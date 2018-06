Bucharest Jazz Festival #7

7 zile de festival, 5 zile de concerte în Piața George Enescu, artiști precum Jan Garbarek, Trilok Gurtu, Lars Danielsson Quartet, Teodora Enache and The Prophet Band și Bucharest Jazz Orchestra feat. Blue Noise, evenimente conexe zilnice la ARCUB și un nou concurs de jazz sunt atracțiile Bucharest Jazz Festival 2018, care are loc între 2 și 8 iulie 2018.

Artistul nominalizat la Grammy, Jan Garbarek concertează la BJF pe scena din Piața George Enescu alături de percuționistul Trilok Gurtu, unul dintre capetele de afiș ale ediției din 2016. Jan Garbarek Group va cânta la București pe 7 iulie, în cadrul unui turneu european.

Celebrul artist Lars Danielsson cântă la Bucharest Jazz Festival pe 6 iulie. Desemnat de trei ori instrumentalistul anului de ECHO Jazz, contrabasistul suedez urcă pe scena festivalului împreună cu remarcabilul toboșar Magnus Öström, chitaristul John Parricelli și talentatul pianist francez Grégory Priva.

În exclusivitate pentru această ediție, directorul artistic al festivalului, Teodora Enache, urcă pe scena BJF alături de Joca Perpignan, percuționistul brazilian care anul trecut a susținut unul dintre cele mai aplaudate concerte din festival. Teodora Enache a fost cooptată în echipa festivalului în anul 2016, iar ediția din acest an încheie frumoasa colaborare a renumitei interprete de jazz cu Bucharest Jazz Festival. Concertul Teodora Enache and The Prophet Band din 6 iulie celebrează rolul pe care talentata artistă l-a jucat în festival timp de trei ediții.

Printre prezențele românești la cea de-a șaptea ediție BJF sunt anunțați trioul timișorean de loud jazz JazzyBIT și grupul a capella Blue Noise, care concertează pe scena din Piața George Enescu acompaniat de Bucharest Jazz Orchestra.

Mai multe detalii puteți afla pe site-ul oficial la festivalului.