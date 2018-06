Meleșcanu și-a numit fiul vitreg consul la Strasbourg. Fiica unui acționar TelDrum, consul la Milano

Dăncilă a schimbat, joi, din funcții o serie de consuli generali ai României, printre cei numiți pe posturi numărându-se și fiica unuia dintre acționarii firmei Tel Drum (foto) și prieten cu liderul PSD Liviu Dragnea, fiul vitreg al ministrului de Externe Teodor Meleșcanu și fiul lui Daniel Barbu (ALDE).

Hotărâri privind rechemarea şi numirea unor consuli generali au fost publicate joi în Monitorul Oficial, fiind vorba despre consulatele generale ale României la Strasbourg, Edinburgh, Cernăuţi şi Torino, transmite Agerpres. Deciziile au fost publicate în Monitorul Oficia" și sunt contrasemnate chiar de către ministrul Meleșcanu, de la ALDE, tatăl unuia dintre cei nou-numiți. Conflictul de interese nu mai este sancționat, grație modificărilor făcute de Eugen Nicolicea.

Sorin Adrian Pîrvulescu - fiul vitreg al lui Teodor Meleșcanu

Sabin Pop este rechemat din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la Strasbourg, Republica Franceză. Sabin Pop îşi va încheia misiunea în cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii. În locul lui va fi numit Sorin Adrian Pîrvulescu, fiul vitreg al lui Meleșcanu.

FIșa învârtelilor lui Pîrvulescu în sinecuri, mașini și terenuri. Pe barba lui tăticu (Newsweek) - Începând cu data încheierii misiunii sale, va fi numit consul general Sorin Adrian Pârvulescu, fiul vitreg al lui Teodor Meleșcanu. Pîrvulescu a ajuns în ministerul condus de tatăl său în 2013, prin detașare de la Senatul României, unde lucra și soția lui Pîrvulescu. În anul 2013, mama lui Pîrvulescu și actuala soție a lui Meleșcanu, pensionara Viki Viorica Meleșcanu, a fost numită administrator special la compania Avioane Craiova în timp ce lucra ca expert Oficiul de Compensare pentru Tehnică Specială. Colegul de partid al lui Teodor Meleșcanu, Varujan Vosganian, a condus ministerul Economiei în perioada 21 decembrie 2012 – 7 octombrie 2013. Pe 29 martie 2013, prin ordinul de ministru nr. 669, Vosganian a fost cel care a numit-o pe Viki Meleșcanu în funcția de administrator special al companiei Avioane Craiova SA. În aprilie 2015, Viki Meleșcanu apare angajată ca expert la Ministerul Economiei și administrator special la Avioane Craiova. În timp ce încasa o pensie de 19.200 lei, câștiga din salariul de expert 13.661 lei, iar ca administrator 14.791 lei. Fiul ei, Sorin Adrian Pîrvulescu lucra, până în octombrie 2010, ca expert juridic la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. De acolo, a trecut la Senatul României, unde a fost pus șef peste Biroul de Proceduri Achiziții Publice. Soția sa, Camelia Oana Pîrvulescu, a lucrat ca director adjunct la firma Pintexim, apoi a ajuns șef serviciu în Senatul României. Pe atunci, familia Pîrvulescu declara că deține o jumătate dintr-un teren intravilan de 3.500 mp situat în comuna Budila, din Județul Brașov, un BMW 316 fabricat în anul 1998, credite de 31.500 euro și salarii cumulate de peste 126.000 lei. În iunie 2012, Sorin Adrian Pîrvulescu a fost avansat pe funcția de director al Direcției Achiziții Publice a Senatului. Câteva luni mai târziu, a menționat în declarația de avere cumpărarea unui Citroen fabricat în 2009, dar BMW-ul dispăruse. Pe 30 mai 2013, Pîrvulescu a anunțat detașarea la Ministerul Afacerilor Externe, condus înaceea perioadă de ministrul Titus Corlățean. Din centrala MAE, Pîrvulescu a fost trimis direct consul la Consulatul României de la Cahul, din Republica Moldova. De atunci, a început să-i crească și parcul auto. Conform declarației de avere din 2014, Pîrvulescu a declarat un ATV Linhai, și două mașini marca BMW, fabricate în 1997 și 2006. Nu a specificat ce s-a întâmplat cu mașinile Citroen și BMW din declarațiile anterioare. Tot în declarația de avere din 2014, a menționat că nu mai are nici o datorie la bănci. La capitolulvenituri salariale, a menționat că încasase 13.464 lei de la Senatul României, 33.645 euro și 194 lei de la Ministerul de Externe. Soția sa a declarat că se află în concediu postnatal. Din funcția de consul la Cahul, Pîrvulescu a fost transferat direct pe postul de consul în Luxemburg. În declarația de avere din 2015, Pîrvulescu a menționat acordarea unui împrumut în nume personal Băncii Generale a Luxemburgului (BGL BNP Pribas), de 14.000 euro. Posibil să fie o eroare și, de fapt, să fi cumpărat acțiuni. Salariul declarat a fost de 33.832 dolari, 13.406 euro și 2.595 lei. În ultima declarație de avere, a menționat că deține patru mașini: un BMW fabricat în 1997, un Audi A8, o Honda și un Range Rover fabricat în 2012.

