sau trebuia sa cunoasca ca scopul transferului este evitarea confiscarii".



Unul din marile dosare in care a fost aplicata confiscarea speciala si extinsa a fost dosarul ICA, in care Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani pentru spalare de bani.



O noutate in acest caz este reprezentata de confiscarea de la terti. In multe cazuri, inculpatii, pentru a evita confiscarea bunurilor obtinute din infractiunile comise, le transfera pe numele altor persoane. In dosarul ICA, insa, confiscarea bunurilor a fost aplicata si in cazul fiicelor lui Dan Voiculescu, Corina si Camelia.

Cum arată propunerile opreate de Florin Iordache în cazul confiscării extinse:

2. Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei, depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit;

b) din probele administrate rezultă că bunurile provin din activităţi infracţionale de natura celor prevăzute la alin. (1).

2.1 Decizia instanţei trebuie să se bazeze pe probe certe, dincolo de orice îndoială, din care să rezulte implicarea persoanei condamnate în activităţile infracţionale producătoare de bunuri şi bani.

Ulterior, parlamentarii au adăugat noi prevederi la articolul privid confiscarea extinsă.

La articolul 112, după alineatul (8), se introduc două noi alineate, alin. (9) şi (10), cu următorul cuprins:

„(9) Sunt supuse confiscării în condiţiile prezentului articol şi:

a) bunurile transferate de către persoana condamnată unui membru de familie, dacă acesta a cunoscut sau trebuia să cunoască că scopul transferului este evitarea confiscării sau dacă transmisiunea s-a realizat cu titlu gratuit;

b) bunurile transferate de către persoana condamnată unei persoane juridice asupra căreia deţine controlul;

c) bunurile transferate de persoana condamnată către un terţ dacă din împrejurări concrete rezultă că acesta a cunoscut sau trebuia să cunoască că scopul transferului este evitarea confiscării.

(10) Confiscarea dispusă potrivit prezentului articol nu poate aduce atingere drepturilor terţilor dobânditori cu titlu oneros de bună – credinţă.