Ioana Gheorghiaș, fiica ”Melcului”, prietenul lui Dragnea și acționar TeldDrum, consul general la Torino. Întreaga pepinieră TelDrum, pe posturi la Torino

Cel care a fost până acum consul general la Torino este Tiberiu Dinu, tatăl Alexandrei Dinu, fosta soție a fotbalistului Adrian Mutu. În locul lui va veni fiica Melcului, colegul, prietenul și omul de bază al lui Dragnea.

Ioana Gheorghiaș este angajată în MAE de câțiva ani și, în ultima vreme, era foarte apropiată de George Ciamba, considerat ministrul de Externe al lui Liviu Dragnea și cel care, de fapt, ar face jocurile în centrale MAE de la București, scrie Newsweek, care-i face și ei fișa de activitate. Tânăra diplomat este fiica lui Mugurel Gheorghiaș „Melcu’“, fost coleg de facultate și de trupă rock cu actualul lider al PSD, Liviu Dragnea. Tot la consulatul general de la Torino au fost angajați și soții Manu, Petruța și George, conform unei dezvăluiri a Newsweek România. George Manu a reprezentat Tel Drum la o licitație la Chișinău, în mai 2013, pentru reabilitarea unui sector de drum ce leagă capitala Republicii Moldova, Chișinău, de localitatea Sculeni. Ofertele au fost deschise pe 14 iunie 2013. Din documentele procedurii, reiese că firma teleormăneană a participat la licitație pentru „reabilitarea drumului R1 Chișinău – Ungheni - Sculeni, sector Km 6+446 – Km 24+050“, lucrare pentru care a licitat cu suma de 21.982.839,16 euro. Nu a câștigat contractul. Ioana Gheorghiaș îl consiliază pe secretarul de stat George Ciamba. Aceasta a pătruns în MAE în 2015, la Direcția de Armonizare Legislativă, acum lucrează în Direcția Europa Occidentală și Europa Centrală. Înainte de Externe, Ioana Gheorghiaș a fost angajată la Cotroceni (în al doilea mandat al lui Traian Băsescu), dar și la Palatul Victoria (sub premierii Boc, MRU, Ponta și Cioloș), scria România liberă încă din martie 2017.. „Melcu’“ a fost și unul dintre acționarii Tel Drum SA. O anchetă a Riseproject.ro a scos la iveală că Mugurel Gheorghiaș a înființat în Brazilia o firmă, M&J Investimentos Turísticos, pentru investiții în hoteluri, restaurante și alte imobiliare, încă din 2010. Timp de un an, Gheorghiaş a introdus de cel puțin șase ori în Brazilia importante sume de bani descrise drept „investiții directe din România“. Liviu Dragnea este un împătimit al vacanțelor în Brazilia. Despre numirea Ioanei Gheorghiaș se știa încă de acum o lună în MAE: ”În MAE se știa despre acest aspect (numirea în postul de consul la Torino n.r.) de aproximativ o lună. Doamna este prea tânără pentru un asemenea post. Nu știu ce pregătire are, dar comunitatea de români cam un milion de oameni. Nu știu dacă se va descurca", a spus, sub anonimat, un diplomat.

Anton Emmanuel Barbu - fiul lui Daniel Barbu (ALDE) - consul general, şef al Consulatului General al României la Edinburgh, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

O altă numire a fost cea a fiului lui Daniel Barbu, fost ministru ALDE al Culturii. Astfel, conform hotărârii publicate în Monitorul Oficial, Anton Emmanuel Barbu a fost numit consul general, şef al Consulatului General al României la Edinburgh, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

Pentru susținerea primită la moțiunea de cenzură de la ALDE, premierul Vorica Dăncilă l-a recompensat și pe fostul ministru al Culturii Daniel Barbu, de la ALDE. Pe fiul acestuia, Anton Emanuel Barbu, l-a numit consul la Edinburgh, deși juniorul nu are nici o legătură cu diplomația.

De asemenea, Eleonora Moldova este rechemată din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la Cernăuţi, Ucraina, urmând ca odată cu încheierea misiunii, funcţia să fie preluată de Irina Loredana Stănculescu.